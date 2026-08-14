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Karviná si na soupeře v MOL Cupu musí počkat, Bohemians nastoupí v Zápech

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  14:35

Karvinský křídelník Ousmane Conde se snaží protlačit přes vlašimského Petra Kurku. | foto: MAFRA

Obhajující Karviná se v druhém kole domácího fotbalového poháru utká s vítězem dohrávky mezi Kozlovicemi a Slavičínem. Bohemians 1905 vstoupí do nového ročníku MOL Cupu v Zápech, třetiligového soupeře mají z týmů z nejvyšší soutěže i Pardubice, Zlín a Artis Brno.

Na stadionu celku ze čtvrté ligy se představí Liberec, Mladá Boleslav, Teplice, Slovácko, Baník Ostrava a jeden z brněnských nováčků nejvyšší soutěže Zbrojovka. Rozhodl o tom los v sídle Fotbalové asociace ČR na Strahově.

Do 2. kola stejně jako vloni vstoupí 10 z 16 prvoligových týmů a všechny se tradičně představí venku. Volný los mají účastníci evropských pohárů - Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec Králové a Jablonec. Rovněž až ve 3. kole zasáhne do MOL Cupu Sigma Olomouc coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé prvoligové sezony.

Karviná v květnu ve finále minulého ročníku poháru porazila Jablonec, do nové sezony vstoupila už jako druholigový tým, neboť byla kvůli účasti v korupční kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. Slezané zároveň po triumfu v MOL Cupu přišli o účast v závěrečném předkole Evropské ligy a v soutěžích UEFA je nahradil Jablonec.

Čtyři celky z nejvyšší soutěže dostaly v druhém kole třetiligového soupeře. Pardubice se představí v Písku, kde v roce 2017 vypadly v poháru na penalty. Tehdy však ještě nehrály první ligu.

Bohemians 1905 se s nadcházejícím soupeřem rovněž v minulosti utkali, přes Zápy postoupili v letech 2012 a 2019. Také Zlín na Uničov v MOL Cupu již dvakrát narazil, v roce 2023 zvítězil těsně 2:1. Nováček nejvyšší soutěže Artis Brno zavítá do Uherského Brodu.

Radost fotbalistů Bohemians z vyrovnání v pohárovém utkání s Plzní.

Zbylá šestice prvoligových mužstev si zahraje se soupeřem ze čtvrté nejvyšší soutěže. Liberec se představí v Přepeřích, Baník Ostrava v Brně proti tamní Spartě, Zbrojovka nastoupí ve Frýdlantu nad Ostravicí, Mladá Boleslav v Praze proti Meteoru, Teplice v Křimicích a Slovácko ve Velké Bíteši.

Ve 2. kole zasáhne do hry 52 mužstev, oficiálním úředním termínem je středa 26. srpna. Přesný program bude znám až později, některé zápasy se nicméně odehrají i v jiných dnech. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako v minulé sezoně jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů.

Los MOL Cupu

2. kolo českého poháru (úřední hrací termín středa 26. srpna)

Horní Ředice - Dukla Praha, Zápy - Bohemians Praha 1905, Baník Most-Souš - Příbram, Křimice - Teplice, Písek - Pardubice, Sokolov - Vlašim, Motorlet Praha - Jihlava, Přepeře - Liberec, Admira Praha - Táborsko, Varnsdorf - Ústí nad Labem, Meteor Praha - Mladá Boleslav, Domažlice - Kladno, Hluboká nad Vltavou - Viktoria Žižkov, Benátky nad Jizerou - Neratovice-Byškovice, Králův Dvůr - Loko Praha, Uherský Brod - Artis Brno, Uničov - Zlín, Velká Bíteš - Slovácko, Všechovice - Prostějov, Vsetín - Kroměříž, Sparta Brno - Baník Ostrava, Frýdlant nad Ostravicí - Zbrojovka Brno, Kozlovice/Slavičín - Karviná, Bzenec-Vracov - Třinec, Vítkovice - Polanka nad Odrou, Zábřeh - Havířov

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Obhajující Karviná se v druhém kole domácího fotbalového poháru utká s vítězem dohrávky mezi Kozlovicemi a Slavičínem. Bohemians 1905 vstoupí do nového ročníku MOL Cupu v Zápech, třetiligového...

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