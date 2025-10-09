Odvolaný Glaser o situaci v Mostě: Pešír to tady může rozvrátit, je to časovaná bomba

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  17:45
Nejasnosti kolem změn ve fotbalovém Mostě přetrvávají. Konec Jana Skýpaly a jmenování místopředsedy svazu Tomáše Pešíra novým ředitelem třetiligového klubu vzbudilo obrovskou nevoli fanoušků, kteří se obávají, že je jen něčí nasazenou loutkou a nemá dobré úmysly. S tím souhlasí i odvolaný sportovní manažer Baníku Petr Glaser.
Petr Glaser (vlevo) s mosteckým trenérem Pavlem Horváthem.

Petr Glaser (vlevo) s mosteckým trenérem Pavlem Horváthem. | foto: FK Baník Most-Spuš

Petr Glaser (vlevo) s mosteckým trenérem Pavlem Horváthem.
Petr Glaser (vlevo) s mosteckým trenérem Pavlem Horváthem.
Petr Glaser (vlevo) s mosteckým trenérem Pavlem Horváthem.
Petr Glaser (vlevo) s mosteckým trenérem Pavlem Horváthem.
22 fotografií

„Pešír to tady může rozvrátit. Chce hlavně výsledky, nevím, jestli teď budou ideální vztahy mezi vedením a kabinou. A když nebudou výsledky, začnou se objevovat problémy jinde. Je to časovaná bomba,“ myslí si Glaser.

Pešír ho krátce po svém nástupu do funkce odvolal a nahradil bývalým ligovým fotbalistou Tomášem Smolou. „Vysvětlil mi to tak, že tady chce mít svého člověka. A hráčům pak řekl, že jsem pomlouval bývalého ředitele Skýpalu, což je nesmysl,“ brání se.

Loutka Pešír ven! bouří se kotel Mostu. Zákeřná kampaň, zastal se ho primátor

Podivovat se měl nový šéf Mostu i nad platy hráčů Baníku. „Říkal, že jsou strašně přeplácení, přitom jsme daleko za kluby, co mají postupové ambice. A pak se dočtu, že Most postoupit chce, to mi moc nejde dohromady.“ Odvolaný manažer situaci rozebíral i s trenérem Pavlem Horváthem a oba prý byli smutní, že ve skvěle rozjeté sezoně došlo k razantním změnám. „Řešil, zda neskončí, ale shodli jsme se, že tady musí být pro mužstvo a pokračovat.“

Glaser tvrdí, že změny v Mostě mohou souviset s mocenským bojem o ovládnutí klubu, jehož většinovým vlastníkem je město. Skloňuje se jméno Antona Stehlíka, jenž v Mostě už v minulosti působil.

„Před rokem a půl přijde pan Pešír na stadion s panem Stehlíkem, teď je Pešír jmenovaný ředitelem a ještě se chlubí, že je v kontaktu s klubem rok a půl. Asi si to umíme spojit. Nevím, co za tím je, rozpočet pořád stoupá, možná na tom chce někdo zbohatnout.“

Pešír novým šéfem Mostu. Druhá liga sem patří, říká. Chce být úspěšný i v mládeži

Most se v roce 2020 spojil se Souší, což může být další problém. „Po odchodu Jana Skýpaly se musí najít společný statutární zástupce, ale mezi Mostem a Souší jsou teď vztahy na bodě nula. Snad se domluví a klub bude fungovat dál,“ doufá Glaser.

Pešír nezvedal telefon, dřív vše odmítal komentovat s tím, že v tom vidí osobní mstu. „Já mám svoji práci, fotbal k životu nepotřebuju, neživí mě,“ tvrdí Glaser. „Nikomu se nemstím. Fotbal jsem dělal, protože mě bavil.“

Historie se opakuje, Most rychle roste, varuje bývalý ředitel Skýpala

Odešel sám? Cítil, že už pro něj není místo? Jan Skýpala se nechtěl pouštět do mediálních přestřelek ohledně mosteckého Baníku, kde ho ve funkci ředitele klubu nahradil kontroverzně vnímaný Tomáš Pešír. „Napsalo se hodně a já věřím, že situace se uklidní,“ uvedl funkcionář, který dříve působil v Teplicích a v posledních letech stavěl základy mosteckého klubu.

Jan Skýpala, ředitel mosteckého klubu

Musel jste skončit?
Bylo to po vzájemné dohodě. Město Most řešilo mého možného nástupce a já usoudil, že můj čas se naplnil, že je možná vhodná výměna stráží. Ať pokračuje někdo jiný. Přešli jsme z období start-upu do více strukturovaného klubu a já si myslel, že by výměna na pozici ředitele byla možná vhodná.

A teď odvolaný sportovní manažer Petr Glaser nemůže přijít na jméno vašemu nástupci.
Ty přestřelky jsou nešťastné z obou stran. Myslím, že klub je schopný je přežít a situace by se měla rychle uklidnit.

Glaser vás chválil, jen vám vyčítal, že jste mohl být někdy důraznější.
Moje povaha je známá, jsem klidnější typ osoby, což se hodí na určité momenty řízení společnosti. A možná tím, jak Most narostl, je potřeba razantnější řízení.

Pešír tedy ráznější bude?
To nechci odhadovat, k tomu bych se nerad vyjadřoval. Z fotbalu se známe, působím v něm 20 let. Teď to prostě beru tak, že nějaká moje pětiletá etapa v Mostě se spotřebovala.

