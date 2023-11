Nedůsledná a zranitelná Sigma. Dostáváme moc branek, říká Jílek

Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite se po závěrečném hvizdu předklonil, zapřel ruce o kolena, svraštil čelo a prázdný pohled zapíchl do trávníku. Zase to nestačilo... Byť po pěkné akci beka Zmrzlého poslal přesnou střelou placírkou za vápnem sigmáky do vedení už v 7. minutě, na postup do čtvrtfinále českého poháru přes Plzeň to bylo málo.