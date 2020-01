Smetanu nalákaly mateřské Vítkovice - navzdory veškeré nejistotě

Stále není jasné, zda vítkovický fotbal nastoupí do jarní části národní ligy. Vyjednávání o budoucnosti klubu pokračují.

Ondřej Smetana je ale optimista. „Jdu do svého mateřského klubu. Hodně mi záleží na tom, aby vítkovický fotbal fungoval,“ prohlásil někdejší útočník se zkušenostmi z první ligy. „Chci být součástí fungování klubu na nových, zdravých a pevných základech.“

Cení si volnosti stavět mužstvo podle sebe. „Ta se často nedává, ale měl jsem ji i v Petřkovicích, díky nimž se nyní mohu posunout zase o stupeň výše.“

Leč sedmatřicetiletý Ondřej Smetana nemá potřebnou trenérskou licenci. „Bohužel. Minulý rok jsem na ni nestačil nastoupit, ale plánuji si ji udělat,“ uvedl. „Jsem však přesvědčený, že Vítkovice pro mě budou vysokou školou trénování. Tady teď budu mít denní studium. Licence mi určitě dá hodně, ale nenaučí mě všechno. Vím, že bez ní by to v budoucnu nešlo, ale i kdybych ji v mém věku měl, nikam by mě nevystřelila. Stejně si vše musím odtrénovat a zažít různé situace. I s licencí bych byl stejný trenér, jako jsem bez ní.“

Smetanu by měl zaštítit zkušený kouč Jaroslav Pindor, který byl už na konci osmdesátých let minulého století tehdy v prvoligových Vítkovicích asistentem Oldřicha Sedláčka a poté Karla Brücknera.

Do Vítkovic se Smetana vrátil zhruba po 15 letech. Tehdy do Fulneku odcházel z klubu FC Vítkovice. Jenže ten kvůli ekonomickým problémům zanikl a na jeho základy navázal nynější MFK Vítkovice.

Někdejší útočník měl i akcie nově vzniklého klubu. „Koupil jsem je od jednoho z bývalých členů, přišel jsem k nim nečekaně. Ale u toho, jak klub nově vznikal, jsem nebyl,“ podotkl.

Později akcie prodal. „Možná jsem se trochu unáhlil, ale když jsem je před dvěma třemi roky prodával, nějakou svou spojitost se zdejším fotbalem jsem neviděl. A nebylo jich tolik, abych měl v klubu nějaký větší vliv.“

Nyní dává dohromady tým, který by měl na jaře bojovat o záchranu. Zatím může spoléhat převážně na hráče Baníku. Už na podzim z něj ve vítkovickém kádru byli Ondřej Chvěja, David Ožvolda, Jan Matěj a Martin Macej. Nově k nim přibyli Roman Holiš, Robert Russmann a Jakub Bolf. A mohou přijít další.

„Vždy je důležité soutěž udržet a my pro to uděláme, co bude v našich silách,“ prohlásil Smetana. „Prioritou však je začít tým budovat koncepčně, aby nebyl složený ze samých žoldáků, kteří přicházejí na hostování z Čech na dva tři měsíce.“

Smetana si přeje, aby za Vítkovice hráli fotbalisté z regionu, z okolních klubů. „Aby tady byla návaznost i na Baník, aby jeho hráči, kteří ještě nejsou připraveni pro prvoligový tým, byli u nás a měli možnost hrát druhou ligu. Budou doma, pod dohledem.“

Kouč je přesvědčený, že se ve Vítkovicích nerodí špatný celek. „Někteří hráči mají velký potenciál. Jen je třeba ho z nich dostat. Asi to bude těžké, když to nedokázal ani tak kvalitní trenér, jakým je Jiří Balcárek, který je teď v Opavě. Ale uvidíme,“ řekl Ondřej Smetana.

Připouští, že na podzimních výkonech se odrážely ekonomické problémy klubu, který hráčům dlužil peníze.

„Na tom se pracuje. Závazky vůči hráčům by měly být co nejdříve splaceny,“ uvedl Smetana, který z vlastní hráčské kariéry moc dobře ví, že pravidelné platy jsou základem dobrých výkonů. „To ano. Bohudík jsem nikde takové finanční problémy nezažil. Nestalo se mi, abych čekal na výplatu. Ale slyšel jsem o tom ze svého okolí, od kamarádů. Je nepříjemné, když člověk nemá čistou hlavu jen na fotbal. To je pak práce trenérů mnohem těžší.“