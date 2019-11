Podzimního vítěze MSFL čeká těžká volba: pokusí se o Blansko o postup?

To vše povede v klubu k přemýšlení, o kterém před pár měsíci neměli ani tušení, že se jich bude týkat.

„Dovedu si představit, že bychom postoupili do 2. ligy,“ řekne předseda oddílu Jiří Crha po kratším přemýšlení. „Nezamítám to. Nejsem v pozici, že bych se postupu bál nebo se ho lekl. Bylo by to něco historického, i kdyby to mělo být pouze na rok.“

Překvapení z toho, jak dobře si Blansko ve třetí lize vede, se Crha ani nesnaží zastírat. Vždyť v létě byl tým nováčkem MSFL, a přestože šel do soutěže s velmi slušným kádrem, šikovně doplněným už během hraní v divizi, o předních příčkách se mlčelo. Nebo to aspoň bylo snahou.

„Od pana Merty (hlavní mecenáš klubu) jsem před začátkem sezony dostal vynadáno, že nic takového nemám vykřikovat do novin,“ svěřil se záložník Daniel Přerovský, který se s vysokými ambicemi posíleného mužstva netajil. Po víkendu, kdy Blansko doma zdolalo třetí Uničov 2:1, mohl spokojeně konstatovat:

„Čekal jsem, že budeme nahoře. Když jsem viděl, jaký tým tu máme, tak podle mě byla otázka času, kdy si mužstvo sedne. Třetí ligu už jsem taky hrál a vím, jaká je v ní kvalita, takže se potvrdilo, co jsem říkal. Jsem rád, že jsme to naplnili a hráli o nejvyšší příčky, první místo je pak taková třešnička a možná i dílo štěstí za to, že jsme si pro to tak šli,“ řekl v rozhovoru pro klubový web.

Napodobí Líšeň? Úpravy by Blansko mělo složitější

Pro Blansko se jasně nabízí paralela s Líšní, která do 2. ligy postoupila po minulé sezoně. Na prvním místě loni přezimovala s 38 body a osmibodovým náskokem na druhé místo. Blansko má bodů 36 a jeho vedení může být ještě vyšší, pokud v sobotu vyhraje na hřišti Vrchoviny a pronásledovatelé klopýtnou.

„Čeká nás asi přehodnocení cílů, co dál, jak klub dál posunout,“ připouští Crha. „Kdybychom uvažovali, a já tak zatím uvažovat nechci, že třetí ligu vyhrajeme, tak na 2. ligu nemáme na stadionu zázemí. Pořád taky naše první místo nemůžeme přeceňovat. Jaro bývá těžké a taky těžké bude. Se třemi hlavními soupeři, kteří na špici jsou s námi, hrajeme u nich. V Blansku kolem sebe slyším, že budeme hrát druhou ligu, frčí to tady jako velká zvěst. Musíme být opatrní. Postup by byl velký závazek,“ připomíná.

Za pět let, co je prvním mužem blanenského fotbalu, už Crha jeden postup zažil. Před třemi a půl lety ho vybojovala parta kolem útočníka Petra Švancary, slavil se postup do MSFL.

Za rok bylo Blansko zpět v divizi. „Zeptal jsem se hráčů, jestli do toho jdou, a oni byli pro. Neměli jsme finance, nekupovaly se posily. Když ale něco vykopete, tak by se to asi mělo zkusit,“ říká mnohoznačně, čímž de facto odpovídá na otázku, jaký vývoj by mu v případě udržení postupové příčky byl nejbližší.

Tohle sebevědomí je ostatně cítit i z mužstva. „Osobně si myslím, že postup není cílem klubu, ale kdyby se MSFL podařilo vyhrát, že by se mu vedení nebránilo,“ řekl už na začátku podzimu kapitán Jiří Huška. Jeho spoluhráč Mohamed Traoré byl před pár dny daleko konkrétnější. „Udělám to nejlepší, abychom se v příští sezoně posunuli výš. Máme to dobře rozjeté, jen musíme nadále makat,“ pravil pro Deník Rovnost.

Pak by však Blansko muselo napodobit Líšeň nejen na hřišti, ale i v práci vedení klubu. A tam má oproti nadšencům z Líšně tu znatelnou nevýhodu, že stadion není ve vlastnictví klubu, ale je majetkem města.

Jinými slovy: všechny nutné úpravy, a že by jich od rekonstrukce šaten přes postavení tribuny pro hosty až po instalaci turniketů bylo dost, by musely projít schvalováním na radnici. Musela by proběhnout výběrová řízení a z nich vzejít firmy, které by se o úpravy postaraly.

Čas by byl pro Blansko ještě větším nepřítelem, než byl letos v létě pro Líšeň. „Prvně na klubové úrovni a se sponzory tuto debatu musíme otevřít co nejdřív,“ uvědomuje si Crha. „Pokud bychom dospěli k tomu závěru, že se o postup pokusíme, pak bychom museli začít komunikovat s městem. Bez toho se druhá liga nedá hrát,“ říká.

Zároveň Crha ze své pozice regionálního politika a starosty Blanska (za ODS) dobře ví, že město nemá na starosti jen fotbal. Jsou zde i plány na opravu městských lázní nebo přemostění na Staré Blansko, což jsou investice za stovky milionů.

Fotbal, pyšnící se rekordní návštěvou 1 420 diváků na zápas třetí ligy, se k nim v blízké době může přidat.