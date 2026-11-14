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Nespokojenost s kalendářem FIFA. V Praze jednaly špičky světových fotbalových lig

Autor:
  18:43
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Výroční zasedání World Leagues Association.

Výroční zasedání World Leagues Association. | foto: Vlastimil Vacek

Výroční zasedání World Leagues Association.
Výroční zasedání World Leagues Association.
Výroční zasedání World Leagues Association.
Výroční zasedání World Leagues Association.
7 fotografií
Praha se na několik dní stala centrem světového ligového fotbalu. Ligová fotbalová asociace (LFA) hostila od 11. do 13. listopadu výroční zasedání World Leagues Association (WLA), na které dorazili zástupci 51 profesionálních soutěží z celého světa. Hlavním tématem jednání byl další rozvoj domácích lig, jejich postavení vůči mezinárodním organizacím a především stále nabitější fotbalový kalendář.

Právě poslední bod vyvolává mezi představiteli soutěží značnou nespokojenost. Fotbalisté na nejvyšší úrovni musí zvládat stále větší množství zápasů, přičemž podle lig se na tom výrazně podílejí také rozhodnutí FIFA a UEFA.

„Za posledních dvacet let se počet zápasů pořádaných FIFA a UEFA zdvojnásobil. Naopak u domácích soutěží zůstává v podstatě neměnný,“ upozornil Luigi De Siervo, generální ředitel italské Serie A, který byl v Praze zvolen novým předsedou WLA.

Jedním z nejdiskutovanějších problémů je sedmnáctidenní reprezentační přestávka na přelomu září a října, kterou FIFA zavedla od této sezony. „Nejsme úplně spokojení s tím, jak FIFA kalendář na nejbližší období sestavila,“ hodnotil Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.

Výroční zasedání World Leagues Association.

Možnosti okamžité nápravy jsou ovšem omezené. Mezinárodní kalendář byl totiž schválen na několik dalších let. „Byl odsouhlasen na čtyři roky, takže se s tím teď nic dělat nedá,“ vysvětlil Bárta.

Ligy proto chtějí pokračovat v jednáních s mezinárodními organizacemi a prosazovat větší zapojení do rozhodování. Podle De Sierva v minulosti podobný dialog příliš dobře nefungoval a právě to se má změnit. „Chceme zahájit jiný způsob diskusí. Zastupujeme nejlepší ligy z celého světa a rozhodnutí mezinárodních organizací mají přímý vliv na kluby i hráče,“ uvedl italský funkcionář.

Dalším tématem, které v Praze rezonovalo, byla možnost odehrát jedno ligové utkání za sezonu mimo území domácí země. O podobném kroku uvažují především italská Serie A a španělská La Liga. Inspiraci hledají také v amerických soutěžích NBA a NFL, které se snaží oslovovat nové fanoušky i na evropském trhu.

Podle šéfa Serie A navíc nelze v současném mediálním prostředí myslet pouze na domácí publikum. Italské kluby mají početné fanouškovské komunity například v Severní a Jižní Americe nebo Austrálii. Pro tamní příznivce může být utkání odehrané přímo v jejich regionu jedinečnou příležitostí vidět oblíbený tým naživo.

Výroční zasedání World Leagues Association.

Výroční zasedání World Leagues Association.

Připomněl také cyklistické závody Tour de France, Giro a Vueltu, které v minulosti několikrát odstartovaly mimo své domovské země. Fotbal by podle něj měl být otevřený podobnému uvažování.

Na mezinárodní úrovni se už připravují také konkrétní pravidla. Andrea Butti, vedoucí Serie A, informoval, že FIFA vytvořila pracovní skupinu zabývající se zápasy odehrávanými mimo domácí území. Podle jeho odhadu by se v následujících šesti až osmi měsících mohlo dospět k pravidlům, která následně schválí FIFA.

Pražské setkání se dotklo také budoucího fungování mezinárodního fotbalu a postavení FIFA jako takové. Zástupci lig chtějí, aby jejich hlas měl při rozhodování větší váhu. Konkrétní jméno budoucího prezidenta FIFA ovšem podle De Sierva nebylo předmětem jednání. „Gianniho Infantina velmi dobře znám, ale uvidíme, co se bude dít,“ reagoval na dotaz ohledně blížící se volby budoucího šéfa fotbalu.

Vedle sportovních a organizačních témat přineslo pražské zasedání také změnu ve vedení asociace. Novým předsedou WLA byl na následující čtyři roky zvolen právě De Siervo. Ve funkci vystřídal Richarda Masterse, výkonného ředitele anglické Premier League. Ten zůstává místopředsedou společně s Donem Garberem z americké MLS.

Výroční zasedání World Leagues Association.

Pro český fotbal mělo pořádání akce především reprezentativní význam. LFA se musela postarat o příjezd a program více než stovky představitelů profesionálních lig a dalších významných fotbalových organizací. Přípravy podle Bártových slov trvaly přibližně rok a nebyly jednoduché ani finančně.

„Přineslo nám to mezinárodní prestiž. Uspořádat takovou akci není vůbec jednoduché, je to poměrně nákladné. Získali jsme ale nové kontakty a také myšlenky. Všichni účastníci za námi chodili a děkovali nám za uspořádání akce,“ zhodnotil přínos setkání Bárta. World Leagues Association si v Praze připomněla deset let od svého založení. Jubilejní zasedání bylo podle LFA historicky největším v její dosavadní historii.

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