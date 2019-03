Z velkoklubu do Ústí. Rád bych do bundesligy, sní Slovák Janso

„Trnava je velkoklub, ale já neměl zápasovou praxi, jakou jsem očekával. Chtěl jsem pravidelně hrát, proto jsem šel do Ústí,“ vysvětluje svůj tah.

Loni si připadal jako ve snu. Slovenské zlato na novém stadionu oslavovalo 17 tisíc diváků. „Nepopsatelné. Fandilo nám asi celé město, oslavovali jsme v ulicích, kde bylo strašně moc lidí. Asi největší zážitek v životě.“ Janso nepatřil do základní sestavy. „Ale nastupoval jsem do zápasů, takže myslím, že na titulu jsem se podílel dost.“

Na zlato po 45 letech navázala účast ve skupině Evropské ligy. „Druhý největší úspěch v životě,“ cení si Janso, který střídal s Anderlechtem venku i doma. „Nejvíc mi bral dech zápas na hřišti tureckého Fenerbahce. I z lavičky byl adrenalin veliký. Fanoušci jsou tam neskuteční, celý stadion se otřásal.“

Ústecký trenér Aleš Křeček však Slováka přesvědčil o české cestě. „Motivoval jsem ho tím, že je to pro něj investice do sebe. Do české ligy má od nás blíž než ze Slovenska, tenhle scénář jsem mu předestřel. Navíc v Trnavě se do sestavy těžko dostával přes vynikajícího Čonku. Než paběrkovat po pár minutách, lepší je tohle,“ míní Křeček.

Po rozhovoru s ním se Janso domluvil na ukončení smlouvy v Trnavě. „Ústecká nabídka byla zajímavá a soutěž je kvalitní. Dobrý krok!“ myslí si Janso. „A další z cílů je česká liga,“ souzní s koučem.

Je mu pětadvacet a ještě jako teenager si český fotbal zkusil v třetiligové Orlové. Rodák z vesničky Topolecká naskakuje na levém kraji obrany, kde má nahradit Michala Leibla, který odešel do Hradce Králové. „Co přinesu? Disciplínu, bojovnost za klub, nevynechám jediný souboj, jezdím celý zápas nahoru dolů.Tlačím se rád do útoku,“ popsal se ústecký novic.

Před sobotním startem druholigového jara v Třinci cítí ze svého nového mužstva hlad po úspěchu. „V kabině se povídá o baráži, což je dobře. Je potřeba mít vždy nejvyšší cíle. Jsou tady velmi šikovní kluci, kteří mají ambice hrát výš.“

K tomu jim dopomáhá i trenér Křeček, jehož metody se Jansovi zamlouvají. „Myšlenky má velmi dobré, hodně s námi rozmlouvá, což je v dnešní době důležité. Víme, co po nás chce,“ kvituje to Janso.

V Ústí je krátce, ale klub si pochvaluje. „Vím, že Ústí hrálo v roce 2010 ligu a že by se do ní chtělo zase vrátit. Stadion je krásný, město snad bude taky.“ Když v Česku prorazí, bude snít dál: „Rád bych do bundesligy. Tam se hodně běhá, jezdí, to je moje krédo.“