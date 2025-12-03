„Teď Spartě samozřejmě přát nebudu, ale jinak jí fandím a nikdo to ze mě nedostane. Snad to všichni pochopí a permanentku na Spartu mi neodepřou,“ směje se 41letý kouč, pro jehož druholigový celek bude středeční sváteční duel vyvrcholením zdařilého podzimu.
Čeká vás extrémně zajímavý zápas. Zbyl ve Spartě ještě někdo, s kým se pozdravíte?
Z hráčů snad jedině Kadeřábek, jinak možná kluci, se kterými už jsem nehrál, ale někde jsme se potkali. Zajímavější je realizační tým. Známe se s kustodem Luďkem Straceným i vedoucím mužstva Miroslavem Barankem. S Tomášem Sivokem jsem byl v národním týmu, s Tomášem Rosickým samozřejmě také. Všechny je rád uvidím a pozdravíme se.
Ve Spartě byla vaším hlavním rivalem Slavia. Jak se vám nyní pracuje s hlavním trenérem Jiřím Chytrým, který se proslavil právě v sešívaném klubu?
Neřekl bych, že je Jirka Chytrý ortodoxní slávista, i když je pravda, že jako asistent kouče Šilhavého nechal ve Slavii velikou stopu. My se ale známe hroznou spoustu let už z Liberce nebo z Dukly a pracuje se mi s ním velmi dobře. Má vše dobře propracované, čímž mě oslovil, navíc je lidský. Naši spolupráci si nemohu vynachválit.
Pro vás jako trenéra bez předchozí zkušenosti je jeho ostřílenost asi velkou výhodou.
To zcela určitě, on je obrovská studnice. Působil jsem v několika mládežnických týmech, ale když mě Jirka oslovil, tak jsem věděl, jaký je člověk a kouč. Má toho hodně za sebou. Hlavní je u něj ale ta lidskost.
Sparta na brněnské fanoušky působí jako rudý hadr pro býka. Jak jste rivalitu s Brnem vnímali v Praze?
Když jsem byl aktivní hráč, nebyl větší zápas než derby. Jasně, bojovali jsme s Baníkem Ostrava, neměli nás coby sparťany rádi třeba i v Olomouci. Tam jsme také cítili velkou nevraživost a pokřiků jsme si užili dost. V Brně to tak silné nebylo. Jistě, přišly velké návštěvy, ale nevraživost taková nebyla, minimálně z naší strany ne. Zjednodušeně je Pražanům Brno asi trochu jedno. Ale Sparta bude venku zažívat nevraživost asi vždycky. Když teď Jiří Saňák ze Zbrojovky říkal, že si ve druhé lize přijde jako lovná zvěř, podobně jako to zná z dřívějška ze Sparty, tak vůbec není na omylu.
|
Drtivé puzzle ze Srbské. Důvody, proč Zbrojovka vládne druhé lize
Může podobná rivalita jako mezi pražskými S časem vzniknout i v Brně mezi Zbrojovkou a Artisem?
Asi je to nemožné skrze historii. Sparta oslavila 132 let a takřka stejnou dobu válčí proti Slavii. Bylo by ale hezké, kdyby se něco podobného vytvořilo i v Brně. A buduje se to konkurencí. Vždyť Sparta by nebyla Spartou bez Slavie a naopak. Jednu dobu měli sešívaní problémy a div nespadli, a zpětně si všichni uvědomujeme, jaká by byla škoda, kdyby se to stalo, protože se všichni těšili na derby. V Artisu si přejeme, abychom postoupili do první ligy, ale když s námi půjde i Zbrojovka, tak proč ne. Rivalita je v pořádku a bylo by to ku prospěchu. Však to také je vidět na kvalitě druhé ligy.
O té však někteří experti říkají, že obecně trochu spadla, jen se vyostřil boj na čele...
Na tom také něco je. Zbrojovka i třeba Táborsko hrají výborně, my se s nimi držíme také. Je to obrovský nakopávák pro Brno, což je jen dobře. Je tu hokejová Kometa, ale prostor pro fotbal je tu také obrovský.
Co očekáváte od pohárového duelu Artisu se Spartou? Jak už bylo řečeno, motivace proti týmu z Letné je v Brně vždy extrémní.
Chceme se soustředit spíš na sebe. Od hráčů chceme hlavně dobrý výkon a cílem nebude nic jiného než postup. Na druhou stranu jsme pořád druholigista a proti nám bude druhý tým nejvyšší soutěže. A jeho prohra o víkendu s Pardubicemi na rozdaných kartách moc nezmění.
|
V listopadu jediná ligová výhra, Sparta je znovu křehká. Jak zareaguje kouč Priske?
Sparta doma prohrála 2:4, což vyvolalo velké pozdvižení. Potvrdíte slova kouče Briana Priskeho, že to byl nejhorší výkon Sparty pod jeho vedením?
