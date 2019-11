Techniku jsem odkoukal od Horvátha, říká brněnský záložník Vaněk

Naplňuje vás druholigové angažmá?

Je to to, co jsem chtěl. Hrát, chytit herní rytmus a jsem spokojený. Teď nám to jde a to, co jsem od toho čekal, vychází.

Doma jste zatím pod trenérem Miloslavem Machálkem třikrát jasně vyhráli. Co udělat pro to, aby se pohoda přenesla i ven?

To je všude ve světě, je to psychologické. I třeba v Plzni se mi hrálo lépe doma. Doma se vždycky hraje líp. Máme štěstí, že nám fanoušci jezdí i ven. Za čtrnáct dní v Pardubicích to musíme urvat, brát tři body a posunout se nahoru v tabulce.

Pomáhá vám fakt, že se ustálila základní sestava?

Určitě. Ale i za trenéra Šustra byla sestava plus minus stejná, mění se zejména křídelní hráči. Teď je to dobré. Všechno si sedlo.

Vás trenérská změna svázala taktikou, nebo vám nový kouč dává volnost?

Trenér furt chce, abych se nabízel a rozdával míče. O to se snažím.

Jak zvládáte herní styl, kdy trenér chce předkopávat balony za obranu?

Mně to nevadí, balony většinou předkopávám já. Když to kopnu dobře, kluci z toho mají šanci. V prvním poločase proti Prostějovu jsme měli hodně situací ze stran, ale finální fáze a centry musíme zlepšit.

Už jste se sladili? Vypadá to, že i při rychlých rozehrávkách vám spoluhráči nabíhají do prostoru, kam zamíří přihrávka.

Kluci už to vědí, kam to budu kopat. Děláme to na tréninku pořád, hned se to snažím dávat za obranu, spoluhráči to vědí a už tam jdou. Odkoukal jsem to od Pavla Horvátha, ten to v Plzni hrál pořád. On měl skvělou kopací techniku a jen tak někdo ho nenapodobí. Já měl to štěstí, že jsem se od něj mohl učit.

Přímák jste také odkoukal od něj?

Haha. Nevím, ale měl jsem uklidit už ten první. Taťka má dnes (v pátek) narozeniny, tak jsem mu říkal, že pro něj dám gól.

Mohlo to sednout lépe?

Vždycky to může sednout lépe. Ale bylo to hezky kopnutý.

Jaké teď bude dvoutýdenní čekání na jediný zápas v Pardubicích, byť hodně důležitý?

Já nad tím teď přemýšlel. Pro nás je škoda, že je teď pauza, protože si myslím, že nám to teď jde, a kdyby se hrálo hned, je to pro nás lepší. Je to tak, jak to je, musíme se připravit, kvalitně potrénovat a bude to dobré.