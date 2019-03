Druhá liga? Pořád stejná, říká chrudimský navrátilec Vencl

„Dva a půl roku jsem druhou ligu nehrál, ale je pořád stejná. Je to tu pořád strašně bojovné a každý může vyhrát s každým, pro mě se nic nezměnilo,“ uvažoval Vencl po tom, co měl za sebou první zápas v chrudimském dresu proti Zbrojovce Brno (1:2). Včetně posledního přátelského utkání před jarem, ve kterém Východočeši porazili Sokolov 2:1, odehrál už podruhé za sebou celých devadesát minut.

„Jsem za to rád, bylo fajn naskočit hned do prvního mistráku. Doufám, že jsem podal takový výkon, abych byl v sestavě i v pátek ve Znojmě (kde Chrudim od 18 hodin hraje druhý zápas jara) a pomůžu týmu konečně získat nějaké body,“ přál si Vencl.

Podle výsledku uvedeného výše se to totiž na první pokus nepodařilo. Vencl proti Zbrojovce zahrál parádně a rozhodně patřil k těm lepším na hřišti. Úspěšně odbránil i brněnskou ikonu Lukáše Mageru, který v šedesáté minutě střídal a zápas mu evidentně „nechutnal“.

„Měl jsem ho osobně určeného akorát na standardky, jinak jsme si ho střídali s Petrem Drahošem. Jestli jsme mu to nějak znepříjemnili, to nevím. Trenéři se rozhodli ho stáhnout, tak šel prostě dolů,“ usmíval se pětadvacetiletý Vencl.

Zbrojovka však dokázala otočit i bez své hvězdy. V samém závěru utkání zkratovali právě Drahoš s gólmanem Lukášem Mrázkem a společně darovali Brnu dvě minuty před koncem vítězný gól.

„Viděl jsem to tak, že kluci si to špatně vykomunikovali. Srazili se, hosté získali balon, a já už se potom jen snažil jít proti té přihrávce před bránu. Jenže tam byli dva tři volní a už s tím nešlo nic dělat. Stane se. Musíme se z toho poučit,“ nevěšel hlavu Vencl.

Ani přes to, že Jihomoravané dokázali otočit v deseti lidech. V padesáté první minutě totiž druhou žlutou kartu viděl Jakub Přichystal a musel do sprch. „Brno bylo velkým favoritem a potvrdilo to i v oslabení. Je škoda, že jsme tu přesilovku nevyužili a ještě si druhý gól dali v podstatě sami, ale takový je fotbal, góly prostě padají po chybách. Nechtěli jsme soupeři dát nic zadarmo, zápas měl náboj, přišlo hodně lidí... Všichni jsme makali, co to šlo. Možná bychom tu seděli daleko víc zklamaní, kdybychom dostali 0:4 a ani si nečuchli,“ povzbuzoval spoluhráče Vencl.

Měl pravdu, že Východočeši jinak proti Zbrojovce podali velmi statečný výkon, jenže na to se nikdo při závěrečném zúčtování ptát nebude. Pořád platí, že prohráli. A pokud chce Chrudim setrvat ve druhé lize, musí prostě začít vyhrávat a sbírat body. „Chceme se poučit a dovést něco ze Znojma,“ říkal Vencl.