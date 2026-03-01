OBRAZEM: Přes osm tisíc lidí na béčkovém derby. Jak Eden fandil neokoukaným

  8:00
Dlouho drželi vedení, kapitulovali až v nastavení. Fotbalisté sparťanské rezervy uhráli u rivala ze Slavie bod za remízu 2:2, kterou dvěma góly vystřelil Tomáš Schánělec. Bod domácím zařídil tečovanou ranou Youssoupha Mbodji, výpomoc z A týmu. Jak vypadalo derby béček, které se poprvé uskutečnilo v Edenu, pohledem našeho fotografa Michala Sváčka?
Netradiční pohled na netradiční derby. Rezervní týmy Slavie a Sparty se střetly... Slávistický obránce Pavel Behenský (vlevo) se snaží v derby B týmů zahrát míč... Kulisy slušně zaplněného druholigového derby B týmů, které hostil pražský Eden.... OBROVSKÉ EMOCE. Slávistický obránce Eliáš Piták se raduje z trefy v pražském... Slávistický obránce Eliáš Piták se raduje z trefy, kterou ve 23. minutě... URPUTNÝ SOUBOJ. Slávistický útočník Tomáš Necid se snaží prosadit přes... NEBEZPEČNÁ SITUACE. Sparťanský útočník a kapitán Tomáš Schánělec se prosazuje... MÍČ V SÍTI. Ale z druhé strany. Situaci podrobně sleduje sparťanský brankář... Sparťanský útočník Tomáš Schánělec si poradil se slávistickým brankářem Aleksem... Trenér sparťanské rezervy Luboš Loučka přihlíží druholigovému derby pražských... Slávistický obránce Eliáš Piták se raduje z vyrovnávacího gólu v pražském derby... Kulisy druholigového pražského derby v Edenu

Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Gól Sparty byl podle komise v pořádku. Benešovi vyčetla vyloučení Godwina

Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou

Diskutovaný druhý gól sparťanských fotbalistů v utkání s Baníkem (5:2), jemuž předcházel ofsajd nabíhajícího Pavla Kadeřábka, byl podle komise rozhodčích správně uznán. Naopak pardubický Emmanuel...

2. března 2026  16:27

Pokud se prokáže rasismus, Prestianni u mě skončil. Mourinho se vrátil ke kauze

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Bezprostředně po zápase nechtěl domnělé chování svého svěřence odsuzovat. A neučinil tak ani s odstupem. Přesto José Mourinho, kouč fotbalistů Benfiky, nyní zaujal v kauze Gianlucca...

2. března 2026  15:17

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...

2. března 2026  15:07

Žijeme v moderním světě, ne? Guardiola se obořil na fanoušky, bučeli kvůli ramadánu

Informace pro diváky v utkání Leedsu s Manchesterem City, že se hra přerušila...

Akorát zapadlo slunce, a tak ve třinácté minutě sudí v utkání Leedsu s Manchesterem City přerušili hru, aby se fotbalisté dodržující ramadán mohli po dlouhém celodenním půstu občerstvit. Když se na...

2. března 2026  12:35

Dvě tváře, jedna síla. Nová kampaň ženské repre ukazuje fotbalistky netradičně

Tereza Krejčiříková a Antonie Stárová

Už v úterý české fotbalistky odstartují boj o historickou účast na mistrovství světa. V Uherském Hradišti přivítají od 18:30 Wales, účastnice loňského Eura žen. A zároveň spouštějí kampaň s názvem...

2. března 2026  12:18

Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále...

Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z minulého pátku přisoudil Hanákům německou Mohuč, což se jeví jako ideální destinace pro fanouškovský...

2. března 2026  11:35

Deset sekund na střídání i limit na rohy. Fotbal schválil novinky, změny čekají i VAR

Videorozhodčí kontroluje brankovou situaci v zápase Sparty s Baníkem.

Václavu Pilařovi, který v sobotu jediným gólem rozhodl o překvapivé hradecké výhře v Liberci, to v závěru trvalo přes dvacet sekund. A třeba Lukáš Haraslín, kapitán fotbalové Sparty, jenž cestou na...

2. března 2026  10:29

Málo energie, kvality i snahy. Hyský po prohře Plzně: Nepřičítal bych to poháru

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Nepříjemné zlínské déjà vu Martina Hyského. S nováčkem Chance ligy prohrál ve třetím kole na lavičce Karviné 0:1 a sklonit se před ním musel i jako trenér Plzně, která na východě Moravy schytala...

2. března 2026

NEJ Z LIGY: Posměšky na Baník, neomylný Chorý i Godwinova bizarní červená

Elektrizující atmosféra na pražské Letné, kde si fanoušci domácí Sparty...

Dvě výhry na čele tabulky, ale už příští týden půjdou pražská S proti sobě. Domácí slávističtí fotbalisté budou hájit sedmibodový náskok po vítězství 2:0 na Dukle, hostující Sparta zase přijede po...

2. března 2026  9:15

Kozel poprvé proti synovi. Prohrál a vtipkoval: Nepustím ho domů

Kouč jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel během utkání se Slováckem.

Poprvé nastoupil trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel v přímém souboji proti svému synovi Davidovi a hned musel skousnout těžkou porážku. Kozel mladší se objevil v základní sestavě Mladé Boleslavi...

2. března 2026  9:07

