Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Zpívánky vesnického týmu boří internet

Petr Bílek
  11:16
Fotbalista v zeleném dresu, s parukou, ledvinkou à la břicho a namalovaným knírem pochoduje hřištěm, kolem něj se odvíjejí vtipné scénky a on se zápalem zpívá: Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Anebo: V neděli hraje doma Knín, to otvírá každé ženě klín. SK Nový Knín, vesnický tým ze středočeské 7. ligy, baví svými zpívanými pozvánkami internet a přetáčí tachometr sledovanosti klubů z nižších soutěží. Svá vtipná díla vložil i na hudební aplikace.

„I mě to baví,“ směje se předseda oddílu Radek Hrubý. „Jsem překvapený, úplně mě to dostalo. I odezva, která je velká. Zastavovali mě u nás lidi z Moravy, říkali: Kde je hřiště? Nalákalo je to, přišli na náš zápas.“

Chytlavé verše i muzika, nápadité kostýmy i scénář. Protagonistou a strůjcem je Adam Rada, člen základní jedenáctky mužstva a číšník z restaurace Modrá kočka.

„On je nejen výborný fotbalista, ale také kreativní a inteligentní mladý kluk. Celé to vzniklo spontánně,“ líčí předseda nováčka soutěže. „Adam, s jehož tátou jsem kopal, je autorem. Využívá k tomu všechny možné moderní technologie včetně umělé inteligence. Všechno zkomponuje, udělá, zprodukuje.“

Mužstvo SK Nový Knín se obléklo do gala po remízovém zápase se Spartakem Příbram B a na Facebook napsalo: „Když hraješ tužku, musíš u toho alespoň dobře vypadat!“

Rada, levý nebo střední záložník a bavič kabiny, vysvětluje proces tvorby: „Máme dar na skládání písniček, hodně lidí si myslí, že verše dělá AI, ale to je naše práce. Většinou rýmy tvořím já, když si nevím rady, zeptám se kluků. Melodie i zpěv už jsou na umělé inteligenci.“

Poslední „zpívánky“ mají na klubovém Facebooku deset tisíc lajků, více než 600 sdílení a přes dvě stovky nadšených komentářů. Na Instagramu už přes 700 tisíc shlédnutí. Lajky dávají i fotbalové persony Horst Siegl nebo Petr Švancara. „Hoši, tyhle vaše pozvánky musíte dát na desku,“ nadnesl v diskusi Jan Mauler, načež ho Rada překvapil: „Všechny jsou na iTunes a Spotify.“

sk_novy_knin

POZVÁNKA
V neděli 5.10. od 16h v Kocába Aréně..
Výsledky jsou zatím nepříznivé, ale s vaší pomocí to zkusíme zlomit. A když ne, tak máš alespoň záminku jít s klukama na pivo.. DO TOHO ŠEVCI! #zelenobílávšem #ševcijedou #foryou #fyp #trend #sknovykninecekdostaneteknirecek #sknovýknín

3. října 2025 v 17:29, příspěvek archivován: 22. října 2025 v 15:16
oblíbit odpovědět uložit

Ztřeštěnosti, které tým předvádí, se vyznačují vtipem i důvtipem. „Hráči to vzali z legrace a jako marketingový záměr. Hodně mě potěšilo, že písně mají úroveň, nejsou vulgární,“ kvituje songy předseda Hrubý. „Věřím, že Adamovi energie ani umělecké nápady nedojdou. Ohlas ho žene dopředu!“

Každý detail v klipu je promyšlený a zábavný. Předseda se za břicho popadá, třeba když vidí hráče v ledvinkách připomínajících pivní pupek. „Někdo ani tu ledvinku nepotřebuje,“ glosuje to s úsměvem šéf klubu z dvoutisícového města na Příbramsku.

Nový Knín po deseti podzimních kolech uzavírá tabulku krajské soutěže, která před přejmenováním nesla název I. B třída. Má jednu výhru, jednu remízu, jinak sčítá prohry. Na sociálních sítích však vítězí na plné čáře. A to také v demonstraci toho, že fotbal má být hlavně zábava.

