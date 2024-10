Chvíli Most! Gólmanský gigant Holý se chce vyhoupnout mezi elitu ze třetí ligy

Most, 6.10. 2024, FK Teplice B - Baník Most Souš, premiéra kouče Pavla Horvátha na lavičce Mostu. Brankář Tomáš Holý. | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště, MF DNES

„Kdyby se mě někdo zeptal na Most před třemi měsíci, asi bych řekl, že nejsem blázen. Ale člověku se priority mění. Beru to jako začátek, do zimy stihnu osm zápasů, když zdraví vydrží. Pak už nikdo nemůže říct: neznáme, neviděli. Ať se všichni přijedou podívat a zafandit,“ popichuje prvoligové manažery dvaatřicetiletý rodák z Rychnova nad Kněžnou, nepřehlédnutelný především svou výškou 206 centimetrů.

Jaká byla premiéra?

Neúspěšná, prohráli jsme 0:1. Škoda, mrzí mě to, premiéru chce člověk vždycky vyhrát s nulou. Ale jinak jsem si děsně užil, že zase hraju. Možná chvilkami až moc. Byl jsem jako malé dítě na pískovišti.

Tomáš Holý Fotbalový brankář vysoký 206 cm, 32 let, rodák z Rychnova nad Kněžnou, posila třetiligového Mostu. V české lize odchytal 20 zápasů za Zlín, teď se do tuzemska vrátil po sedmi letech z Anglie, kam odešel v lednu 2017 ze Sparty. Nastupoval v nižších soutěžích za Gillingham, Ipswich či Carlisle, připsal si přes 250 startů v profesionálních soutěžích. V létě trénoval s exreprezentačním brankářem Tomášem Vaclíkem.

Bylo těžké do toho naskočit poté, co jste nějakou dobu trénoval jen individuálně?

Je to jednodušší v tom, že máte spoustu chuti, protože to člověku chybí. Je to ale něco jiného než čistě gólmanské tréninky, je to příjemná změna. Lítal jsem tam jako malé dítě na prolejzačkách. Jako by mi bylo osmadvacet. Přeháním. Nebylo to nijak náročné. Těšil jsem se na to, užil jsem si to, taky to podle toho vypadalo.

Mnohé překvapilo, že jste kývl třetiligovému Mostu.

I pro mě to bylo překvapivé. Ale když se z toho člověk podívá ze širšího pohledu, asi tuší, proč to dělám. Byly kluby, které říkaly, že mě nemají zmapovaného, neznají mě úplně. Tohle může být třeba cesta, jak si mě prohlédnout. Ukázat se. A zrovna Most je velmi dobré místo, kde ten krok udělat.

Proč?

Horvi (nový kouč Pavel Horváth) má mraky zkušeností, byl v cizině, ví, jak se hraje fotbal. Znám i manažera Petra Glasera už dlouhá léta, ještě z mého působení ve Spartě. Myslím, že kdyby to v Mostě nemělo cenu, nebude tady ani jeden z nich. Říkal jsem si, že když jsou tady tihle dva, musí to dávat smysl.

Kdyby vám někdo nabídl angažmá ve třetí české lize v létě, co byste na to řekl?

Že nejsem blázen! Ale okolnosti se změnily. Člověk přemýšlí, co chce dělat i mimo fotbal, dává skládačku dohromady. Tohle mi z toho vyšlo. Já jsem fakt nadšený. Jen mě štve, že jsme prohráli.

Tomáš Holý, brankář anglického Carlisle

Ale zkoušely vás České Budějovice, proč to nevyšlo?

Byl jsem tam jen dva dny, nedohodli jsme se na podmínkách. Kdybychom se domluvili, byl bych v Dynamu, ale poražený z toho nejsem.

Možnosti v Anglii nebyly?

