„I mě to baví,“ směje se předseda oddílu Radek Hrubý. „Jsem překvapený, úplně mě to dostalo. I odezva, která je velká. Zastavovali mě u nás lidi z Moravy, říkali: Kde je hřiště? Nalákalo je to, přišli na náš zápas.“
Chytlavé verše i muzika, nápadité kostýmy i scénář. Protagonistou a strůjcem je Adam Rada, člen základní jedenáctky mužstva a číšník z restaurace Modrá kočka.
„On je nejen výborný fotbalista, ale také kreativní a inteligentní mladý kluk. Celé to vzniklo spontánně,“ líčí předseda nováčka soutěže. „Adam, s jehož tátou jsem kopal, je autorem. Využívá k tomu všechny možné moderní technologie včetně umělé inteligence. Všechno zkomponuje, udělá, zprodukuje.“
Rada, levý nebo střední záložník a bavič kabiny, vysvětluje proces tvorby: „Máme dar na skládání písniček, hodně lidí si myslí, že verše dělá AI, ale to je naše práce. Většinou rýmy tvořím já, když si nevím rady, zeptám se kluků. Melodie i zpěv už jsou na umělé inteligenci.“
Poslední „zpívánky“ mají na klubovém Facebooku deset tisíc lajků, více než 600 sdílení a přes dvě stovky nadšených komentářů. Na Instagramu už přes 700 tisíc shlédnutí. Lajky dávají i fotbalové persony Horst Siegl nebo Petr Švancara. „Hoši, tyhle vaše pozvánky musíte dát na desku,“ nadnesl v diskusi Jan Mauler, načež ho Rada překvapil: „Všechny jsou na iTunes a Spotify.“
Ztřeštěnosti, které tým předvádí, se vyznačují vtipem i důvtipem. „Hráči to vzali z legrace a jako marketingový záměr. Hodně mě potěšilo, že písně mají úroveň, nejsou vulgární,“ kvituje songy předseda Hrubý. „Věřím, že Adamovi energie ani umělecké nápady nedojdou. Ohlas ho žene dopředu!“
Každý detail v klipu je promyšlený a zábavný. Předseda se za břicho popadá, třeba když vidí hráče v ledvinkách připomínajících pivní pupek. „Někdo ani tu ledvinku nepotřebuje,“ glosuje to s úsměvem šéf klubu z dvoutisícového města na Příbramsku.
Nový Knín po deseti podzimních kolech uzavírá tabulku krajské soutěže, která před přejmenováním nesla název I. B třída. Má jednu výhru, jednu remízu, jinak sčítá prohry. Na sociálních sítích však vítězí na plné čáře. A to také v demonstraci toho, že fotbal má být hlavně zábava.