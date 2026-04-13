„Konečně jsme potkali týmy, které nám víc sedí. Chtějí hrát fotbal, máme víc prostoru, nejsou to takoví psi, viz Kroměříž nebo Příbram,“ řekl záložník Pavel Moulis, který se dostal do formy jako celé Ústí. „Na ty psy to jde hůř, hrají z bloku, pořád na vás dorážejí, nedávají vám dýchat.“
Vstup do jara Viagemu zošklivily domácí krachy právě s Kroměříží a Příbramí, aniž by dal gól. Teď se skvadra trenéra Svatopluka Habance rozparádila – 3:1 na Artisu Brno, 4:0 doma s Táborskem, v pátek 2:1 na trávníku Dynama.
|
„Na deštěm pokropeném hřišti míč běhal rychle, to prospívá naší hře,“ zdůraznil i brankář Tomáš Grigar po poslední úspěchu, pod který se střelecky podepsali Gabonec Marcolino a Moulis.
„Domácí se pod novým trenérem (Kypřanem Papavasiliouem) prezentovali fotbalovostí, mnoho rychlostních hráčů jsme vyřadili ze hry. Naše myšlenka zavřít jejich křídla přinesla ovoce,“ radoval se Habanec.
Když chce někdo tvořit, kombinovat, útočit, je to voda na ústecký mlýn. „My jsme fotbalový tým, takže proti týmům jako Artis, Zbrojovka nebo Táborsko se nám hraje líp,“ vypozoroval Moulis.
Prospívá i širší kádr, který nabobtnal během zimy. „Nejde hrát jen v 11 hráčích, musí jich být 15 až 16. Čím lepší hráči přišli nebo přijdou, tím líp,“ přivítal konkurenci Moulis. „Když někdo skočí z lavičky do zápasu, víme, že kvalita bude stejná, nespadne to dolů. Peterka přinesl zkušenost, je to lídr kabiny, Ullman je taky zkušený, dobrý fotbalista i kluk. A hlavní úspěch je v partě, ta je u nás suprová.“
Moulis se rozjel, v Českých Budějovicích dal gól, proti Táborsku měl dvě asistence a jeho branku označili za soupeřovu vlastní.
„Asistence? Vondráškovi jsem letos nahrál na všechny góly. Ale nejsem Messi, abych cílil přímo na jednoho hráče,“ smál se Moulis. „Hlavní je, že už vyhráváme i doma. Nechceme se vymlouvat na terén, ale na začátku jara byl šílený. Což nahrává týmům, které to mají založené spíš na bojovnosti a poctivosti, ne tolik na fotbalové kráse. Teď už míč jezdí líp.“
Jak bude jezdit ve středu, kdy Ústí hostí Chrudim?