Adam Rada (urpostřed), fotbalista SK Nový Knín, aktér zpívaných pozvánek. Se spoluhráči po vítězství v okresním přeboru.
Mužstvo SK Nový Knín jako vítěz fotbalového okresního přeboru v sezoně 2024/25. Oslava v kašně.
Mužstvo SK Nový Knín jako vítěz fotbalového okresního přeboru v sezoně 2024/25.
Mužstvo SK Nový Knín jako vítěz fotbalového okresního přeboru v sezoně 2024/25.
10 fotografií
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Feyenoord vs. PanathinaikosFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Feyenoord vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
23. 10. 16:30
  • 1.56
  • 4.47
  • 5.61
Rijeka vs. SpartaFotbal - 2. kolo - 23. 10. 2025:Rijeka vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 3.37
  • 3.41
  • 2.28
Brann vs. RangersFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Brann vs. Rangers //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 2.06
  • 3.68
  • 3.48
RB Salcburk vs. FerencvárosFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:RB Salcburk vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 2.16
  • 3.78
  • 3.15
Lyon vs. BasilejFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Lyon vs. Basilej //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 1.55
  • 4.54
  • 5.59
Genk vs. BetisFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Genk vs. Betis //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 3.09
  • 3.66
  • 2.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Zpívánky vesnického týmu boří internet

Fotbalista v zeleném dresu, s parukou, ledvinkou à la břicho a namalovaným knírem pochoduje hřištěm, kolem něj se odvíjejí vtipné scénky a on se zápalem zpívá: Nasaď si kníreček, dnes hraje...

23. října 2025  11:16

Zářil v Realu, s Koubou venčili psy, v Praze baštil knedlíky. Teď jde Sánchez na Spartu

Premium

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku S parťákem Petrem Koubou kdysi v rezidenční čtvrti v La Coruni venčili psy. Když po pár letech na jeho pozvání dorazil s manželkou na návštěvu Prahy, pochutnával si na české klasice. Víctor Sánchez...

23. října 2025

Jaro, běhej! Kdo neběhal, nehrál. Jak Gasperini cepoval Šedivce v Crotone

Když na tréninku na chviličku polevil, hned uslyšel ostrý hlas: „Jaro, běhej!“ Už je to dvacet let. V sezoně 2005/06 válel plzeňský odchovanec Jaroslav Šedivec v druholigovém italském Crotone. A na...

23. října 2025  10:47

Byl mluvčí i sportovní ředitel. Köstl povede reprezentaci, ale klíčové je, kdo přijde pak

Týden po odvolání Ivana Haška je to první a zatím dílčí krok. Šéfa pro listopadové zápasy se San Marinem a Gibraltarem, což jsou trpaslíci na hraně druhé a třetí stovky světového žebříčku FIFA,...

23. října 2025  9:49

Trenér Trpišovský: Kluci, klobouk dolů! Byli jsme jedno velké srdce

Od naší zpravodajky v Itálii Černý rolák, černé kalhoty, černé hodinky... Smuteční náladu ale u slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského nehledejte. Tentokrát ne. Oproti porážce 0:3 s Interem Milán odjíždí z Itálie s úsměvem...

23. října 2025  8:21

Na výhru myslíme pokaždé, řekl Priske. Řešil venkovní trable i zranění kapitána

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Vedle sedící brankář Peter Vindahl ho svou odpovědí dostal trochu do úzkých. Sparťanský trenér Brian Priske totiž moc dobře věděl, co za pár okamžiků přijde: Trenére, souhlasíte s ním, že byste v...

23. října 2025  7:57

Olomouc – Čenstochová: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisté Olomouce nastoupí ve 2. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

23. října 2025  7:34

Spokojený Kušej: Ukázali jsme starou Slavii. A Atalanta nás trochu podcenila

Od našeho zpravodaje v Itálii Stáli proti němu obrovití stopeři, ale neztratil se. Sprintoval, napadal, centroval, střílel. Vasil Kušej, útočník fotbalové Slavie, se snažil proti vysokým soupeřům z Atalanty Bergamo procpat do...

23. října 2025  7:13

Hrdina Markovič: Přiznávám, nervózní jsem byl. Postup pro nás není zakázané slovo

Od našeho zpravodaje v Itálii Den před zápasem od trenérů slyšel, co stejně už nějakou dobu očekával: Marky, proti Atalantě půjdeš do brány. Pro Jakuba Markoviče, gólmana fotbalové Slavie, to byla dvojitá výzva. Zaprvé: zaskočit...

23. října 2025

Real těsně zdolal Juventus. Vysoké výhry slaví Bayern, Chelsea i Liverpool

Druhou polovinou zápasů pokračoval program 3. kola fotbalové Ligy mistrů. V souboji gigantů zvítězil Real Madrid nad Juventusem 1:0. Bayern si snadno poradil s Bruggami 4:0, Chelsea porazila oslabený...

22. října 2025  23:31

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou tři zápasy. Doma má před sebou Barcelonu, Arsenal a Bilbao. Venku se ukáže na Tottenhamu a na...

22. října 2025  23:22

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

22. října 2025  19:53,  aktualizováno  22:46

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.