Olomouc opěvuje nové legendy, ale stojí na křižovatce. Musí se nachystat na poháry

Nutno ovšem říct, že bujaré oslavy Olomoučanů jsou zasloužené. Po Superpoháru a Českém poháru v roce 2012 získali třetí velkou trofej v dějinách klubu. „Tenhle titul je nás všech. Kluci se stali legendami, propsali se do historie klubu,“ povídal dojatě Janotka.

Sám pamatuje třináct let starý pohárový triumf, i tenkrát ve finále zdolal pražskou Spartu. Nastoupil na pozici pravého obránce, jeho dnešní asistent Michal Vepřek zase vlevo. V záloze pobíhal Jan Navrátil, který na hřišti makal i ve středu. A v součtu s angažmá ve Slovácku ovládl domácí pohár už potřetí. „Nijak jsem trenéry nepopíchl. Řekl jsem, že jsme vyhráli oba poháry společně,“ považuje si Navrátil.

Teď však stojí na křižovatce, stejně jako celá Sigma. Po sedmi letech ji totiž čeká zápolení v evropských pohárech, navíc rovnou v základní skupině. V lepším případě Evropské ligy, ale Hanáci po dlouhém suchu jistě nepohrdnou ani Konferenční ligou, která taktéž může na Andrův stadion dostat zvučné soupeře.

Jak by se vám líbila třeba Aston Villa, čtvrtfinalista letošní Ligy mistrů?

„No, já hlavně doufám, že u toho budu,“ smál se Janotka. „Máme co dělat, ale pracujeme a dokončujeme strategii, ať všichni ví, na čem jsou. Musíme řešit, že se nás pro další sezonu týkají tři soutěže, tak ať jsme nachystaní. Ať i hráči ví, co je čeká,“ dodal olomoucký trenér, jenž dost možná přijde o část týmu.

Filip Zorvan dvěma góly pomohl Sigmě k úspěšnému finále Mol Cupu proti Spartě Praha.

Například jeden z nejstěžejnějších hráčů Filip Zorvan bezprostředně po středečním finále do kamer Oneplay Sport hlásil: „Asi to byl můj poslední zápas za Sigmu. Rozloučit se tímhle způsobem? Nejlepší, co mohlo být.“

V tiskovém centru nicméně emoce krotil. „Doteď jsem neřešil, co bude. Manažerovi jsem říkal, že nechci nic vědět, soustředili jsme se na finále. Nechávám tomu volný průběh. Sám nevím, co bude a nebude,“ přibližoval Zorvan.

„Zorvi, podepiš to! Asi ho musíme opít,“ vtipkoval Janotka na adresu špílmachra, který má v letošní sezoně bilanci devět gólů a deset asistencí za 37 soutěžních zápasů. I ve středu ho opět bylo plné hřiště. Krásným halfvolejem otevřel skóre už ve čtvrté minutě zápasu, na konci poločasu pak jeho zbloudilý centr zapadl k zadní tyči.

„První gól jsem určitě takhle chtěl trefit. A druhý...“ usmál se. „Řekni pravdu, vole!“ pobídl Navrátil mladšího kolegu. „Hele, těsně před kopem jsem se podíval, kde stojí gólman Sparty. Neříkám, že jsem to takhle chtěl, ale doufal jsem, že někdo zavře zadní tyč. Nakonec tam nikdo běžet nemusel,“ ohlédl se Zorvan, který už dřív vyjádřil přání zkusit zahraniční štaci.

Přestavba vyšla, další se chystá

Kromě Zorvana kontrakt vyprší i poctivci Navrátilovi. „Cíl byl se Sigmou vyhrát pohár. Nemám jasno, uvidím, co bude a pro co se rozhodnu,“ pravil.

Angažmá za hranicemi má v hlavě i stoper Jakub Pokorný, který se po velké dřině a zranění kotníku vrátil právě na finále se Spartou. „Poslední čtyři týdny byly vážně extrémně náročné. Dva týdny berle a dva týdny kondiční nálož. Měl jsem jenom tři tréninky na hřišti,“ uvedl.

Do toho je třeba připočíst také možný přestup momentálně zraněného kanonýra Jana Klimenta. To už by znamenalo rozpad pilířů, které letos zařídily snovou sezonu, jak ji pojmenoval trenér Janotka.

Tomáš Janotka pózuje s trofejí pro vítěze Českého fotbalového poháru.

Stejně tak před Sigmou stojí možnost prodeje klubu i potřeba usmíření s fanouškovským kotlem...

Absenci kotelníků navzdory vytvořili zbylí fanoušci Olomouce ve středu na Andrově stadionu asi nejlepší atmosféru letošní sezony. „Zaslouží ocenění. S každým dalším míčem jsem víc a víc cítil, jak nás tlačí. Jsem strašně rád, že jsme jim mohli doručit tento zážitek, a děkuji jim za podporu, která byla opravdu výjimečná,“ ocenil Janotka.

Ze začátku sezony se od něj vlastně moc nečekalo. Měl mladý mančaft, nezkušený realizační tým. Dostal ale čas na přestavbu, od sportovního manažera Ladislava Mináře obdržel posily i prostředí bez většího tlaku. I díky tomu se omlazení družstva povedlo dokonale.

„Každý touží po úspěchu. Jenže musíme brát v potaz, jaké tady můžeme mít ambice. Já jsem realista a v létě tohle nikdo nečekal. Tohle naprosto předčilo vše. Veřejnost má nějaké požadavky a představu, očekávání, kde se budeme pohybovat, ale když si do toho ještě promítnete, jak jsme se celou sezonu potýkali se zraněními a jak jsme to stále lepili, tak tato sezona je zázrak,“ nechal se unést Janotka.

„Chtěli jsme být ve středu tabulky, a především se vyhnout nějakým problémům. Měli jsme nezkušený realizační tým, já jsem nezkušený hlavní trenér, nezkušené mužstvo… Ale někdy je risk zisk,“ uzavřel olomoucký trenér.

Zvládne další přestavbu?