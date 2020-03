Olomoucké pohárové laskominky. Jen pokračovat, nabádá střelec Juliš

Přesvědčivě. Rázně. Efektivně. Lahodně. Kombinačně mimořádně vyspěle. Zkrátka zaslouženě se Hanáci těší na páteční los semifinále českého poháru. „Vysněného soupeře nemám, ale rád bych hrál doma,“ přeje si Látal.

Lahodné byly především všechny góly jeho mančaftu. Jako z učebnice fotbalové moderny. Krásný materiál na sestříhání, zkoumání a opakování. Považte sami.

24. minuta: domácí rozjíždějí akci od vlastního brankáře. Mandous riskantně rozehrávkou pod tlakem nachází na křídle Housku, který precizním pasem za obranu vybízí ke skórování rozpumpovaného Hálu. Jeho náběh neměl chybu. Míč zalepil těsně před gólmanem Hanušem a na přední tyči ho propálil. Gól pro fajnšmekry. Laskominka.

49. minuta: zadák Vepřek táhl brejk, mezi obránci našel Chytila, jenž si krásně odstavil soupeře tělem a Hanuše překonal střelou pod břevno. Ukázková práce zakončujícího hráče.

„A to jsem střílel bodlem,“ mrkl olomoucký čahoun, jarní úkaz. Ve čtyřech zápasech v součtu s ligou má bilanci dva góly a dvě asistence.

Tuze zajímavě je na tom také útočný parťák Lukáš Juliš.

69. minuta: aktivní křídelník Hála od praporku přízemní přihrávkou našel Juliše na penaltě, laxní stopeři mu znovu dali mraky času na zpracování i střelu. Host ze Sparty se podíval a po zemi placírkou ukldil míč k tyči. Trefil se počtvrté ve třetím zápase za Sigmu.

Solidní bilance, co říkáte? „To jsem si balon ještě špatně zpracoval,“ usmíval se. „Jablonec hrál špatně, ale my hrajeme celé jaro dobře. Jen pokračovat.“

Juliš na hrotu, Chytil pod ním. To je oproti šedivému podzimu jedna ze zásadních olomouckých novinek, jež působí svěže, nebezpečně, zabijácky. „Jejich výkony mě moc těší,“ říká Látal. „Až mě Mojma Chytil překvapuje.“

Ve čtvrtfinále postavil silnou sestavu. Nešetřil ani brankáře Mandouse. Jen místo záložníka Falty dal šanci Gonzálezovi a za pravého beka Sladkého postavil svého syna Radka. Nezklamal, Sýkoru uhlídal s přehledem.

„Domácí byli od začátku aktivnější. Měli větší vůli po vítězství než my, byli jsme za to potrestáni. Vypadli jsme, musíme se z toho vzpamatovat, připravit se na další utkání s Olomoucí a snažit se v lize odčinit náš výkon,“ vyhlíží jablonecký trenér Petr Rada sobotní ligovou odvetu znovu v Olomouci.

Olomoucký obránce Václav Jemelka se snaží zablokovat střelecký pokus Jana Matouška z Jablonce ve čtvrtfinálovém duelu Mol Cupu.

Severočeši na Hané zůstávají, zřejmě ještě večer na hotelu dostanou od impulzivního kouče céres. „Hráči si musí uvědomit, že tento výkon není důstojný Jablonce,“ bědoval.

„Nepřijeli jsme sem na výlet, ale možná to tak vypadalo,“ soukal ze sebe naštvaný stoper Jugas.

Nejen k němu měl Rada dost výtek. „Nedůraz. Stopeři to musí vyřešit jinak, soupeři si nemohou převzít míč ve vápně a ještě zakončit. Víme, že Juliš je nepříjemný hráč, Chytil to samé. Mají figuru. Stopeři to ale špatně řešili,“ viděl Rada. „Ve středu pole nebyl takový problém, nehrály nám ale kraje a dopředu jsme byli jaloví.“

Až v závěru dovolili domácí snížit střídajícímu Pleštilovi, před kterým školácky promáchl míč Vepřek.

Mandous ještě vychytal v úniku Chramostu, jenž z dalšího nájezdu minul branku. Ale to už měla Olomouc postup v kapse.

Zřejmě to byl nejlepší výkon sigmáků od letního příchodu legendy Látala k týmu. Kondičně jdou modří nahoru a přidávají přesnou kombinaci. Na jaře porazili v lize Teplice i Spartu, jen minulé zakopnutí v Opavě mrzí na Andrově stadionu ještě dnes, protože soupeře v poli viditelně přehrávali. „Jenže jsme udělali chyby a nebudeme vyhrávat všechno,“ tlumí Látal euforii.

Ostatně zatímco na podzim si kotel fanoušků Sigmy přál jeho odvolání, ve středu navečer tři tisícovky nadšených diváků vyprovodily Látalovy hochy dlouhým potleskem.

„To jsou Hanáci. Jednou vás zadupou, pak jste za Boha,“ bere to Látal s nadhledem. „Věřím, že takový výkon proti Jablonci zopakujeme také o víkendu v lize.“