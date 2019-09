Není náhoda, že Žižkov je tak nahoře, zní z Hradce Králové

„Nový trenér tam udělal kus dobré práce. Jejich mužstvo dostalo tvář, přišlo dost kvalitních hráčů a není náhoda, že se pohybují v horních patrech tabulky. Předvádějí zajímavý ofenzivní fotbal,“ uvedl Zdeňko Frťala, kouč hradeckého mužstva.



Pod žižkovskou věží se tak střetnou dva týmy z horní poloviny tabulky. Domácí Viktoria byla před víkendovým 7. kolem třetí, Hradec pátý, oba soupeře dělil v tabulce jediný bod. Dá se tak předpokládat souboj vyrovnaných soků, což si uvědomují i hradečtí trenéři.

„Jsou týmoví. Mají dobře propracovanou rotaci hráčů, dispečery jsou Súkenník s Gilem, mají dobrou podporu útoku od krajních obránců a nahoře je rychlonohý Diviš. Typologicky je ten tým výborně poskládaný,“ upozorňuje Frťala.

Program fotbalistů Hradce V neděli v 10.15 hraje druholigový zápas v Praze na Žižkově

Příští týden došlo ke změně, domácí utkání s Vyšehradem se bude hrát v sobotu 21. září v 17 hodin (původní termín v neděli)

Poté Hradec nastoupí ve středu 25. září ve 3. kole MOL Cupu na hřišti Baníku Ostrava

Pak pojede k ligovému zápasu do Brna v sobotu 28. září místo původního pátku 27. září

Změnil se i termín derby s Pardubicemi - do svého vysílání si ho vybrala Česká televize, hrát se bude v sobotu 5. října odpoledne.

Hradec měl reprezentační pauzu zkrácenou o pohárové utkání s Admirou Praha, v němž sice na hřišti třetiligového soupeře dlouho prohrával, ale nakonec skóre otočil ve svůj prospěch. Zbývající čas týmu pomohl v tom, že se někteří hráči vyléčili ze svých zranění a budou trenérům k dispozici. Až na dvě výjimky. „Ve stavu zraněných zůstávají Kateřiňák s Djurdjevićem, ti mají výraznější problémy,“ sdělil Frťala.

Co k tomu dodat? Tak především to, že bilance obou týmů by mohla favorizovat domácí Viktorii. Ta totiž všechna svá tři domácí utkání v této sezoně vyhrála, zatímco Hradec se u soupeřů už delší čas trápí. Nejen že venku ještě ani jednou nevyhrál v této sezoně, ale nepovedlo se mu to ani v celé jarní části té minulé.

A pak také to, že vyhrát ligový zápas se Hradci na Žižkově už dlouho nepodařilo. Pokud se to nepovede ani v neděli, tak to v neděli bude už šest let...