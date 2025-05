Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš, třetí fotbalová liga. Tomáš Holý, brankář Mostu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Výbuch na konci zápasu je naprosto neakceptovatelný, tohle se stávat nesmí. Chtěl bych se upřímně omluvit,“ vzkázal třiatřicetiletý čahoun na videu přes sociální sítě.

Pro ostré mostecké ultras je zápas s Teplicemi otázkou cti, větší pro ně není. I proto špatně nesli, že tým v závěru inkasoval druhý gól od Kapura. Terčem se stali i rozhodčí, kteří do zápisu o utkání uvedli: „V 95. minutě diváci naházeli na hrací plochu větší množství předmětů. Ve vhazování pokračovali i po zásahu pořadatelské služby.“

Do křížku se dostali i s Holým, který se na ně obořil, když spílali sudím při odchodu do šaten.

„Vzkaz pro brankáře Holého. Jestli se ti v Moste nelíbí, můžeš se sebrat a jít do pr... Nejsi žádná klubová legenda ani zasloužilej baníkovec, aby sis mohl dovolit řvát na fanoušky a dělat chytrolína,“ napsali mu fanoušci na Facebooku. „Přišel jsi před pár měsíci a za pár měsíců zas půjdeš o dům dál. Ti fanoušci jsou s klubem 10 – 15 - 20 let a jsou s ním i přes všechny sra..., kterými si Baník prošel.“

Slízl to i v dalších komentářích, kde se psalo o totální nevděčnosti, o přivandrovalém gólmanovi, který si nevidí do pusy. I proto natočil dlouhé pokání.

„Fotbal je součástí mého života, hraju ho od dětství, nikdy pro žádnou slávu, pro žádné prachy, vždycky díky lásce ke sportu. A nesnáším prohry, jsem vždycky plný emocí. A toto byl emoční zkrat,“ kál se bývalý gólman Gillinghamu, Ipswiche či Carlisle. „Vím, že to je poslední situace, kdy já bych si to měl dovolit. Šlo to ventilovat jinak a hlavně jinde. Se svými zkušenostmi bych tohle měl umět ovládat. Za sebe se velmi omlouvám,“ zopakoval.

Holý nastoupil s kapitánskou páskou a vyznal se, že na Mostu mu záleží, třebaže přišel teprve v průběhu podzimu. A shodou okolností debutoval také v derby v rezervou Teplic.

„Máte pravdu, nejsem místní, nejsem odchovanec, jsem tu jen pár měsíců, vztah ke klubu si teprve vytvářím. Most mi ale dal šanci v momentě, kdy všichni ostatní se ke mně otočili zády. A to je pro mě dostačující, abych mohl odvádět nejlepší možné výkony. Jsem ochotný na hřišti pro tento klub chcípnout!“ ubezpečil nejvěrnější fanoušky.

„Vím, že mu fandíte léta, vím, že vám teče mostecká krev v žilách, vím, že tenhle typ zápasu je pro vás něco speciálního. Můžu vám slíbit, že na slabinách do konce sezony zapracujeme, abychom si po ní mohli plácnout, podat si ruce a říct si, že to nakonec dopadlo dobře.“

Na Stadionu Josefa Masopusta zápasu přihlíželo víc než pět stovek fanoušků. Baník Most – Souš je v tabulce třetiligové skupiny B pod vedením trenéra Pavla Horvátha osmý. Ve středu hostí Živanice.

„Věřím, že odvedeme výkon, který si zasloužíte a že tenhle zkrat budeme moc nechat za sebou. Těším se na vás,“ končil 206 cm vysoký brankář smířlivě.

Vlajkonoši jeho prosbu o odpustek vyslyšeli. „Respekt, jak ses k tomu postavil. Byly to emoce, co patří k derby,“ adresovali mu přes sociální sítě. „A u toho derby taky mají zůstat, takže udělat tlustou čáru a maká se dál.“