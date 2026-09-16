Nejlepší jedenáctky minulé ligové sezony. Sestavy vybírali sami hráči a hráčky

Na pozici brankářky vybraly hlasující fotbalistky Vanesu Jílkovou ze Slavie. V obraně obhájily své pozice z loňského výběru její spoluhráčky Diana Bartovičová a Lucie Bendová. Třetí obránkyní byla zvolena sparťanka Laura Retkesová.
V záloze se vedle Elišky Sonntagové, Michaely Khýrové (obě Sparta) a Martiny Šurnovské (Slavia, nyní GKS Katowice), které se všechny do výběru dostaly i loni, premiérově objevila Franny Černá ze Sparty.
Útočné trio pak tvoří poprvé zvolené Hallie Bergfordová (Sparta) a Jana Žufánková (Slavia, nyní Saint-Étienne) a Klára Cvrčková (Slavia), která byla vybrána i v minulém roce.
V ženské části ankety hlasovalo celkem 116 hráček, což je o polovinu více než v minulém ročníku.
V mužské části ankety za uplynulý soutěžní ročník hlasovalo dokonce 234 hráčů působících v klubech nejvyšší české soutěže.
Mezi tři tyče vybrali královéhradeckého Adama Zadražila. Ideální obrannou trojici minulé sezony tvoří Štěpán Chaloupek (Slavia), Nemanja Tekijaški (Jablonec) a Dávid Krčík (Plzeň, nyní Pardubice).
V záložní řadě se objevili hned dva hráči pražské Sparty, kteří už ale v jejím dresu nepůsobí, a sice Lukáš Haraslín (nyní al-Fátí) a Kaan Kairinen (nyní AEK Atény). Doplnili je Lukáš Provod (Slavia) a Vladimír Darida (Hradec Králové). Do útoku pak hlasující vybrali komando Tomáš Chorý (Slavia), Lamin Jawo (Jablonec) a Vojtěch Patrák (Pardubice), které v minulém ligovém ročníku nastřílelo dohromady 37 gólů.
Na rozdíl od ženské sestavy se ta mužská oproti prvnímu ročníku obměnila poměrně zásadně. Ve výběru je hned osm nových jmen, pozici z loňska obhájili jen Haraslín, Provod a Chorý.