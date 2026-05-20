O Marcolina stojí velcí hráči. A Vaclík? Jen spekulace, tvrdí ústecký Dobiáš

„To jsou pouze spekulace,“ reagoval Jakub Dobiáš, šéf sportovního úseku ústeckého klubu.
Sedmatřicetiletý Vaclík sice už rok nechytá, naposledy hrál za portugalskou Boavistu, ale jeho jméno má pořád zvuk. Nastupoval v reprezentaci, slavil tituly se Spartou a Basilejí, vyhrál Evropskou ligu se Sevillou. A na radaru ho měl i slovutný Real Madrid.
Brankáře Viagem shání, neboť se rozloučí s veteránem Tomášem Grigarem i jedním z náhradníků Janem Čtvrtečkou. „V hledáčku je 10 brankářů, 12 obránců, 16 záložníků, šest útočníků,“ prozradil trenér Svatopluk Habanec.
Čtyřicátník Grigar i další mazák Tomáš Vondrášek, dva členové ligového Klubu legend, nekončí z výkonnostních důvodů. „Náš tým je velmi dobrý, nechceme ho záměrně oslabovat. Ale někde jsme museli udělat červenou čáru, protože v sezoně 2027/28 bychom měli být v expozici, že budeme postupovat,“ objasnil Dobiáš. „Zrovna oni dva by si za svoje výkony zasloužili pokračovat, na druhou ligu mají, ale musíme koukat víc na dva tři roky dopředu než na to, co bude v příští sezoně.“
Ústecký majitel Přemysl Kubáň už dříve vyhlásil postup do tří let, tomu se uzpůsobuje plán výstavby týmu. „Naše strategie je jasná: hráči, které přivádíme, musí mít potenciál nejen pro postup, ale i pro následné působení v první lize. Víme, jaké jsou ekonomické reality nejvyšší soutěže. Až postoupíme, chceme být okamžitě konkurenceschopní, proto už teď ve druhé lize budujeme procesy a kádr, který tyto nároky snese,“ nastínil Dobiáš.
Sehnat kvalitu za rozumnou cenu nebude snadné, ale příklad Marcolina je důkazem, že to jde. Od zimního příchodu zvládl šest gólů a upoutal movité zájemce.
„Když se podíváte na první ligu, není tam moc zajímavějších a komplexnějších hráčů v jeho věku. A ti, kteří tam jsou, mají vysoké cenovky. Naše oddělení skautingu je na začátku, ale jsem rád, že to už v prvním okně přineslo ovoce. Dnes je o něj obrovský zájem z ligy, což potvrzuje, že naše cesta skrz data a skauting dává smysl.“
Stojí o něj velcí hráči. I z české top trojky Sparta, Slavia, Plzeň? „Tohle bych nerad komentoval,“ pousmál se Dobiáš. Ani o ceně nepromluvil. „Záleží na vyjednávání. Chceme být klub, kam si žraloci z první ligy mohou pro hráče přijít. Velmi pravděpodobně to bude klubový rekord.“
Konkrétní nabídku zatím Ústí neobdrželo. „Pravidelně se na něj jezdí dívat skauti,“ tvrdí Dobiáš.
Nediví se, že z Marcolina se stal trhák. „On má úplně všechno, není moc takových na trhu. Je velký, měří 194 centimetrů, udrží strašně moc balonů zády k bráně, zároveň je výborný v zakončení, technický. Odmaká velké množství práce do defenzivy. A je skvělý lidsky,“ vyjmenovává přednosti odchovance francouzského Rennes. „Myslím, že ze všech útočníků v první a druhé lize je třetí nebo čtvrtý v naběhaných metrech ve vysoké intenzitě. I když je obrovský, strašně moc naběhá. Pomůže v presinku, v nabídce. Tohle se fakt povedlo!“
Svůj diamant Viagem v druhé lize držet nebude. „Snad jen kdyby byl o něj zájem jen z klubů ze spodní části tabulky ligy, pak by to byla správná ambice, ale reálně jsou tam i větší hráči,“ počítá s odchodem Marcolina.
Ústí ale bude hledat další klenoty. „Budeme se o to snažit, i když je jasné, že pokaždé to nevyjde. Proto je dobré mít funkční skauting, abychom chyb dělali co nejméně. Máme dva datové analytiky, kteří nám pomáhají proředit celý trh. A šest lidí v skauting týmu. To je naše strategie, na tom to budeme mít postavené,“ nastínil Dobiáš.
I na přebraném českém trhu Ústí zabodovalo a chce v tom pokračovat. „Obránce Ullman je přesně ten typ hráče. Ukázalo se, že trhem byl podceněný, je to prvoligový hráč už dnes. Když jsme tu příležitost měli, tak jsme ho získali,“ říká o bekovi, jehož Viagem vypátral v lotyšské Jelgavě.
Trenér Habanec zůstává
Teď bude shánět i dva brankáře. „Jsem rád, že David Němec nám vychytal poslední dva zápasy, máme v něm velmi zajímavého brankáře. Hledáme na trhu gólmany i další pozice, abychom tým zase pozvedli, i když to bude těžké. Už teď je hodně kvalitní. Zkusíme ho omladit a přivést do něj co nejlepší hráče, aby je trenér Habanec mohl zase pozvednout, jako se to stalo s Marcolinem,“ plánuje Dobiáš.
Svatopluk Habanec zůstane v roli hlavního trenéra, byť novou smlouvu ještě nepodepsal. Klub má však opci na prodloužení.
„Odvedl tady dobrou práci, velmi se zlepšila i jeho rozhodnutí. Na podzim jsme byli devátí, v jarní tabulce jsme třetí, to mluví samo za sebe. Lépe střídáme, přidaly se kvalitní standardky, individuální tréninky, celá organizace roste nahoru,“ cítí průkopník datových analýz v Česku.
I když už letos Ústí atakovalo barážové příčky, příští sezona ještě postupová nebude.
„Cíl bude umístit se do pátého šestého místa, ale s tím, že se tým hodně omladí. Chceme doplnit tým plný zkušených mentorů o mladší hráče, které je možné prodávat nebo s nimi postoupit. To je teď náš úkol, postupové ambice jsou zatím nerealistické,“ brzdí Dobiáš. „Jsem rád, že jsme se dostali tak vysoko, druhá půlka se povedla, dává to dobré světlo na celý klub. Jako organizace jsme na vzestupu. Příští sezonu se chceme zase o kousek posunout, ne se někam bláznivě honit. Až do ligy postoupíme, chceme tam být rovnou konkurenceschopní, ne tam postoupit náhodně a nebýt připravení.“