Fotbalista patnáct minut masíroval rozhodčímu srdce. Zachránil mu život

Sportovní zápasy často přinášejí velká dramata, většinou se však jedná o góly, body a výsledky. Co je to ale proti nečekanému boji o život? Během fotbalového utkání Kolína s Libercem B byl velmi blízko smrti rozhodčí Luboš Vala. O přestávce nečekaně zkolaboval a nebýt bleskového zásahu domácích sportovců, nepřežil by.