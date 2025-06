Říkal někdo něco o nových dresech?



Zatím je to jedno velké tajemství.

Na tiskovce zaznělo něco o unikátu.



Počkejte si, tohle bude bomba!



English⬇️



Did someone mention the new kits?



So far, it’s one big secret.

At the press conference, they hinted at something unique.



Just wait — this is going to be a bomb!



#fkviagemustinadlabem #fkviagemústínadlabem #fkviagemustimladez #fkviagemústínadlabemmládež #fkviagem #fkviagemustí #football #moderatorka #soccer #dresden #berlin #ceskarepublika #domazlice #germany #prague #bratislava #ostrava #cesko #girls #brno #ustinadlabem #morava #dekujeme #gol #slovensko #praha #zapas #czechrepublic