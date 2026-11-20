„Společně jsme se domluvili, že není důvod k tomu říkat víc, prostě jsme se dohodli,“ uvedl Johana, jenž do funkce nastoupil teprve začátkem listopadu.
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Šok ve fotbalovém Mostě. Oblíbený trenér Horváth v Baníku nečekaně končí
Horváth přišel do Mostu-Souše v roce 2024 během rozehraného podzimu a ve smlouvě měl klauzuli, že odejít z klubu smí jedině pod finanční sankcí. Nyní mu dvouletý kontrakt podle všeho vypršel a s Mostem se rozchází. Oblíbenec fanoušků tým loni dovedl ke třetímu místu, letos je Baník po podzimu osmý.
„Upřímně, čekali jsme víc, že budeme víc nahoře. Ale je to, jak to je, některé zápasy jsme smolně nezvládli, některé se nám nepovedly, což k fotbalu patří. Nic zásadního bych v tom nehledal, ale naše výsledky neodpovídají kvalitě kádru, co tu byl,“ není šéf Johana spokojený s umístěním uprostřed tabulky.
Horváthův konec s tím ovšem do souvislosti nedával. A jasno do toho nevnesl ani samotný trenér, který zatím nezvedl telefon.
Johana chce spíš než minulost řešit budoucnost, hledá Horváthova nástupce. „Je to v řešení, někoho jsme oslovili. Ale celé to vzniklo teprve ve čtvrtek,“ žádá o trpělivost.
Změny nastanou i v hráčském kádru. „Některým hráčům vyprší smlouvy na konci roku, postupně oznámíme, kdo zůstane, kdo ne. A za ně pak musíme sehnat náhrady.“
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Z Mostu k titulům, teď je Johana nový šéf Baníku: Postup do druhé ligy? Nereálný
Zda s Pavlem Horváthem odejde i jeho syn Patrik, záložník, jenž na podzim odehrál 15 zápasů a vstřelil dvě branky, Johana nepotvrdil ani nevyvrátil. „Nechal bych to zatím tak, jak to je.“
Na jaře se chce Baník posunout v tabulce výš.
„Určitě chceme hrát v klidu, nenamočit se dole a posouvat se nahoru. Ambice hrát vysoko tady budou pořád,“ ujišťuje šéf. „Potřebujeme mít dobré výsledky, aby kluci byli vidět. Vzhledem k tomu, jaká je situace třeba s naším stadionem, nemůžeme sami zatím pomýšlet na postup do druhé ligy. Takže chceme naše hráče posouvat dál.“
Fotbalový stadion Josefa Masopusta drží soukromý vlastník Adnan Suljanovič. Ve společnosti Baník Most-Souš má podíl 95 procent statutární město Most, zbytek patří zapsanému spolku FK Baník Souš, jehož areál a stadion klub také využívá.
Bývalý ředitel: Horváth jednoznačně Most zvedl
Když Jan Skýpala angažoval Pavla Horvátha pro mostecký fotbal, chtěl, aby ho zvedl herně a přitáhl k Baníku pozornost. Obojí se podařilo, teď však v klubu už ani jeden není. Kouč se rozloučil ve čtvrtek, ředitel už na startu sezony. „Překvapený z Horváthova konce úplně nejsem, nějaké indicie už jsem měl,“ přiznal Skýpala, hlavní strůjce restartu třetiligového Baníku, který musel pryč na popud města Most, spolumajitele klubu.
Jaké indicie ohledně Horváthova konce jste měl?
Odradilo to Horvátha?
Co Mostu přinesl?
Může trénovat v profifotbale?
Trenérsky na to má?
Jak hodnotíte vaši spolupráci?