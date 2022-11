Senegalce Babacara lákají tři týmy z ligy, říká táborský šéf Dvořák

S dvaceti body na podzim a devátou příčkou byste běžně byli spokojení, že?

Normálně by 20 bodů bylo dobrých, letos je to málo. Na záchranu nemusí stačit ani tradičních 30, může to být klidně 35. Navíc si myslím, že béčka Sparty a Slavie nebo Vlašim dole nezůstanou. Podzim se nehodnotí úplně snadno. Malý náskok nás nemůže uspokojit. Musíme se přes zimu dobře připravit a posílit, abychom co nejrychleji utekli z bojů o záchranu. Na jaře hrajeme osm zápasů doma a šest venku. To je výhoda, protože doma jsme velmi dobří.

Do sezony jste vstoupili s novým koučem Radoslavem Kováčem. Proč skončil už po osmi kolech?

Dostal nabídku z první ligy a vedení klubu mu odejít nebránilo. Ale je pravda, že jsme nebyli spokojení s výsledky týmu. Vedení i trenéři pro úspěch obětovali hodně, ale nebylo to podle našich představ.

20 bodů uhrálo Táborsko na podzim. Hned 14 z nich získalo na vlastním hřišti.

Nahradil ho v Táboře dobře známý Roman Nádvorník. Byla to jasná volba?

Ano. Má jiný styl práce i hry, je víc pragmatický. Jsme s ním spokojení a určitě bude u týmu pokračovat dál. Ale mrzí nás porážky 0:1 na Dukle a v Opavě, pak jsme mohli mít i víc bodů. Ale uvidíme. Trenér Nádvorník je ambiciózní a určitě bude mít po sezoně větší cíle.

Jaké chystáte změny v kádru? Už jste naznačili příchod útočníka Jakuba Šašinky.

Přivedeme pět hráčů, stejný počet i skončí. Nyní to řešíme. Ti, se kterými nepočítáme, se to teď dozvídají. Šašinka ještě není podepsaný, ale už jen dolaďujeme poslední detaily. Byl velkým přáním trenéra, vedl ho v posledních dvou angažmá.

Mohou se změny týkat i zkušených útočníků Davida Ledeckého či Martina Nešpora? Máte druhou nejhorší ofenzivu v soutěži.

Ano, jsme z toho zklamaní. Musíme dávat víc gólů a reakcí je i příchod Šašinky. V útoku budou změny.

Trenér Roman Nádvorník během vystřídal během podzimu Radoslava Kováče.

Celý podzim chyběl zraněný Petr Javorek. Kdy se vrátí?

Čeká ho operace. Chce se co nejdřív zapojit, ale otázkou je, kdy to bude. Je velká škoda, že se v generálce zranil. V rozestavení trenéra Kováče byl hodně platný, a i proto jsme měli problémy ve středu zálohy. Čekáme a věříme, že se vrátí. Ale musíme vědět zhruba do půlky února, jestli bude stoprocentně připravený. Jinak bychom museli hledat jiné řešení, třeba že by se rozehrál v našem partnerském týmu v Lomu v divizi.

Kdy se vrátí Emmanuel Tolno, který si odletěl vyřídit víza?

Vrátil se domů do Guiney, v Dakaru na velvyslanectví čeká na interview. Mělo by ho čekat na začátku ledna a většinou po třech týdnech pak dostane vízum. Pak by se měl vrátit do našeho týmu.

16 zápasů odehráli na podzim Sy Babacar a Petr Plachý, nejvytěžovanější hráči

Evidujete zájem o vaše hráče? Hlavně o Sy Babacara, který dal na podzim pět gólů?

Ano, o Sy Babacara se zajímají tři ligové kluby. Ve středu máme schůzku, po které může být jasněji. Konkrétnější nebudu, ale určitě ho neprodáme do Zlína.

Může z něj být druhý Abdallah Sima?

To byla pohádka, která se nemůže opakovat tak často. I když člověk nikdy neví, tak se to stane jednou za dvacet třicet let.

Sy Babacar tedy odejde určitě?

To ne. Nechceme ho prodat za každou cenu. Má svoji hodnotu. Pokud ji za něj někdo dá, tak odejde. Jinak bude hrát i na jaře u nás. Nicméně deset až patnáct procent našeho rozpočtu tvoří prodej hráčů. S tím počítáme a neobejdeme se bez toho. Tím spíš, když nám náklady na správu hřišť a areálů stouply letos o milion a půl.

Zaujal také stoper Mamadou Koné. Na něj nemáte nabídky?

Bylo by to hezké, ale nečekám, že by teď odešel. Jednoho hráče v zimě prodat můžeme, ale víc ne.

V létě jste oznámili, že rozpočet klubu stoupl na 25 až 27 milionů a přibývají vám partneři. Pokračuje tento trend?

Bohužel teď dostáváme hodně negativních zpráv. Opustí nás generální partner mládeže společnost Yanfeng. Dohodli jsme se, že s námi bude pokračovat alespoň za omezených podmínek. Firmy jsou v dnešní době maximálně obezřetné. Mám docela obavy z toho, co nás čeká v dalších letech.

Do budoucna budete na druhou ligu muset mít umělé osvětlení, řeší se i vyhřívaný trávník. Jak jste se v těchto věcech posunuli?

Vyhřívaný trávník ještě není schválený. Věřím, že v Ligové fotbalové asociaci převládne zdravý rozum a v této době podobným rozhodnutím nebude dráždit kraje, města či obce. Umělé osvětlení musí být za dva roky. Na Kvapilce vždy bylo, ale nesplňuje parametry. Mají ho jinde v kraji, tak proč ne my. Nedávno jsme ho dělali na Soukeníku a není to taková investice. I když s tím budeme také potřebovat pomoc.

Změnily něco podzimní volby v převodu stadionu na město?

Město se tváří, že by Kvapilku mohlo vzít pod sebe. Minulé pondělí byl na stadionu znalec, aby ocenil majetek. Je vytvořená pracovní skupina, dáváme dohromady čísla. Ideální by bylo, kdyby se to povedlo v první polovině příštího roku. Smutné pro nás je, že jsme nedostali dotaci 20 milionů od Národní sportovní agentury na dostavbu tribuny Jordán na Kvapilce. Získali jsme 90 bodů a bylo třeba 95. Budeme muset počkat na další výzvu, ale aktuálnější pro nás je umělé osvětlení.

Záchrana je hlavní cíl pro jaro?

Stoprocentně. Neumím si představit, že bychom spadli. Bude to těžké. Ani nevím, kdo by mohl spadnout. Před každou sezonou si říkáme, že to bude Varnsdorf, protože nemá peníze. Ale hraje skvělý fotbal a je nahoře. Přál bych si, abychom skončili v první polovině tabulky. Ale i jednatel našeho titulárního partnera pan Saidov je ambiciózní, chodí na všechny zápasy a rád by tým viděl nahoře.