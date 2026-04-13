Ústí se nadechlo k vítězné sérii. Moulis: Na psy se nám hrálo hůř

Petr Bílek
  9:55aktualizováno  16:11
Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených mantinelech. Tedy mezi pátým až osmým místem. Proti obranářům jim to nevonělo, na silné a kreativní však umí.
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK Hanácká Slavia Kroměříž. Transparent ústeckých fanoušků. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava....
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
Ústecký fotbalový tým po výhře nad Táborskem.
Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...
12 fotografií

„Konečně jsme potkali týmy, které nám víc sedí. Chtějí hrát fotbal, máme víc prostoru, nejsou to takoví psi, viz Kroměříž nebo Příbram,“ řekl záložník Pavel Moulis, který se dostal do formy jako celé Ústí. „Na ty psy to jde hůř, hrají z bloku, pořád na vás dorážejí, nedávají vám dýchat.“

Vstup do jara Viagemu zošklivily domácí krachy právě s Kroměříží a Příbramí, aniž by dal gól. Teď se skvadra trenéra Svatopluka Habance rozparádila – 3:1 na Artisu Brno, 4:0 doma s Táborskem, v pátek 2:1 na trávníku Dynama.

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

„Na deštěm pokropeném hřišti míč běhal rychle, to prospívá naší hře,“ zdůraznil i brankář Tomáš Grigar po poslední úspěchu, pod který se střelecky podepsali Gabonec Marcolino a Moulis.

„Domácí se pod novým trenérem (Kypřanem Papavasiliouem) prezentovali fotbalovostí, mnoho rychlostních hráčů jsme vyřadili ze hry. Naše myšlenka zavřít jejich křídla přinesla ovoce,“ radoval se Habanec.

Když chce někdo tvořit, kombinovat, útočit, je to voda na ústecký mlýn. „My jsme fotbalový tým, takže proti týmům jako Artis, Zbrojovka nebo Táborsko se nám hraje líp,“ vypozoroval Moulis.

Prospívá i širší kádr, který nabobtnal během zimy. „Nejde hrát jen v 11 hráčích, musí jich být 15 až 16. Čím lepší hráči přišli nebo přijdou, tím líp,“ přivítal konkurenci Moulis. „Když někdo skočí z lavičky do zápasu, víme, že kvalita bude stejná, nespadne to dolů. Peterka přinesl zkušenost, je to lídr kabiny, Ullman je taky zkušený, dobrý fotbalista i kluk. A hlavní úspěch je v partě, ta je u nás suprová.“

FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá liga. Ústí slaví, zleva Ladislav Kodad, Tomáš Kott, Pavel Moulis.

Moulis se rozjel, v Českých Budějovicích dal gól, proti Táborsku měl dvě asistence a jeho branku označili za soupeřovu vlastní.

„Asistence? Vondráškovi jsem letos nahrál na všechny góly. Ale nejsem Messi, abych cílil přímo na jednoho hráče,“ smál se Moulis. „Hlavní je, že už vyhráváme i doma. Nechceme se vymlouvat na terén, ale na začátku jara byl šílený. Což nahrává týmům, které to mají založené spíš na bojovnosti a poctivosti, ne tolik na fotbalové kráse. Teď už míč jezdí líp.“

Jak bude jezdit ve středu, kdy Ústí hostí Chrudim?

Tipsport - partner programu
Fiorentina vs. LazioFotbal - 32. kolo - 13. 4. 2026:Fiorentina vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
13. 4. 20:45
  • 2.34
  • 3.24
  • 3.42
Manchester Utd. vs. LeedsFotbal - 32. kolo - 13. 4. 2026:Manchester Utd. vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
13. 4. 21:00
  • 1.57
  • 4.46
  • 5.89
Levante vs. GetafeFotbal - 31. kolo - 13. 4. 2026:Levante vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
13. 4. 21:00
  • 2.68
  • 2.94
  • 3.19
Liverpool vs. PSGFotbal - - 14. 4. 2026:Liverpool vs. PSG //www.idnes.cz/sport
14. 4. 21:00
  • 2.43
  • 4.16
  • 2.54
Atlético vs. BarcelonaFotbal - - 14. 4. 2026:Atlético vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
14. 4. 21:00
  • 3.60
  • 4.67
  • 1.82
Sparta B vs. Artis BrnoFotbal - 23. kolo - 15. 4. 2026:Sparta B vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
15. 4. 17:00
  • 3.44
  • 3.41
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Ještě před pár týdny se na letišti fotil s nadšenými fanoušky Sigmy, kteří mu děkovali za senzační postup do osmifinále Konferenční ligy. V neděli večer se Tomáš Janotka přesvědčil, jak dovede být...

13. dubna 2026  16:35

Ústí se nadechlo k vítězné sérii. Moulis: Na psy se nám hrálo hůř

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  16:11

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

