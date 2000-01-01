náhledy
Dlouho drželi vedení, kapitulovali až v nastavení. Fotbalisté sparťanské rezervy uhráli u rivala ze Slavie bod za remízu 2:2, kterou dvěma góly vystřelil Tomáš Schánělec. Bod domácím zařídil tečovanou ranou Youssoupha Mbodji, výpomoc z A týmu. Jak vypadalo derby béček, které se poprvé uskutečnilo v Edenu, pohledem našeho fotografa Michala Sváčka?
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Slávistický obránce Pavel Behenský (vlevo) se snaží v derby B týmů zahrát míč před dotírajícím sparťanským útočníkem Tomášem Schánělcem.
Kulisy slušně zaplněného druholigového derby B týmů, které hostil pražský Eden. Dorazilo 8 426 fanoušků.
OBROVSKÉ EMOCE. Slávistický obránce Eliáš Piták se raduje z trefy v pražském derby béček.
Slávistický obránce Eliáš Piták se raduje z trefy, kterou ve 23. minutě srovnává skóre v pražském derby béček.
URPUTNÝ SOUBOJ. Slávistický útočník Tomáš Necid se snaží prosadit přes sparťanskou obranu v čele s mladým stoperem Ondřejem Lillingem (14) při druholigovém pražském derby v Edenu.
NEBEZPEČNÁ SITUACE. Sparťanský útočník a kapitán Tomáš Schánělec se prosazuje ze souboje v pokutovém území a překonává při druholigovém pražském derby slávistického brankáře Alekse Bozheva.
MÍČ V SÍTI. Ale z druhé strany. Situaci podrobně sleduje sparťanský brankář Sebastián Zajac.
Sparťanský útočník Tomáš Schánělec si poradil se slávistickým brankářem Aleksem Boževem, skvěle za něj ale ke konci prvního poločasu derby rezervních týmů zakročili obránci.
Trenér sparťanské rezervy Luboš Loučka přihlíží druholigovému derby pražských béček v Edenu.
Slávistický obránce Eliáš Piták se raduje z vyrovnávacího gólu v pražském derby rezervních týmů. Na zádech má spoluhráče Izuchukwu Okonkwa.
Netradiční pohled na netradiční derby. Rezervní týmy Slavie a Sparty se střetly v pražském Edenu, tribuny sobotního klání, které skončilo smírným výsledkem 2:2, obsadilo hned 8 426 fanoušků.
Fotbalisté Slavie se v druholigovém pražském derby radují ze vstřelené branky.
Slávistický záložník Abel Cedergren se v derby rezervních týmů snaží prosadit přes sparťanského fotbalistu Ifenayie Azaku.
Legendární slávistický útočník Tomáš Necid v akci během druholigového pražského derby
