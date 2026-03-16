Velich o útočné spolupráci s Vachouškem: Spolu nám to jde, sedli jsme si hned

Je to vaše nejgólovější sezona. Co za ní stojí?
Zbrojovka mi sedla prostředím i tím, jakým způsobem hraje. Mám skvělé spoluhráče, spoustu gólů mi připravili oni a beru to jako týmovou zásluhu, je to spousta věcí dohromady.
Loni jste zaujal na hostování ve Varnsdorfu, kde byla situace složitější než teď ve Zbrojovce. Jak se v hlavě přepíná z boje o záchranu do boje o postup?
Je to pořád fotbal a všichni chceme vyhrávat – ať už v boji o udržení, nebo v boji o první místo. Ta role je dost podobná, člověk musí vyhrávat v obou případech. Beru to tak, že je to moje práce: na hřišti odvést maximum, a je jedno, kde v tabulce zrovna jsme.
Prvoligový gól ještě nemáte. Doufáte, že příští rok už by se to mohlo podařit?
Věřím, že ano. Zatím ale nechceme předbíhat. Dokud postup není jistý, jedeme pořád na sto procent a soustředíme se na současnou sezonu.
Teď jste druhý nejlepší střelec Zbrojovky po Tadeáši Vachouškovi, ztrácíte na něj jeden gól, na Adedirana z Artisu pět branek. Máte v hlavě nějakou gólovou hranici, kterou byste chtěl překonat?
V hlavě to úplně nemám. Útočník chce dávat co nejvíc gólů, to je jasné, ale do každého zápasu jdu s tím, že chci pomoct týmu. V každém zápase a v každé situaci chci dát gól, snažím se být připravený na šanci a proměnit ji, neřeším nějaké číslo zvenku.
Jaká je vaše spolupráce s Tadeášem Vachouškem?
S Vachym nám to jde, sedli jsme si hned. Jsme oba běhaví, pohybliví, takže si myslím, že to naskočilo samo. Víme, kdo kam poběží a v jakém prostoru se máme pohybovat. Umíme vyhodnotit, kdy je potřeba hrát z jedničky a kdy hru naopak podržet, nechat druhého naběhnout a pak mu dát balon. Díky tomu si dokážeme vyhovět.
Čeká vás derby. Do podještědského jste nikdy nenastoupil, ale na podzim jste zažil derby s Artisem. Těšíte se na ten zápas, nebo vás takové duely spíš svazují?
Těším se na něj moc. Pro takové zápasy ten fotbal hrajeme. Přijdou fanoušci, jejich podpora je úžasná a za to jim moc děkujeme. Tohle jsou ty klíčové zápasy, které musíme zvládat.
V čem vidíte největší riziko utkání s Artisem?
Určitě mají kvalitní tým. Myslím si ale, že zápas bude hlavně o nás, abychom byli dobře připravení. Abychom byli dominantní a šli si za výhrou, protože je to derby a ve městě ta rivalita je.
Pokud zvítězíte, náskok už může být skoro nedosažitelný. Máte to v hlavě tak, že tenhle zápas prostě musíte zvládnout?
Takhle to úplně nemáme. Jdeme zápas od zápasu, i když vím, že to zní jako klišé. Každý je pro nás důležitý a chceme vyhrávat každý týden, každý víkend. Je to jeden z dalších zápasů, který chceme zvládnout.
Ví se o vás, že jste fanouškem mnichovského Bayernu. Stále byste si za něj chtěl zahrát?
Určitě. Člověk by měl pořád snít a nikdy to neuzavírat.