To je zhruba stejný případ jako v Česku na začátku, kdy jsem si říkal, že tohle nejde vzít, tohle taky ne. Vědět před třemi měsíci, co vím teď, asi bych se rozhodoval jinak. Ale v tuhle chvíli nic, pozice v týmu je jen jedna. A brankářů jsou v Anglii mraky. Podívejte se deset let zpátky. Když se vraceli Jarda Blažek nebo Dan Zítka, tak všichni chtěli zkušenosti. A jeden z nejzkušenějších aktivních českých gólmanů Tomáš Vaclík je bez angažmá. Já byl donedávna taky. Neříkám, že mám kariéru jako Tom, ale mám věk, zkušenosti. Dneska už je to byznys, všichni berou čím mladší, tím lepší, protože se dají líp zpeněžit. Trend se změnil, v Anglii to platí dvojnásob. Kluby si vytáhnou gólmany na hostování z vyšších soutěží, ale oni jsou šikovní, ne že ne.

Dřív se tým stavěl od zkušeného brankáře i zkušené obrany.

Ať se nám to líbí, nebo ne, fotbal vždycky byl, je a bude byznys. Za mě už nikdo 50 milionů nedá. Na druhou stranu by bylo škoda podceňovat hodnoty, co s Tomem můžeme nabídnout. Když máte v týmu tři dvacetileté kluky, od koho se to mají naučit? Nemají nikoho, kdo by jim předával zkušenosti. Ale vždycky to je na klubu, jakou má představu, vizi, kudy to chce vést.

Vaclík o Holém: „Tom je dobrý brankář, v Anglii má skvělé jméno. U něj je problém, že v Česku ho lidi moc neznají. Most je pro něj velká šance v osmi zápasech ukázat, co v něm je. A že umí chytat. V Anglii si prošel velkými zápasy, postupoval, hrál ve Wembley. Což je něco, co na českých trávnících nezažije. Působí mohutně, je veliký, zjedná si v soubojích respekt. I přes svou výšku je na tom pohybově dobře.“

Láká vás česká první liga?

Proto jsem tady. Od klubů jsem slyšel, že Most by měl být můj první stavební kámen.

Jako znalec anglického fotbalu, co čeká Spartu v Lize mistrů na stadionu Manchesteru City?

Hlavně krásná atmosféra. I když na City..., ale jo, pořád bude krásná. A nádherný stadion. Upřímně doufám, že si Sparta z loňska vzala příklad z Liverpoolu (debakl 1:6) a nebude tam jančit. Já cením, že si to chtěli s Liverpoolem rozdat, ale pořád si musí uvědomit, co je to za úroveň. Byl jsem se podívat na Salzburg, kdy Sparta měla držení míče 30 procent a přitom zápas naprosto kontrolovala a soupeř se nikam nedostal. Nemůžou přijet na City a rozdat si to s nimi, musí na to chytře. Bude to extrémní zážitek, snad si ho užijí.

Pro vás byla fotbalová Anglie takovým zážitkem?

Nádherných sedm let. Zažil jsem tam krásné i špatné věci, nasbíral spoustu zkušeností, zahrál jsem si na jednom z nejkrásnějších stadionů vůbec na fotbalové mapě ve Wembley, kde jsme hráli o postup do třetí ligy. Užil jsem si tam dost srandy, teď už bych se chtěl vrátit domů. S věkem se priority mění, nejen fotbalové, ale má i osobní život.

Tomáš Holý ze Zlína polapil míč v duelu s Libercem.

Za Liverpool teď debutoval Čech Jaroš, zaskočilo vás to?

Zaznamenal jsem to, posílal jsem to Tomáši Vaclíkovi a upřímně jsme z toho byli překvapení. Holt člověk tomu musí jít naproti. Jednička se zraní a najednou bum, jdete chytat. My na to koukali jak do trouby. Co jsem četl, tak jim pomohl. Snad se chytil a třeba dostane ještě šanci. Jestli mají zraněné dva gólmany, není vyloučené, že bude znovu chytat. I když pro něj je škoda, že je repre pauza, která umožní těm dvěma se vrátit. Musí být trpělivý.

Ve Spartě chytá Vindahl, ve Slavii Kinský. Co jim říkáte?

Jsou to top brankáři v top týmech. Bohužel máme okno co se týká repre. Vindahl je cizinec, snad se tenhle trend zastaví. Ve Spartě už převažují zahraniční hráči, ale to je její věc. Tomáš Vaclík s ní v nějakém kontaktu byl. Je na ní, když se jí gólman zraní, jestli Vorlovi věří, nebo ne.