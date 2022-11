Musíme zůstat trpěliví, čeká nás spousta práce, říká jihlavský trenér Smetana

„Samozřejmě, že jsem z toho více než zklamaný. Nikdo nechce prohrávat,“ říká Smetana. „Ale taky si musíme uvědomit, proč tu jsem a co nás čeká.“

Jak moc vás výsledky prvních dvou zápasů otrávily?

Dívejte se, tohle by mělo zaznít – já jsem do Jihlavy šel s tím, že mě tady čeká práce s mladými talentovanými hráči. Jestli chcete posouvat, vychovávat a dělat progres s mladými hráči, tak to je běh na delší trať. A každý musí vědět, že to nebude za týden, nebude to za čtrnáct dní. V týmu vidím obrovský potenciál, jsem přesvědčen, že jsou tu hráči, kteří mohou udělat obrovský progres. A proto tu jsem.

Co bude nyní hlavní?

Každý tým potřebuje výsledky, aby hráči neklesali na mysli. Ale věřím, že před sebou máme dlouhou zimní přípravu a že tým poskládáme tak, aby se hráči posouvali a hráli lépe. V obou dosavadních utkáních bylo vidět, že v hráčích a týmu něco je. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsme si nevytvořili tolik šancí. Ale musíme se naučit mít zápas pod kontrolou, neztrácet lehké míče, být zodpovědnější a hladovější v gólových příležitostech. Té práce je spousta. Ale to jsem věděl předem.

Takže zůstáváte pozitivní.

Kdybych sem přišel a myslel si, že za týden čtrnáct dní budu vyhrávat všechny zápasy, tak bych je asi vyhrával jiným způsobem, jinou taktikou, možná jiným způsobem hry, než by nám bylo vlastní. Mě jako trenéra láká to, že mám příležitost tým budovat, stavět ho, pracovat s ním. Musíme zůstat trpěliví, pracovat na sto procent a uvědomit si, že to možná nepřijde za měsíc, za dva. Ale možná za tři.

Co vám porážky v Příbrami a s Vyškovem ukázaly?

Nechceme se na nic vymlouvat. Samozřejmě, jsme v určitém rozpoložení. Máme nějaké absence, trápí nás proměňovaní šancí a fakt, že naopak sami skoro z ničeho dostaneme gól. Ale každý zápas je jiný, každá situace je odlišná. Každý duel má nějaký vývoj, a když některé akce nedotáhneme do gólového řešení, mladý tým to stojí i psychické síly. Práce není zúročena, úsilí související s vytvořením šance vyjde vniveč. Možná nás to trochu sráželo.

Jak se z toho poučit?

Víme, že jsme oba zápasy měli dobře rozehrané, dostávali jsme se do šancí. Ale prostě je musíme využít lépe. A zapracovat také na naší obraně, práci na míči – a celkovou organizaci jsme neměli ideální. Některé akce soupeře jsou těžko ubranitelné, ale my jsme měli být lepší a do takových situací soupeře nepouštět. Více vycházet ze zabezpečené obrany.

Je před vámi poslední zápas v Olomouci a poté zimní přestávka. Budete chtít tým před jarní částí nějak posílit?

Každý tým potřebuje posílit. Myslím, že když se dnes zeptáte Guardioly (trenér Manchester City – pozn. red.), jestli by chtěl posílit, tak řekne, že ano. Kádr v Jihlavě je veliký, ale samozřejmě že bychom si taky nějaké posílení přáli. Uvidíme, jaké budou možnosti, jací hráči budou k mání. A jinak nezbývá než z našich hráčů mačkat maximum a posouvat je dál. To je jednoduchá filozofie a vize.