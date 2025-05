Šestý tým ligové tabulky se postaví proti čtvrtému, který je zároveň obhájcem trofeje.

Triumf zajistí účast v závěrečném předkole Evropské ligy. V případě neúspěchu následuje přesun do základní fáze Konferenční ligy.

Olomouc – Sparta finále MOL Cupu ve středu od 19 hodin ONLINE

Výhra v poháru je pro Olomouc jedinou možností, jak se probít do Evropy. Sparta má šanci ještě z ligové soutěže, z níž může dosáhnout nejlíp na čtvrtou příčku a tím na 2. předkolo Konferenční ligy. Aby se tým z něj dostal do hlavní fáze, musí vyřadit tři soupeře.

Vidíte ten obrovský rozdíl mezi vítězem a poraženým z finále?

Olomouc i Sparta jsou v ligové nadstavbě účastníky skupiny o titul. Když se započítají jen zápasy těchto soupeřů, oba finalisté ze vzájemných utkání se Slavií, Plzní, Ostravou a Jabloncem vyjdou nejhůř.

Sparta v dosavadních třinácti duelech získala třináct bodů, Olomouc o tři méně.

Bilance s týmy z elitní šestky Sparta

Slavia 1:2, 2:0, 1:2

Plzeň 0:1, 2:4, 0:2

Ostrava 1:3, 1:1

Jablonec 2:1, 2:1, 1:3

Olomouc 2:3, 2:1 Olomouc

Slavia 0:2, 1:2, 0:5

Plzeň 1:2, 2:1

Ostrava 2:2, 0:1, 0:0

Sparta 3:2, 1:2

Jablonec 0:0, 0:0, 0:4 Celkem

Sparta: 4 výhry, 1 remíza, 8 porážek, skóre 17:24, 13 bodů Olomouc: 2 výhry, 4 remízy, 7 porážek, skóre 10:23, 10 bodů Pořadí týmů z elitní šestky podle bodů ze vzájemných zápasů 1. Slavia 36

2. Plzeň 19

3. Ostrava 18

4. Jablonec 15

5. Sparta 13

6. Olomouc 10 P.S. Zbývají ještě dvě kola.

Sparta porazila dvakrát Jablonec, jednou Olomouc a Slavii. Ta má z třinácti zápasů s protivníky z elitní šestky jedinou porážku a dvanáct výher. Sparta má nejvíc porážek a to osm. Olomouc o jednu méně, zase má však nejmíň výher – pouhé dvě.

Když se potkaly Sparta s Olomoucí, každý vyhrál venkovní zápas. Sigma na podzim v Praze 3:2, Sparta v březnu v Olomouci 2:1 gólem ze závěru utkání. Těsně před vítěznou brankou Olatunjiho neproměnil olomoucký Zorvan pokutový kop.

Doma hraje znovu Olomouc. Dějiště finále podle pravidel asociace připadlo finalistovi, který má v soutěži za posledních pět let horší výsledky.

„Když hrajete doma, dává vám to pocit, že sem patříte. Takže ano, pro Olomouc je to výhoda,“ poznamenal trenér Friis v podcastu MOL Cup Cast pro web fotbalové asociace. „Ale co jsem tady zažil, tak naši fanoušci při zápasech v Olomouci atmosféru na stadionu vždycky ovládli.“

Olomouc na cestě do finále z pěti pohárových zápasů nastoupila jen jednou doma a na výhru 2:1 nad třetiligovou Kroměříží se pořádně nadřela. V nastavení rozhodl po centru z rohu Jan Kliment, jehož se finále kvůli zlomenině nohy týkat nebude.

Kliment dal jediný gól ve čtvrtfinále, v němž Sigma senzačně vyhrála na Slavii. Přitom v lize s ní třikrát prohrála s celkovým skóre 1:9.

V semifinále, kde po faulu protihráče Frydrycha utrpěl Kliment zlomeninu nohy, Olomouc zvítězila v Ostravě rovněž překvapivě 3:2.

Sparta měla štěstí na los, všechny pohárové duely odehrála doma. Proti Brnu a Dukle to zvládla v pohodě, ve čtvrtfinále proti Teplicím se pořádně zapotila. Na 3:2 dal Haraslín až ve 117. minutě prodloužení.

„To byl hodně složitý zápas,“ vzpomínal Friis. „Pohárová utkání jsou úplně jiná než ta v lize nebo v Evropě. Má to jiný náboj. Víte, že ten den někdo vyhrát musí. Rozhodne se tady a teď. Musíte být pořád soustředění na to, co děláte.“

Účast na rozhovor přislíbil i olomoucký Jan Kliment, který poprvé promluví poté, co v nedávném semifinále v Ostravě utrpěl zlomeninu nohy.

Jeho slova potvrzují právě zápasy Sparty. V semifinále porazila Plzeň (1:0), druhý tým ligové tabulky. Když se oba soupeři utkali za tři dny v lize, souboj jasně ovládla Viktoria.

Finalisté si při pohárové pouti museli poradit se všemi soupeři, s nimiž mají v lize negativní bilanci. Poslední z elitní šestky Jablonec podlehl ve čtvrtfinále Baníku, který pak vyřadila právě Sigma. Z toho lze vyvodit, že Olomouc i Sparta jsou v pohárovém finále zaslouženě.

Sparta tam postoupila popáté za posledních šest ročníků, dvě ze čtyř zápasů prohrála – na Slovácku a se Slavií. Loni zvítězila v Plzni a na jaře 2020 v Liberci.

Olomouc se o trofej utká poprvé od roku 2012. Tenkrát na neutrálním hřišti v Plzni porazila právě Spartu 1:0 památným gólem levého obránce Michala Vepřeka. Kdo bude hrdinou tentokrát?