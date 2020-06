Prozáří pohár šedivou olomouckou sezonu? Vydřete finále! přejí si fanoušci

Defenzivní poctivec Vepřek udělal něco, co nikdy předtím: pustil se mezi tři vykulené sparťany. Sionkovi provedl zasekávačku doleva, protáhl se od lajny až do vápna a prásk! Míč se zavrtěl za háčky zadní tyče. Brilantní!



„Chtěl jsem to prostě zkusit obejít. Vyplynulo to ze situace, fotbal nejde naplánovat. Každá situace se odvíjí jinak, musíme improvizovat. Dopadlo to náramně,“ vzpomínal před sezonou v rozhovoru pro MF DNES netušený střelec, jehož sváteční gól v součtu s mimořádnou věrností mateřskému klubu bezpochyby zařadí mezi legendy Sigmy.

Tehdy v květnu 2012 na plzeňském stadionu to byla čirá modrá euforie. Hanáci vyhráli finále českého poháru 1:0 a získali první trofej pro klub. Kapitán Kučera i bodrý trenér Uličný se loučili v slzách.

S POHÁREM. Olomouc jásá, po finálové výhře nad Spartou se díky domácímu poháru dostala do pohárové Evropy.

Po osmi letech jsou Olomoučtí blízko tomu, aby blažené pocity zažili znovu. Ve s středu (17.15) se však musí teprve do finále probít a úkol to bude náročný: vyřadit Liberec.



Pravda, mohl být i náročnější.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Sparta s Plzní. A Sigmě nahrává domácí prostředí, které by navíc jako hůře postavený tým v lize měla i v případném finále. To už je parádní motivace, co říkáte?

Olomouc postoupit přes nebezpečný Slovan s dravcem Malinským na křídle tuze potřebuje. Aby zachránila zpackanou sezonu, ve které po základní části obsadila až jedenácté místo a vzdor silnému kádru se střelcem Julišem, šikovnými záložníky Faltou či Houskou nebo výborným stoperem Jemelkou dohraje šedivý ročník ve skupině o záchranu, což je průšvih. „Jsme zklamaní, měli jsme jiné ambice,“ kývne brankář Aleš Mandous.

Diváků už bude více Pohárové semifinále v Olomouci už může mít téměř standardní fotbalovou kulisu. Pondělkem vstoupilo v platnost opatření ministerstva zdravotnictví, které navyšuje počet osob na sportovních akcích. Za dodržení podmínek lze nyní vpustit až 500 osob do každého stavebně odděleného sektoru. Celkem se tak utkání může zúčastnit 2 500 lidí. Sigma ve fanshopu a v síti Ticketportal prodává lístky na tribunu Sever do dvou sektorů po 500 osobách. „Konečně mohou přijít i diváci, což bude plus pro nás. Pokud se nám podaří postoupit, věřím, že na finále už tu bude plno,“ řekl záložník Sigmy Martin Hála.

Spekuluje se o nejisté pozici trenéra Radoslava Látala, také kvůli němu by měli sigmáci v podvečer na Andrově stadionu zabrat.



Bude u toho i pamětník krásné plzeňské májové noci Vepřek, jehož Látal stejně jako většinu opor pošetřil v neděli proti silné Plzni (0:1).

Nakonec by ani výhra Sigmě na desítku nestačila, takže to byl zřejmě správný tah. Leč uvidí se až večer. „Vsadili jsme na jednu kartu,“ uznal Látal. „Teď do toho hráči musí dát úplně všechno. Liberec hraje velice dobře. Má výborná křídla Peška nebo Malinského. Čeká nás nepříjemný soupeř, který se po koronavirové pauze dokázal vytáhnout až na špičku tabulky.“

Kromě Vepřeka už jen křídelník Martin Hála a současný vedoucí mužstva Aleš Škerle tehdy v Plzni nastoupili, tolik letí čas, tolik se Olomouc, jež poté dvakrát ostudně sestoupila z ligy, proměnila. Nezamaskoval by i teď případný pohárový úspěch problémy Sigmy, které se nedaří Látalovi trvale odstranit?

Možná, ale to je fuk. Fotbal se dělá pro trofeje a pragmatik Látal, jenž vyhrál pohár jako kouč se slovenskými Košicemi i běloruským Brestem, ví, co je potřeba.

Olomouc - Liberec od 17.15 online

„Po zápase s Plzní jsem hráčům řekl: Musíme se odrazit od utkání s Baníkem, v Boleslavi, která nebyla špatná. A myslím si, že ani druhý poločas s Plzní nebyl špatný. Je se o co opřít, musíme na výkon navázat, hráči na to mají. Chceme za každou cenu uspět,“ pravil Látal. „Jde o finále a není kam uhnout.“



Pokud by Sigmu dovedl k trofeji, fanoušci ho budou nosit na ramenou, pokud modří vypadnou, bude na něj tlak ještě sílit.

„Zklamání je, ale ještě není konec. Sezonu nechci hodnotit, zhodnotíme si ji sami. Odvíjí se to i od toho, jestli postoupíme do finále,“ uvědomuje si Látal význam mače, jejž na Andrově stadionu klidně mohou nazývat bitvou sezony. Mandous kývne: „Jsou to dva zápasy od trofeje, uděláme všechno pro to, abychom šli do finále, a tam už se může stát cokoli. Porveme se o to.“

Vepřek by ke středečním pětatřicátinám nemohl dostat hezčí dárek.