„Pešír to tady může rozvrátit. Chce hlavně výsledky, nevím, jestli teď budou ideální vztahy mezi vedením a kabinou. A když nebudou výsledky, začnou se objevovat problémy jinde. Je to časovaná bomba,“ myslí si Glaser.
Pešír ho krátce po svém nástupu do funkce odvolal a nahradil bývalým ligovým fotbalistou Tomášem Smolou. „Vysvětlil mi to tak, že tady chce mít svého člověka. A hráčům pak řekl, že jsem pomlouval bývalého ředitele Skýpalu, což je nesmysl,“ brání se.
Podivovat se měl nový šéf Mostu i nad platy hráčů Baníku. „Říkal, že jsou strašně přeplácení, přitom jsme daleko za kluby, co mají postupové ambice. A pak se dočtu, že Most postoupit chce, to mi moc nejde dohromady.“ Odvolaný manažer situaci rozebíral i s trenérem Pavlem Horváthem a oba prý byli smutní, že ve skvěle rozjeté sezoně došlo k razantním změnám. „Řešil, zda neskončí, ale shodli jsme se, že tady musí být pro mužstvo a pokračovat.“
Glaser tvrdí, že změny v Mostě mohou souviset s mocenským bojem o ovládnutí klubu, jehož většinovým vlastníkem je město. Skloňuje se jméno Antona Stehlíka, jenž v Mostě už v minulosti působil.
„Před rokem a půl přijde pan Pešír na stadion s panem Stehlíkem, teď je Pešír jmenovaný ředitelem a ještě se chlubí, že je v kontaktu s klubem rok a půl. Asi si to umíme spojit. Nevím, co za tím je, rozpočet pořád stoupá, možná na tom chce někdo zbohatnout.“
Most se v roce 2020 spojil se Souší, což může být další problém. „Po odchodu Jana Skýpaly se musí najít společný statutární zástupce, ale mezi Mostem a Souší jsou teď vztahy na bodě nula. Snad se domluví a klub bude fungovat dál,“ doufá Glaser.
Pešír nezvedal telefon, dřív vše odmítal komentovat s tím, že v tom vidí osobní mstu. „Já mám svoji práci, fotbal k životu nepotřebuju, neživí mě,“ tvrdí Glaser. „Nikomu se nemstím. Fotbal jsem dělal, protože mě bavil.“
Odešel sám? Cítil, že už pro něj není místo? Jan Skýpala se nechtěl pouštět do mediálních přestřelek ohledně mosteckého Baníku, kde ho ve funkci ředitele klubu nahradil kontroverzně vnímaný Tomáš Pešír. „Napsalo se hodně a já věřím, že situace se uklidní,“ uvedl funkcionář, který dříve působil v Teplicích a v posledních letech stavěl základy mosteckého klubu.
