ODPÍSKÁNO: Pošpiní spoustu lidí. Chtěli to ututlat? Vrávorající sudí vytáčí experty

„Řadu let jsem byl rozhodčím a pohyboval se mezi nimi. Tohle je špatná vizitka pro ně i pro ty, kteří se s nimi snaží pracovat a nastavit důvěru,“ zlobí se někdejší ligový arbitr Karel Hrubeš. „Je to absolutně špatně a bohužel taková ojedinělá událost pošpiní spoustu lidí, kteří věnují svůj čas vzdělávání rozhodčích.“
Při víkendovém klání zápasu krajské úrovně mezi Žamberkem a rezervou Lanškrouna se asistent rozhodčího Saňák podezřele potácel. Kdo ví, jak by celý průšvih dopadl, kdyby nekoordinované pohyby nenatočil jeden z fanoušků.
Hlavní rozhodčí do zápisu o utkání uvedl, že Saňák skončil v 22. minutě sobotního utkání kvůli poranění levého kotníku. O alkoholu či jiném problému ani zmínka. Navádí to k tomu, že mávající funkcionář může nepříjemně zavařit i kolegům.
„Je hloupé, že v zápise byla omluva, že odstoupil kvůli zranění. Není to šťastné, protože po internetu už video kolovalo. Je to hloupá snaha něco schovat,“ zdůrazňuje Hrubeš.
Ještě víc zaráží, že kolosální ostudu způsobil člověk, který má na Pardubicku pány a dámy s píšťalkami a praporky na starost. Saňák byl až do víkendu šéfem krajské komise rozhodčích a také členem tamního výkonného výboru.
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„Tohle prostě nechceme vidět, zvlášť když se jedná o člověka, který má být garantem toho, že se takové věci stávat nebudou,“ navazuje někdejší ligový delegát a bývalý člen komise rozhodčích Pavel Mareš.
Incident připomněl deset let starý případ z nejvyšší soutěže, kdy se čtvrtý rozhodčí Marek Pilný při utkání Příbrami se Slavií komicky kymácel a padal, než se zjistilo, že je namol opilý.
Naprosto trestuhodné chování Saňáka mělo okamžitou reakci, ještě večer na své funkce rezignoval. „V minulosti jsme taková chování trestali i vysokými finančními postihy,“ upozorňuje Mareš v pořadu Odpískáno, které po reprezentační přestávce nově na iDNES.cz kromě textové podoby vychází i ve videoformátu.
Kromě rozboru ligových situací bude komplexněji pojednávat o pohledu rozhodčích a jejich profesi.