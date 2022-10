Kouč Velkého Meziříčí: Remíza je pro nás výhra. Ale ten gól v závěru bolí

Ze tří bodů se však ani tentokrát svěřenci kouče Jana Šimáčka radovat nemohli, ve třetí minutě nastavení se totiž prosadil hostující Patrik Chovan, který rozhodl o konečné remíze 3:3.

„Kvítkovice si za to, co tady předvedly, asi nezasloužily prohrát,“ přiznal Šimáček. „Když jsem viděl náš herní projev během prvního poločasu a průběžný stav 0:2, tak jsem si říkal, že pokud uhrajeme remízu, bude to zázrak.“

Podle domácího kouče byl soupeř v úvodním poločase jasně lepší. „My jsme se hledali, nějak nám to nesedlo, ani do šancí jsme se nedostávali,“ všiml si Šimáček.

Ofenzivu znovu táhl střelec Plichta, trefil se dvakrát

Po přestávce se obraz hry změnil. Díky dvěma trefám útočníka Antonína Plichty domácí náskok soupeře dohnali. A nakonec mohli vítězství strhnout na svoji stranu.

„Když se vám v 91. minutě podaří otočit výsledek na 3:2 a z poslední možné akce dostanete na 3:3, tak to bolí. Tři body byly ve finále blízko,“ přiznal Šimáček. „Ale z čistou hlavou musím říct, že remíza je pro nás ve finále výhra.“ Faktem je, že Velmez konečně ukončil sérii porážek. Naprázdno vyšel doma s Rosicemi (0:3), v Kroměříži (1:3) a v Kunovicích, kde hrávají své domácí zápasy hráči rezervy prvoligového Slovácka.

„V situaci, ve které jsme, je to vyrovnání na 3:3 strašná škoda. Byl před námi poslední nákop, stačilo ho odvrátit, vyhrát nějaký souboj nebo mít odražený míč a byl by konec,“ lituje Šimáček. „Připravili jsme se zbytečně o dva body, které by nás posunuly v tabulce výš.“

Aktuálně Velkému Meziříčí patří čtrnáctá příčka. „Soutěž je strašně vyrovnaná. Kdybychom bývali vyhráli, ztrácíme dva body na sedmé místo,“ počítá Šimáček. „Takhle jsme zůstali dole.“

„Naše defenziva je prostě hrozná,“ připouští trenér

Jeho tým sráží problémy s obranou. „Před začátkem soutěže nám odešlo osmdesát procent hráčů z defenzivy,“ vysvětluje Šimáček. „A to se projevuje. Co se týče inkasovaných branek, jsme nejhorší mančaft v soutěži.“

Ve dvanácti kolech Velmez inkasoval už pětatřicetkrát! „Momentálně nejsme schopní uhrát zápas, ve kterém bychom dostali méně gólů než tři,“ krčí rameny Šimáček. „Je to šílené číslo. Začínat přípravu s tím, že je potřeba dát tři góly, abychom s výsledkem něco udělali, to je prostě mazec.“

Pozitivem naopak zůstávají výkony obou útočníků: Mirek Malata už vstřelil osm gólů, Antonín Plichta šest. Oba patří k nejlepším kanonýrům v soutěži. „Jejich góly nás drží při životě,“ uvědomuje si Šimáček. „Kdybychom branek dávali méně, plácáme se s Vítkovicemi někde dole,“ zmínil Šimáček beznadějně nejhorší celek MSFL, který dosud uhrál pouze tři remízy.

Současný úkol je jasný: dohrát podzimní část a v zimě tým doplnit. „Nyní není možnost s tím nic dělat. Musíme v zimě zapracovat na posílení defenzivy, protože ta je prostě hrozná,“ uvědomuje si kouč.