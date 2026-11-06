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Nebudeme hráče držet zuby nehty, říká šéf Jihlavy. O koho se zajímají ligové týmy?

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  15:00
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Jihlavský činovník Lukáš Vaculík | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

S pobytem v suterénu druholigové tabulky mají jihlavští fotbalisté ještě docela čerstvou zkušenost. Na konci minulé sezony to dokonce vypadalo, že spadnou o soutěž níž. Nakonec se ale tak trochu zázrakem zachránili a letos patří k tomu nejlepšímu, co soutěž nabízí.

Z fotbalového sklepa se tak FC Vysočina během pár měsíců vyšplhala skoro až do nejvyššího patra Chance Národní ligy. Nyní je druhá. A šéf klubu Lukáš Vaculík se konečně zase může usmívat. „Samozřejmě, že jsem rád za to, kde se aktuálně pohybujeme. Proto bych chtěl, abychom v tomhle tempu pokračovali dál, jak jen to půjde,“ hlásí.

Co všechno se u vás oproti loňsku změnilo?
Řeknu to takhle – pro mě je to vlastně pořád stejná práce. Vždycky ji dělám tak, aby měl klub úspěch. Dělal jsem to i v předchozích sezonách. Ve druhé lize přitom znamená úspěch jenom to, že se pohybujete na prvních třech příčkách. Což se ale právě ne vždycky povede.

Ještě s jedním kolegou pracujeme průběžně na hledání nových hráčů. I kdyby nakonec nikdo neodešel, stejně počítáme s tím, že někoho přivedeme. Tým se okysličí, přibude konkurence.

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