Byl to zápas, kde když jste soupeřem Sparty, tak vám musí vyjít utkání po všech stránkách. Pardubice dobře bránily, chodily do nepříjemných brejků a Sparta byla hodně zranitelná v defenzivě. Pardubice přežily tlak i šance a utekly dokonce o tři branky. Sparta sice stáhla na 2:3 a kdyby měla trochu štěstí, mohla ještě vyrovnat, ale Pardubice zase odskočily. Abyste dali čtyři góly na Letné, musí se vám v tom zápase všechno sejít.
Jaká je to zpráva pro vás? Může vám výkon Pardubic posloužit jako inspirace?
Těžko odhadovat, co to pro nás přinese. Nikdy nevíte, co by bylo, kdyby Sparta víkend zvládla. Podcenila by nás? Nevíme. Takhle dostala výprask a asi nic nepodcení. My budeme muset odevzdat maximum stejně jako Pardubice, abychom měli nějakou šanci. Sparta jistě promíchá sestavu, dá prostor v nabitém programu dalším, a ti další kluci nebudou chtít nic podcenit.
Jak se vám vaše svěřence daří držet ve střehu, když nastoupíte téměř měsíc od posledního mistrovského zápasu?
Není to nic jednoduchého a příjemného. Je to nešikovné a mělo by se s tím možná něco dělat. Když jsme skončili na začátku listopadu, tak jsme klukům dali volno a odehráli pak jedno přípravné utkání. Měla být dvě, ale nezpůsobilý terén nám to nedovolil. Každopádně čekám, že každý bude natěšený, protože proti nám bude snad nejlepší soupeř, jakého jsme mohli dostat. Přijdou lidé, bude to v televizi. O motivaci tedy není třeba mluvit.
Je Sparta lákadlo, které vám to usnadňuje?
Když už jsme v takovéto fázi poháru, já to měl vždycky tak, že jsem chtěl ty nejzvučnější soupeře. A Sparta je nejvíc. Čekám, že motivace bude vidět.
Vypíšete proti svému bývalému klubu nějakou zvláštní prémii?
Nějaká laskomina do kabiny pro případ vítězství ode mě na stole bude. Po pohárové výhře nad Libercem jsme kluky vzali na oběd, něco podobného jistě přijde i nyní.
Jak bez ohledu na zápas se Spartou hodnotíte celý podzim Artisu? Rozjezd byl asi slabší, než jste si představovali, pak se ale váš tým rozjel a přezimuje ve druhé lize na třetí pozici. Panuje tedy spokojenost?
Když jsem v půli června přicházel, tak tu byli ještě z velké části jiní hráči. Třináct kluků odešlo, dvanáct přišlo. Změna je obrovská. Cesta bude ještě dlouhá, ale ambice jsou nejvyšší. Chce se postoupit, a to co nejdříve. Ale není to snadné. Vždyť nám hráči přišli třeba až v září. I s tím, jak se to překotně budovalo, jsme se poprali dobře. Třetí místo bereme.
Pořád platí, že laťkou je pro vás právě třetí místo zajišťující baráž o první ligu?
Splnili jsme to a jsme spokojení. Navíc máme ještě zápas k dobru, byť přijde až v únoru.
Jaký je v klubu cítit tlak, když jeho ředitel Petr Kuba veřejně říká, že se nastavený cíl v podobě postupu do první ligy musí zvládnout hned?
Veliký. Ale ať jsem přišel kamkoliv, tak tam tlak byl – od prvních zápasů ve Vítkovicích, kde jsem na startu kariéry hrál o postup, tak na Žižkově. Na Spartě to byly čtyři roky enormního tlaku, v Liberci zase sestupové obavy. Umím s tlakem pracovat a nějak se tím nesžírám.
|
Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno
Budete přes zimu horlivě posilovat kádr?
Určitě to potřebujeme, protože konkurence posiluje také. Ať například v barážových bojích máme kam sáhnout.
Která řada je pro vás nejpalčivějším místem?
Všechny. Chceme do každé řady přivést ještě jednoho až dva kvalitní fotbalisty. Máme vytipované kluky, ale nahoře se stále hraje, takže to zatím jen řešíme.
Budou příchody mířit primárně do základní jedenáctky? To znamená, že se budete poohlížet jen v nejvyšších soutěžích?
Nikdo nemá základ jistý. Nemáme psáno, že nová akvizice má místo v základní jedenáctce, ale pochopitelně bychom chtěli zvýšit kvalitu, bylo by pro nás zbytečné brát hráče jen pro rozšíření kádru. Půjdeme do zkušenosti a do kvality. Může to být klidně i mladý hráč, ale musí být příslibem zvýšení kvality.