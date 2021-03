Soutěž ještě nebalíme, zní z odložené Moravskoslezské fotbalové ligy

Právě tento víkend si přitom vedení moravské sekce malovalo restart soutěže, ve které bojují i tři jihomoravští zástupci ze Znojma, Rosic a Vyškova. Kluby se shodují, že větším problémem než často probírané peníze je pro ně absolutní nejistota.

„Instrukce nejsou vůbec přesné. Ze svazu nám poslali jen listinu bez termínu s tím, že se liga rozjede, ale neví se kdy. Vycházet z takových instrukcí je opravdu těžké,“ líčí místopředseda a ředitel znojemského klubu Radek Vysloužil.

7 kol zbývá klubům MSFL odehrát v jarní části, aby byl ročník regulérní

Podobně hovoří i sekretář Vyškova Martin Neubauer. „Přerušila se termínová listina a čeká se na přesná opatření ze strany vlády. Na tři týdny nás teď zavřou úplně, takže budeme kompletně bez tréninku. Jestli se Národní sportovní agentuře podaří dojednat nějaké výjimky pro sport, tak bychom chtěli dohrát aspoň část,“ má jasno Neubauer.



Kluby přitom měly už teď přísné podmínky pro trénink, který navíc nemohl být příliš účinný. „Od 4. ledna doteď jsme trénovali ve skupinách a pak ve dvojicích. Čekali jsme, že se situace vyvine spíš pozitivně, a tak jsme dokonce i posilovali.

Kluci byli zdraví a nažhavení. Bohužel jsem jim musel oznámit, že se teď tři týdny neuvidíme ani ve dvojicích,“ popisuje ředitel Rosic Petr Čejka. „Přípravu ve dvojicích je v kolektivním sportu těžké vůbec nazývat tréninkem, přesto byli kluci i za tuto možnost rádi, že se alespoň takto můžou potkat a maličko potrénovat,“ přidává se do diskuse Neubauer.

S individuálním tréninkem mají své zkušenosti také ve Znojmě. „Kluci posílají časy tréninků esemeskou trenérovi. Také běhali pod dohledem kouče ve dvojicích, ale to je těžké. Vezmete na trénink třeba ještě brankáře, jako druhého hráče, a už vás hned někdo napráší,“ vypráví Vysloužil.

Aby liga byla vůbec uznána jako regulérní ročník, musí kluby stihnout odehrát více než polovinu utkání. V podzimní části týmy v MSFL dokázaly absolvovat jedenáct ze sedmnácti kol. Většina však stále věří, že požadovaných osmnáct duelů stihnou odehrát.

„Sezonu v hlavách nebalíme, i když za mě je to tak, že se už znovu nerozběhne. Přesto v to doufám. Dva měsíce jsme trénovali, a byť nesouhlasím s regulérností soutěže, pokud bychom jenom dohrávali padesát procent plus jeden zápas navíc, tak by to bylo lepší než nehrát vůbec,“ lobbuje za restart Čejka. „Můj odhad s tím, co se teď kolem nás děje, je padesát na padesát. Určitě je ještě cesta to zvládnout,“ souhlasí Neubauer.

Třetí Vyškov a desáté Rosice řeší pokračování spíše z herního hlediska. Znojmo, bojující na šestnácté příčce o sestup, však trápí existenční problémy. „Děláme pro záchranu maximum, sháníme nové sponzory. Věříme ve zlepšení a jdeme za tím,“ neztrácí naději Vysloužil. Pod novým koučem Davidem Langerem odehrál tým dvě utkání na Slovensku, která ale nesehraností jasně prohrál.