Šatny v kontejnerech, ztížené podmínky. Ale Opava návrat domů vítá: Velká vzpruha

„Pro nás to byla velká vzpruha, že jsme mohli odehrát hned první domácí utkání sezony na našem hřišti,“ prohlásil kapitán Jiří Janoščín.

„Před zápasem bylo v kabině trochu cítit napětí mezi hráči, že po takové době budou doma, ale očekávali jsme, že nás přijdou podpořit fantastičtí fanoušci, což se stalo. Byli úžasní, atmosféra byla na druhou ligu výborná,“ řekl trenér Roman Nádvorník.

To, že Opavané přivítají České Budějovice už ve své Simply Areně, se fotbalisté dozvěděli dva týdny před startem soutěže.

„A v uvozovkách odpočítávali dny, kdy konečně budou moci nastoupit znovu doma, protože v Opavě je na české poměry krásný stadion,“ usmál se Nádvorník. „Víme, že sem budou diváci chodit, že nás podrží, pokud budeme dobře pracovat a snažit se hrát aktivní fotbal, což se dnes potvrdilo. Domácí prostředí se nedá ničím nahradit.“

Opavský kapitán Jiří Janoščín tlačí na českobudějovického útočníka Jiří Skaláka.

To potvrdil i Janoščín. „Je tady skvělý trávník, výborní fanoušci, kteří si tady vždycky najdou cestu raději než například do Dolního Benešova,“ zmínil azyl Slezského FC v jarní části minulé sezony. „Moc jsme se tady těšili, protože prognózy byly takové, že ještě začneme jinde.“

Opavští měli původně hrát doma až v 9. kole, kdy budou 13. září hostit rezervu Baníku Ostrava. Leč i za cenu toho, že jim ještě chybí potřebné zázemí a diváci mohou jen na tribuny F a H, návrat uspíšili.

„A udělali jsme dobře. Přišlo přes dva tisíce diváků, bylo to neskutečné. To, co jsme si představovali, se beze zbytku naplnilo,“ pochvaloval si předseda představenstva Tomáš Hůlovec.

Opavští fotbalisté nastupují na utkání ze šaten, které mají provizorně z kontejnerů.

Fotbalistům ani nevadí, že jejich zázemí na stadionu zatím není opravené, takže šatny mají stejně jako hosté v kontejnerech vedle hlavní tribuny. Domácí je využívají už od ledna, mají tam zavedenou vodu i elektřinu. Sprchy pro hosty a rozhodčí zástupci klubu vyřešili retenčními nádržemi.

„Je to jen lehká komplikace, díky níž jsme se mohli vrátit dříve,“ podotkl Hůlovec. „A i podle informací od Českých Budějovic vše bylo v pořádku, hráči žádný diskomfort necítili.“

Hůlovec podotkl, že za dočasné kontejnery klub zaplatil v řádu statisíce korun. „Nemůžeme se na to dívat čistě ekonomicky, podstatné je, že celou sezonu můžeme hrát doma.“

To oceňují i fotbalisté.

„Zvykli jsme si. Bereme to, jak to je. Máme samozřejmě ztížené podmínky, regeneraci nemáme přímo v kabině, takže za ní jezdíme po Opavě, ale nebrečíme. Snažíme se makat,“ konstatoval Janoščín.