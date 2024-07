Vesnický fotbal upadá, tvrdí komparzista Vyšehradu, který eskortoval Peltu

„V Bořislavi jsem hrával, než se to tady zrušilo, což už je pár let,“ prozrazuje třicetiletý vousáč.

Naposledy Bořislav nastoupila v říjnu 2020, od Kostomlat dostala ve III. okresní třídě Teplicka nakládačku 0:10. Soutěže pak zastavil covid, z dalšího ročníku se Sokol odhlásil.

„Chuť je vždycky, ale nejsou hráči. Celkově fotbal upadá, hrát každý týden je o ničem, dneska každý dělá na směny, a to je za trest,“ vnímá Naštický, který z kopané přesedlal na ragby. Šišatý míč nahání v nedalekých Teplicích. „Podle mě je to nejvíc podobné fotbalu.“

Při natáčení Vyšehradu patřil Naštický mezi komparzisty, kteří byli soupeřem filmového FK Smrkov, nového týmu průšviháře Juliuse Lavického. „Půlka mužstva je stará parta Bořislavi, pak kluci, co hrají za dorost ve Rtyni,“ přibližuje.

Fotbal před kamerou prý už není taková zábava jako klasický mač. Jedna akce se snímá víckrát. „Herci jsou kolikrát chudáci. Natáčet něco desetkrát, pořád dokola, to je opruz,“ ošívá se ragbista. „Divím se, že to může dělat někdo dobrovolně. Ono se to povede a stejně zazní povel: Znovu, znovu!“

Role soupeřů podle Naštického náročná nebyla. „Naopak hezká. Pořád lepší než hrát v tom vedru skutečný zápas. Já jen nabíhám, možná budu vidět. Každý se nějak postavil a řekli nám, co máme zahrát,“ vykresluje. „Ostych z hereckých hvězd nemám, to spíš ze sportovních.“

Natáčení filmu Vyšehrad 2. Pohled kamery.

Herec a režisér Jakub Štáfek alias Lavi je prý vtipný i mimo roli. „Je smíšek, baví všechny. Kdyby se choval jako Lavi, každému by lezl na nervy. Kluci mají stejný humor jako my, takový černý,“ míní Naštický.

Je policista a také ve své práci zavadil o fotbal. „Eskortoval jsem Peltu,“ zmínil funkcionáře souzeného za údajné dotační machinace. „Vezl jsem ho z Ústí nad Labem k soudu do Jičína. Sympaťák. Povídal si, měl hezké názory na fotbal a vize. Je vidět, že tomu rozumí. Byl příjemný.“

Jak ale vyřešit problémy amatérského fotbalu? Podle Naštického nepomůže ani fakt, že v Bořislavi zůstanou kulisy z natáčení, které areálu zase vdechly život.

„Vypadá to tady úplně jinak. Úžasné, je tu i pípa, my točené pivo neměli. Tady se bude chlastat!“ rozesmál se komparzista, který je z Lelova, tedy ze sousední obce. „Tady na hřišti se dělají ještě nějaké párty, jsme za vesnicí u lesa, nikdo nás nemůže vyhnat. Každý má dítě, můžou si tu hrát, pobíhat.“

Ale na oživení týmu to nevidí. „Fotbal spojoval, byli jsme taková komunita. Teď tady není vůbec nic. Ani v Lelově. Jsme skoro patnáct kilometrů od Teplic, kde sehnat dvacet kluků? Nesejdeme se ani na futsal.“