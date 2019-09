Defenziva je pořád naše slabina, připouští chrudimský stoper Vencl

Za Chrudim si po rohu ze 6. minuty připsal úvodní branku, přesto Ondřej Vencl kladl víkendovou domácí remízu 1:1 s Vlašimí, již lze z pohledu Východočechů vnímat spíš jako bodovou ztrátu, za vinu hlavně sám sobě.

„Při inkasovaném gólu se to k útočícímu hráči (Jiřímu Januškovi) odrazilo ode mě, i když jsem to měl na dlouhou nohu... Pak jsem se ještě dostal do dvou šancí a ani jednu jsem neproměnil. Doufám, že to klukům budu moci někdy vrátit,“ litoval 25letý stoper.

Lze to brát ovšem i tak, že za bod Chrudim vděčí vašemu gólu.

Je úplně jedno, kdo góly dá, i když to je taková fráze. Ale zase jsme zápas nedokázali uhrát na nulu, což je naše slabá stránka, moc se to nedaří zlepšit. Před tímhle kolem jsme měli dvě inkasované branky na zápas, což je strašně moc...

Vlašim v určitých pasážích nepříjemně kousala, že?

Jo, ve druhé lize není lehkého zápasu. Oni mají celkem šikovné ofenzivní hráče, na které jsme si chtěli dávat pozor. Do utkání jsme myslím vstoupili docela dobře. Šli jsme rychle do vedení, mohli jsme přidat i druhou branku. Ale nestalo se... My i Vlašim jsme měli nějaké šance. Do přestávky jsme udrželi vedení 1:0 a v kabině jsme si říkali, že to prostě musíme urvat, ale bohužel to nedopadlo.

Když si utkání zpětně promítnete, je podle vás dělba bodů spravedlivá?

Těžko říct. My jsme měli možnosti dát na 2:0, stejně tak Vlašim mohla srovnat už dřív. Skoro celou druhou půlku jsme hráli „do plných“, tlačili jsme je. Ale prd z toho. Pak jsme sami měli štěstí při nějakých rychlých protiútocích, kdy Vlašim nechávala pár hráčů nahoře. My to hráli zběsile, skoro všichni jsme útočili. Spravedlivý bod? Asi jo. Uvidíme, jakou bude mít na konci soutěže hodnotu.

Jak zamezit zbytečným ztrátám v rozehrávce? Těmi jste si dost komplikovali situaci.

Jasně. Ale snažíme se zkrátka hrát konstruktivně, nechceme balon jen kopat na druhou stranu. Někdy to nevyjde. Pracujeme na tom.

Váš gól padl z chumlu po rohovém kopu, kdy jste se snažili obklopit gólmana hostí v co největším počtu. Bylo to dost nepřehledné - jak jste míč trefil?

Tečoval jsem to lýtkem (úsměv). Pak už jsem jen viděl, že se do brány míč odrazil snad od tyčky. Standardky jsme nacvičovali, tohle byla jedna z variant. Podařilo se to.

Která z promarněných gólových šancí vás mrzí víc? Hlavička do šibenice, kterou dokázal jen tak tak odvrátit rovněž hlavou vlašimský Jakubov, nebo střela těsně před koncem, již vyrazil gólman hostí Řehák?

Slibnější asi byla ta první, ale vyčítám si obě dvě. Když jsem v takových šancích, aspoň jednu musím využít. Jednou to odhlavičkoval soupeř, podruhé to bylo složité, střílel jsem přes dva hráče... Ale mohli jsme to ještě dorazit.

V sobotu od 16.30 vás venku čeká Prostějov, alespoň co do postavení v tabulce protivník podobné kategorie jako Vlašim.

Myslím, že tabulkové postavení ve druhé lize moc nehraje roli. V Jihlavě jsme měli taky iks šancí na to, abychom tam vyhráli. Dostali jsme tam čtyři góly, ale klidně jsme je mohli i sami dát. A Jihlava je teď druhá. Přišli jsme o body doma, tak je budeme muset získat venku.

V květnu jste na Hané sehráli klíčový duel v boji o záchranu. Jak by mohl vypadat ten letošní?

Asi to nebude tolik takticky svázané jako na jaře, obě mužstva se budou snažit vyhrát. Minule nám tam při určité konstelaci výsledků k záchraně stačila remíza, což se potom i povedlo. Ale teď to myslím bude diametrálně odlišný zápas. I když to bude obtížné, určitě se pokusíme v Prostějově zvítězit.