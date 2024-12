Extrémy olomoucké rezervy. Doma ji nikdo rok neporazil, venku je nejhorší

Od té doby ale ze svého svatostánku vytvořili jen stěží dobytelnou pevnost. Z patnácti domácích zápasů vyhráli hned jedenáct, a to i duely proti Táborsku, Zbrojovce či Vyškovu. V letošní sezoně má Sigma B na olomouckém pažitu bilanci čtyři výhry, čtyři remízy. V tabulce sestavené pouze z domácích mačů by béčku náleželo třetí místo. Bohužel pro Hanáky se ale hraje i venku…

„Ještě nikdy se mi nestalo, že by mezi venkovními a domácími zápasy byla z hlediska výsledků i způsobu hry taková velká disproporce,“ vylíčil dnes už bývalý trenér Sigmy B Miloslav Brožek pro klubový web. Na začátku prosince kvůli rodinným důvodům odstoupil.

„Velkou roli hraje dobré hřiště. Máme kvalitní trávník, to nám vyhovuje. Když jedeme ven, je to horší. Andrův stadion je fakt skvělý, navíc na nás začalo chodit i dost lidí,“ zamyslel se nad domácí bilancí obránce Sigmy B Filip Slavíček. Že nejde pouze o floskuli, dokazuje i listopadový triumf Sigmy v anketě o nejlepší fotbalový trávník v Česku.

„Na jaře jsme měli vítěznou vlnu, to byla i venkovní hřiště dobrá. Ale teď, jak je podzim, projevuje se nekvalita trávníků víc. Navíc už jsem asi trochu zhýčkaný i z áčka,“ zasmál se olomoucký odchovanec.

Sigma B proto zakončila podzimní část ChNL v šedém průměru na jedenáctém místě, z 19 bodů venku získala jenom tři a v tabulce venkovních zápasů je poslední. „Na jaře jsem trénoval Opavu a taky jsem doma neprohrál, na podzim se to povedlo i v Sigmě. Je to fajn bilance, ale měli jsme být lepší. I doma jsme totiž zbytečně ztráceli. Měli jsme na to, abychom ve všech domácích remízových zápasech zvítězili. Popravdě jsem si myslel, že doma získáme o čtyři body víc,“ řekl Brožek po posledním domácím špílu podzimu s Líšní (1:1).

Přes zimní přestávku tak bude mít nový hlavní trenér Roman West nad čím přemýšlet. „Myslím, že směrem k venkovním zápasům potřebujeme zapracovat hlavně na hře v bloku. Vybavím si třeba zápas na Slavii, kde si s námi Slavie dělala prakticky všechno, co chtěla,“ připomněl Slavíček debakl 0:4 v hlavním městě.

Dvaadvacetiletý pravý obránce si přeje, aby se béčko Sigmy posunulo na jaře do vyšších pater tabulky. Napodobit druhé místo z jara ale bude setsakramentsky těžké.

Faktor Pospíšil. Je to lídr

Už tehdy položil základy roční neporazitelnosti bývalý trenér sigmácké rezervy Tomáš Janotka. Olomoučané nakonec vyhráli hned deset zápasů v řadě a postarali se o nejlepší umístění béčka v historii. „Byl to sen, nikdo to nečekal. Dostali jsme se do neuvěřitelného laufu. Nastavení kluků, realizační tým, jádro týmu… Vše si skvěle sedlo. Myslím, že se nám vždycky podařilo uvařit maximálně vhodnou sestavu,“ ohlédl se Janotka.

Martin Pospíšil v přípravném utkání Sigmy Olomouc proti Žilině.

„To už se hrálo úplně jinak. Jste sebevědomější, podaří se vám i věci, které normálně nesvedete,“ zavzpomínal na jarní jízdu Slavíček. V létě ovšem Janotka povýšil k áčku, a tak se k béčku Sigmy dostal právě kouč Brožek. „Řekl bych, že pan trenér Brožek se spíš snažil přizpůsobovat stylu, který tu byl od trenéra Janotky. Určitě tam byly změny, ale ty se spíš odvíjely od přípravy na konkrétního soupeře,“ prozradil Slavíček.

Janotka, už jako kouč A týmu, v létě nepřímo rezervě Sigmy pomohl. Z prvoligového kádru totiž vyřadil zkušeného středopolaře Martina Pospíšila. Vytříbený technik si v béčku rychle osvojil kapitánskou pásku, a ačkoliv se s přesunem o patro níž příliš nesmířil, na hru béčka má pozitivní vliv, zejména ve výstavbě. „Je to lídr. Diriguje hru, mně se s ním hraje strašně dobře. Můžeme se o něj opřít,“ pochválil Slavíček 33letého kolegu, který za podzim nasbíral tři trefy.

Slavíček: Na jaře chci do áčka

Sám Slavíček byl v sezoně 2021/22 jedním ze strůjců postupu olomouckého béčka ze třetí ligy do druhé. „My jsme se tehdy přetahovali s Kroměříží, ale oni pak začali ztrácet, kdežto my jsme šňůru drželi,“ vybavil si pravý bek. „Je pravda, že tam jsme nějakou kvalitu hřišť neřešili. To jsme byli fakt rádi, když to bylo někde dobré. Ale nikdo ani neměl zkušenosti s extra kvalitním trávníkem, domácí zápasy jsme totiž hráli na vedlejším hřišti,“ dodal Slavíček.

Bek Sigmy B Slavíček naskočil i do tří prvoligových mačů. Na fotce bojuje se slávistou Holešem.

V postupové sezoně nastoupil do 29 zápasů v MSFL. „Od začátku sezony byla ambice postoupit. Na druhou stranu teď je pro dorostence přechod do dospělého fotbalu o to těžší. Já nejdřív prošel třetí ligou, díky tomu se mi pak dobře nastupovalo i do druhé,“ přemítal Slavíček.

A kdy se usadí i v té nejvyšší? „Já doufám, že co nejdřív. Moje ambice do jarní části je dostat se do áčka,“ má jasno. V první lize už má tři starty. První si připsal právě v sezoně 2021/22, další dva letos, když krátce naskočil proti Baníku Ostrava, pak hrál poločas proti Slavii.

Pozici ale nemá vůbec jednoduchou, neboť na pravou stranu obrany má trenér Janotka vícero variant – Matěje Hadaše, Juraje Chvátala a třeba i Vojtěcha Křišťála. „Pravý bek je post, kde je asi největší konkurence v celém týmu,“ cítí.

Naopak v béčku má důležitou roli. Úvod sezony vynechal kvůli zranění, v posledních zápasech ale patřil mezi klíčové hráče mančaftu.

A série bez porážky se na jaře taktéž sama nenatáhne… „Chceme ji udržet co nejdéle! Věřím, že na Andráku máme vítěznou auru,“ uzavřel Slavíček.