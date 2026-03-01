|
OBRAZEM: Přes osm tisíc lidí na béčkovém derby. Jak Eden fandil neokoukaným
- 12.00
- 1.15
- 9.00
Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič
Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...
Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách
Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...
Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu
Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...
Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...
Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem
Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....
Gól Sparty byl podle komise v pořádku. Benešovi vyčetla vyloučení Godwina
Diskutovaný druhý gól sparťanských fotbalistů v utkání s Baníkem (5:2), jemuž předcházel ofsajd nabíhajícího Pavla Kadeřábka, byl podle komise rozhodčích správně uznán. Naopak pardubický Emmanuel...
Pokud se prokáže rasismus, Prestianni u mě skončil. Mourinho se vrátil ke kauze
Bezprostředně po zápase nechtěl domnělé chování svého svěřence odsuzovat. A neučinil tak ani s odstupem. Přesto José Mourinho, kouč fotbalistů Benfiky, nyní zaujal v kauze Gianlucca...
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?
V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...
Žijeme v moderním světě, ne? Guardiola se obořil na fanoušky, bučeli kvůli ramadánu
Akorát zapadlo slunce, a tak ve třinácté minutě sudí v utkání Leedsu s Manchesterem City přerušili hru, aby se fotbalisté dodržující ramadán mohli po dlouhém celodenním půstu občerstvit. Když se na...
Dvě tváře, jedna síla. Nová kampaň ženské repre ukazuje fotbalistky netradičně
Už v úterý české fotbalistky odstartují boj o historickou účast na mistrovství světa. V Uherském Hradišti přivítají od 18:30 Wales, účastnice loňského Eura žen. A zároveň spouštějí kampaň s názvem...
Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání
Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z minulého pátku přisoudil Hanákům německou Mohuč, což se jeví jako ideální destinace pro fanouškovský...
Deset sekund na střídání i limit na rohy. Fotbal schválil novinky, změny čekají i VAR
Václavu Pilařovi, který v sobotu jediným gólem rozhodl o překvapivé hradecké výhře v Liberci, to v závěru trvalo přes dvacet sekund. A třeba Lukáš Haraslín, kapitán fotbalové Sparty, jenž cestou na...
Málo energie, kvality i snahy. Hyský po prohře Plzně: Nepřičítal bych to poháru
Nepříjemné zlínské déjà vu Martina Hyského. S nováčkem Chance ligy prohrál ve třetím kole na lavičce Karviné 0:1 a sklonit se před ním musel i jako trenér Plzně, která na východě Moravy schytala...
NEJ Z LIGY: Posměšky na Baník, neomylný Chorý i Godwinova bizarní červená
Dvě výhry na čele tabulky, ale už příští týden půjdou pražská S proti sobě. Domácí slávističtí fotbalisté budou hájit sedmibodový náskok po vítězství 2:0 na Dukle, hostující Sparta zase přijede po...
Kozel poprvé proti synovi. Prohrál a vtipkoval: Nepustím ho domů
Poprvé nastoupil trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel v přímém souboji proti svému synovi Davidovi a hned musel skousnout těžkou porážku. Kozel mladší se objevil v základní sestavě Mladé Boleslavi...
McDonald’s Cup hlásí rekordní účast. Výjimečný turnaj, říká Nedvěd
Největší fotbalový turnaj dětí v Česku nadále roste. Do 27. ročníku McDonald’s Cup u se přihlásilo 2 217 základních škol, které postaví 3 696 týmů z více než 43 000 dětí. Jde o nový historický...
Další rána ambicím. Hyský vzal porážku na sebe, jak s Plzní zamává bolestivý týden?
Jedno hodně podobné odpoledne už v aktuální sezoně na Zlínsku zažili. Vzpomínáte? Když fotbalisté Plzně na začátku prosince dorazili do nedalekého Uherského Hradiště a od nadšeně hrajícího Slovácka,...