Fanoušci se za vás a Glasera postavili. Těší vás to?
Řeknu spíš jinou myšlenku. Most trochu opakuje historickou cestu, že hodně rychle roste (kdysi postoupil do 1. ligy a pak se zadlužil) a možná při tom všem zapomíná na mládež a členskou základnu rodičů a partnerů klubu. Možná by teď chvíli místo razantního vzestupu mohl růst víc do šířky.

Zůstanete ve fotbale?
Zvažuju možnosti, jestli pokračovat ve fotbale, nebo přejít do jiného oboru. Do jakého, to si nechám pro sebe.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Finsko vs. LitvaFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Finsko vs. Litva //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.80
  • 3.10
  • 2.70
Česko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.36
  • 3.52
  • 2.16
Malta vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Malta vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 47.00
  • 20.20
  • 1.04
Kypr vs. BosnaFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Kypr vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 4.16
  • 3.55
  • 1.92
Rakousko vs. San MarinoFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Rakousko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 1.00
  • 60.00
  • 60.00
Faerské ostrovy vs. Černá HoraFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Faerské ostrovy vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.18
  • 3.09
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Odvolaný Glaser o situaci v Mostě: Pešír to tady může rozvrátit, je to časovaná bomba

Nejasnosti kolem změn ve fotbalovém Mostě přetrvávají. Konec Jana Skýpaly a jmenování místopředsedy svazu Tomáše Pešíra novým ředitelem třetiligového klubu vzbudilo obrovskou nevoli fanoušků, kteří...

9. října 2025  17:45

Ať hrají Karabec či Vydra, přejí si čtenáři. Proti Chorvatsku by nenasadili Součka

Do klíčového utkání v kvalifikaci na mistrovství světa, v němž čeští fotbalisté potřebují vyhrát nad Chorvatskem, by nasadili ofenzivní sestavu. Čtenáři iDNES.cz mimo jiné radí trenéru Ivanu Haškovi,...

9. října 2025  16:01

Fanklub z obce Krámy navštívil Kramariče na hotelu. Milé překvapení, smál se

Tu příležitost si nemohl nechat ujít. Andreje Kramariče navštívil v hotelu, kde je chorvatská fotbalová reprezentace ubytovaná před čtvrtečním kvalifikačním zápasem proti Česku, Miroslav Střeleček,...

9. října 2025  13:29

Ševínský: S tátou se popichujeme, kdo je úspěšnější, ale ještě jsem daleko

Fotbalový stadion v Karviné bude mít Adam Ševínský navždy v paměti. Na tamějším hřišti odehrál svůj první zápas v nejvyšší domácí soutěži a vstřelil svůj první gól. Nyní se na něj vrací s...

9. října 2025  13:23

Úsměvy i nový účes. Lingr: Amerika mě nadchla, ale chci ji zažít také s nároďákem

Premium

Z Houstonu dorazil v pohodové náladě, s odhodláním a na žluto obarvenou hlavou. Americký styl? „Kdepak, inspiroval mě Tomáš Holeš, můj vzor a velký kámoš. Chtěl jsem mít tak kvalitní účes, jako on,“...

9. října 2025

Gerrard by mohl opět trénovat Rangers. Byl to pro mě perfektní klub, říká

Někteří čeští fanoušci mu pořád ještě nemohou přijít na jméno. Jako trenér fotbalistů byl Steven Gerrard u vypjatých momentů v utkáních se Slavií i se Spartou. A teď je podle britských médií jedním z...

9. října 2025  11:06

O postup. A taky o trenéra Haška? Před fotbalovou reprezentací je zápas pravdy

Může to být zápas, který všechno rozetne. Dost možná i zásadní otázku, která už pár týdnů rezonuje. Má fotbalovou reprezentaci dál vést kouč Ivan Hašek? Nebo je nejvyšší čas udělat změnu?

9. října 2025  9:52

Kapitán Souček: Postoupit z prvního místa chceme i my, ta šance tady pořád je

Už takřka čtyři týdny kvůli trestu za vyloučení nehrál, když nepočítáme „proběhnutí“ za juniorku West Hamu. „Hráli jsme proti Readingu z třetí ligy, takže věřím, že jsem připravený dobře,“ prohlásil...

9. října 2025  7:41

Slávistky i v oslabení zvládly předkolo Evropského poháru. Sparta remizovala

Fotbalistky Slavie v úvodním utkání 2. předkola Evropského poháru porazily doma 2:1 Austrii Vídeň. Sparta na svém hřišti remizovala bez branek s Ferencvárosem a Slovácko utrpělo debakl 0:4 ve...

8. října 2025  21:19

Transakce dokončena. Střeštík je oficiálně novým většinovým majitelem Jablonce

Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec. V držení má 90 procent akcií, zbylých deset zůstane ve vlastnictví rodiny dosavadního majitele Miroslava Pelty. Klub o...

8. října 2025  19:59,  aktualizováno  20:14

Modriče čeká česká premiéra: Je hezké být v Praze. Už si prohlédl stadion

Ten dotaz iDNES.cz pobavil jeho i vedle sedícího trenéra Zlatka Daliče. Nechybělo Lukovi Modričovi, že během své skvělé a dlouhé profesionální kariéry ještě nikdy v Česku fotbal nehrál? „Všechno je...

8. října 2025  20:02

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

8. října 2025  17:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.