Z fotbalového sklepa se tak FC Vysočina během pár měsíců vyšplhala skoro až do nejvyššího patra Chance Národní ligy. Nyní je druhá. A šéf klubu Lukáš Vaculík se konečně zase může usmívat. „Samozřejmě, že jsem rád za to, kde se aktuálně pohybujeme. Proto bych chtěl, abychom v tomhle tempu pokračovali dál, jak jen to půjde,“ hlásí.
Co všechno se u vás oproti loňsku změnilo?
Řeknu to takhle – pro mě je to vlastně pořád stejná práce. Vždycky ji dělám tak, aby měl klub úspěch. Dělal jsem to i v předchozích sezonách. Ve druhé lize přitom znamená úspěch jenom to, že se pohybujete na prvních třech příčkách. Což se ale právě ne vždycky povede.
Ještě s jedním kolegou pracujeme průběžně na hledání nových hráčů. I kdyby nakonec nikdo neodešel, stejně počítáme s tím, že někoho přivedeme. Tým se okysličí, přibude konkurence.