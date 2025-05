Rak zápas předčasně ukončil ve 49. minutě, když domácí kapitán Jan Leibl odstoupil kvůli zraněnému kolenu. Novosedlice už neměly žádného hráče na střídání, neboť čtyři šli předčasně pod sprchy, a jejich počet klesl pod nutných sedm.

Už v závěru první půle se za stavu 1:3 odporoučel ze hřiště Lukáš Mayerhofer po dvou žlutých kartách za průpovídky vůči rozhodčím, ale podle zápisu ne hanlivé. „Po udělení červené karty hráč opustil hrací plochu bez závad a dále se již aktivně nezapojoval do nechutných aktivit ostatních hráčů domácích,“ stojí v lejstru.

Minutu před koncem úvodní části hry zvýšil ohníčský Josef Rykl na 4:1, v hráčích Novosedlic to už bublalo kvůli předchozímu odvolanému pokutovému kopu. Arbitr Rak odpískal první poločas a trojlístek sudích čelil zlobě. A jejich předák vyloučil agresivní trio Martin Podhola, Marek Vorel a Martin Janota; posledně jmenovaný na muže v černém houkl: „Hej, to snad není možný, co to tady pískáte!“

Podle zápisu, na který upozornil server Fotbal u nás, dohnal domácí Podhola k slzám asistenta rozhodčího Michala Hanzlíka. Z úst mu měly létat pohoršující, urážlivé a ponižující výroky a navíc bránil odchodu rozhodčího z hrací plochy.

Ilustrační foto.

„Začal řvát, že jsme mr…, že my rozhodčí kurv*me fotbal a komentoval situaci ohledně nařízení pokutového kopu pro domácí se slovy Co ten buz… na lajně se do toho ser...,“ líčil Rak v oficiálním dokumentu; Hanzlík doporučil Rakovi odvolat penaltu nařízenou ve prospěch domácích, což je v souladu s metodickým pokynem o spolupráci rozhodčích.

„Před kabinou rozhodčích začal (Podhola) zběsile řvát, čímž způsobil u asistenta rozhodčího Hanzlíka silné psychické rozrušení z celé situace, kdy vlivem toho u něj vyvolal pláč a v danou chvíli nebyl schopen nastoupit do druhého poločasu. Proto byl jeho začátek opožděn o 10 minut.“

Kapitán Jan Leibl k incidentu „K tomu, co napsali rozhodčí do zápisu, nemám žádný rozpor. V kabině jsme si k tomu řekli svoje. Je nás pět a půl a stejně se v poločasu stane tohle. Já u incidentu přímo nebyl, ale vylezl jsem z kabin a najednou vidím, jak svítí červené karty. Nemůžu říct, co proběhlo, naši kluci si musí sáhnout do svědomí. Jelikož se z nich nešel nikdo omluvit osobně, je vidět, že to mají na salámu. Potyčka byla vyprovokovaná taky tím, co řekl rozhodčí, ale to už nikde není zmíněné. Zůstalo to mezi mnou a rozhodčím, osobně jsme si to vyříkali a pak i telefonicky. Očekávám, že tresty budou vysoké, nadstandardní.“

Vorla, dalšího z „červeňáčků“, označil hlavní sudí za iniciátora všech dalších verbálních útoků domácích hráčů, které v tom prý mohutně podporoval.

„Začal na mě řvát Ty mr…, já ti ji napálím,“ popisoval Rak v kolonce Zpráva rozhodčího s tím, že se proti němu fotbalista rozběhl ve snaze ho napadnout, ale jeho spoluhráči mu v tom zabránili. I po červené kartě se na něj sápal, nadával také asistentovi rozhodčího Ty kun…, co se ser... do penalty. „Čímž prohloubil psychické trauma u asistenta rozhodčího z celé situace,“ naťukal Rak do zápisu o utkání.

A pokračoval. „Dohnal Hanzlíka k breku ve věku 51 let. Je na zvážení, zda hráč Vorel je schopen ve svém mladém věku ovládat své chování a zda by nebylo vhodné vyhledat odbornou pomoc psychoterapeuta, protože se nejednalo o jeho první případ,“ zmiňuje Rak hráčovu pověst recidivisty.

Chování Novosedlic po první půli označil za zběsilé a neakceptovatelné. „Kolega Hanzlík kapitána domácích s brekem ujišťoval, že rozhodl v případě pokutového kopu správně, že rozhoduje spravedlivě a nemá sebemenší důvod někoho poškodit. Poté, co se uklidnil, rozhodl se nastoupit do druhého poločasu s tím, že to zvládne.“

Rakova zpráva má 11 tisíc znaků, což je jako šest normostran nebo osm minut čtení. Spíš se blíží průměrně dlouhé kapitole knihy než běžnému sportovnímu protokolu. Zmínil v ní ještě strčení od fanynky, zásah menším kamenem do nohy od některého z diváků, který se obešel bez zranění. Utkání už tehdy mohl ukončit, ale cítil se prý psychicky v pohodě a rozhodl se pokračovat. Stěžoval si také na nedostatečnou pořadatelskou službu, což problémy ještě vyhrotilo.

Zápis o utkání okresního přeboru Teplicka mezi Novosedlicemi a Ohníčí. Tresty domácích.

Happy end se sice nekonal, ale jednačtyřicetiletý Rak ve svém elaborátu popsal i jiskru naděje.

„Hráč Janota se mi po utkání přišel omluvit za sebe i svůj tým. A poděkovat bych chtěl domácímu kapitánovi Leiblovi za jeho korektní přístup k celé události, jeho ochotu týmu rozhodčích pomoci stran bezpečnosti, kdy i z jeho strany byla patrná frustrace z chování svého mužstva.“

Disciplinárka už děkovat nebude, ale podle všeho rozdávat tvrdé tresty.

Vítejte v džungli!