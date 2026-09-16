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Nejlepší jedenáctky minulé ligové sezony. Sestavy vybírali sami hráči a hráčky

Viktor Kábele
  14:55

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Fotbalisté pražské Slavie Tomáš Chorý, Lukáš Provod a Štěpán Chaloupek a fotbalistky na vyhlášení ankety ČAFH 11. | foto: ČAFH

V pondělí se v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení druhého ročníku ankety ČAFH 11 SEZONY. O podobě ideální sestavy složené z nejlepších hráčů Chance Ligy a nejlepších hráček Fortuna Lygy žen rozhodují sami fotbalisté a fotbalistky, kteří v obou soutěžích působí. Ženskou část ankety tentokrát kompletně ovládly hráčky obou pražských „S“, zato v mužské sestavě se objevily hned dvě opory Hradce, brankář Adam Zadražil a kapitán Vladimír Darida.

Na pozici brankářky vybraly hlasující fotbalistky Vanesu Jílkovou ze Slavie. V obraně obhájily své pozice z loňského výběru její spoluhráčky Diana Bartovičová a Lucie Bendová. Třetí obránkyní byla zvolena sparťanka Laura Retkesová.

V záloze se vedle Elišky Sonntagové, Michaely Khýrové (obě Sparta) a Martiny Šurnovské (Slavia, nyní GKS Katowice), které se všechny do výběru dostaly i loni, premiérově objevila Franny Černá ze Sparty.

Útočné trio pak tvoří poprvé zvolené Hallie Bergfordová (Sparta) a Jana Žufánková (Slavia, nyní Saint-Étienne) a Klára Cvrčková (Slavia), která byla vybrána i v minulém roce.

V ženské části ankety hlasovalo celkem 116 hráček, což je o polovinu více než v minulém ročníku.

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Dámy a pánové, ženská ČAFH 11 sezóny 2025/2026

BRANKÁŘKA
Vanesa Jílková (SK Slavia Praha)

OBRÁNKYNĚ
Laura Retkesová (AC Sparta Praha)
Lucie Bendová (SK Slavia Praha)
Diana Bartovičová (SK Slavia Praha)

ZÁLOŽNICE
Michaela Khýrová (AC Sparta Praha)
Franny Černá (AC Sparta Praha)
Eliška Sonntagová (AC Sparta Praha)
Martina Šurnovská (SK Slavia Praha, nyní GKS Katowice)

ÚTOČNICE
Klára Cvrčková (SK Slavia Praha)
Jana Žufánková (SK Slavia Praha, nyní Saint-Étienne)
Hallie Bergford (AC Sparta Praha)

15. září 2026 v 13:08, příspěvek archivován: 16. září 2026 v 14:22
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V mužské části ankety za uplynulý soutěžní ročník hlasovalo dokonce 234 hráčů působících v klubech nejvyšší české soutěže.

Mezi tři tyče vybrali královéhradeckého Adama Zadražila. Ideální obrannou trojici minulé sezony tvoří Štěpán Chaloupek (Slavia), Nemanja Tekijaški (Jablonec) a Dávid Krčík (Plzeň, nyní Pardubice).

V záložní řadě se objevili hned dva hráči pražské Sparty, kteří už ale v jejím dresu nepůsobí, a sice Lukáš Haraslín (nyní al-Fátí) a Kaan Kairinen (nyní AEK Atény). Doplnili je Lukáš Provod (Slavia) a Vladimír Darida (Hradec Králové). Do útoku pak hlasující vybrali komando Tomáš Chorý (Slavia), Lamin Jawo (Jablonec) a Vojtěch Patrák (Pardubice), které v minulém ligovém ročníku nastřílelo dohromady 37 gólů.

Na rozdíl od ženské sestavy se ta mužská oproti prvnímu ročníku obměnila poměrně zásadně. Ve výběru je hned osm nových jmen, pozici z loňska obhájili jen Haraslín, Provod a Chorý.

cafh_official

Dámy a pánové, mužská ČAFH 11 sezóny 2025/2026

BRANKÁŘ
Adam Zadražil (FC Hradec Králové)

OBRÁNCI
Štěpán Chaloupek (SK Slavia Praha)
Dávid Krčík (FC Viktoria Plzeň, nyní FK Pardubice)
Nemanja Tekijaški (FK Jablonec)

ZÁLOŽNÍCI
Kaan Kairinen (AC Sparta Praha, nyní AEK Atény)
Lukáš Provod (SK Slavia Praha)
Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha, nyní Al Fateh)
Vladimír Darida (FC Hradec Králové)

ÚTOČNÍCI
Tomáš Chorý (SK Slavia Praha)
Lamin Jawo (FK Jablonec)
Vojtěch Patrák (FK Pardubice)

15. září 2026 v 13:32, příspěvek archivován: 16. září 2026 v 14:23
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Varnsdorf vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Varnsdorf vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 17.40
  • 10.40
  • 1.07
Táborsko vs. TepliceFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Táborsko vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 4.31
  • 3.95
  • 1.60
Příbram vs. Hradec KrálovéFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Příbram vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 5.32
  • 4.49
  • 1.41
Vítkovice vs. Artis BrnoFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Vítkovice vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 8.94
  • 6.04
  • 1.21
Kozlovice vs. PardubiceFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Kozlovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 21.00
  • 13.30
  • 1.05
Havířov vs. ZlínFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Havířov vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 18.50
  • 10.90
  • 1.07
Program a výsledky
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