Jsem kandidát na trapas roku, přiznává chrudimský kapitán Kesner

„Myslím, že jsem za tohle kandidátem na trapas roku. Periferně jsem viděl po levé straně nabíhat Daniela Vašulína, tak jsem mu to chtěl dát, aby sklízel do prázdné. Jsem takový, že pokud to jde, tak radši nahraju, ale tohle jsem vyřešil hrozně. Kdybychom ten zápas nakonec nevyhráli, tak bych si to hodně vyčítal,“ kál se po utkání Kesner.

„Asi mě to bude strašit ve snu, ale za týden si podle mě už nikdo nevzpomene. Navíc jsme vyhráli, takže bych se radši bavil o pozitivnějších věcech,“ dodal.

Jednou je, že jste pět minut nato svou chybu napravil pohotovým zakončením. Ulevilo se vám?

To teda jo, chtěl jsem to odčinit. Péťa Rybička mi krásně prodloužil balon do běhu a já jsem se jen soustředil na to, abych to trefil a zase něco nepo... Jsem rád, že to tam padlo. Bylo to 3:0, ale pak se bohužel stalo to, co nás provází, že si zápasy komplikujeme a nedokážeme je uhrát v klidu, taková naše klasika. Necháme si snížit na 3:2 a strachujeme se až do konce. Oběma gólům Vyšehradu sice předcházely sporné situace, ale i tak bychom to měli sehrát líp, abychom se nemuseli bát o výsledek.

Čím to je, že vždycky takhle na pár minut vypnete?

Těžko říct. Bavíme se o tom pořád, ve svém středu máme několik zkušených hráčů, takže by se nám to nemělo stávat a už vůbec ne opakovaně. Neznám na to odpověď, prostě je to špatně, protože nás to kolikrát stojí body. S Vyšehradem jsme to naštěstí uhráli, ale musíme to zlepšit. Najít někoho, kdo to zklidní. Zatím nám tenhle problém nejde odstranit.

Mohlo za výpadek například velké vedro, které panovalo?

Měli jsme toho dost všichni, ale vedrem to nebylo, protože nám se to stává, i když vedro není (směje se). Bylo to těžké, protože jsme hráli náročným stylem a tempo nejde udržet celých devadesát minut.

Na druhou stranu vám ale náramně vyšel první poločas.

První půlka byla slušná. Celý týden jsme si říkali, že do toho utkání musíme vstoupit lépe emočně nastavení a být více v zápase. Myslím, že se nám to povedlo, šli jsme do vedení a měli jsme i několik dalších šancí. Body s Vyšehradem jsou pro nás strašně důležité. Potřebovali jsme je, před pauzou máme klid.

Zmíněný první gól padl po parádně sehraném signálu. Vyšel nejlépe, jak mohl?

Asi jo. Bylo to úplně ideální, protože jsme neměli moc místa na provedení, sehráli jsem to milimetrově. To se fakt povedlo.