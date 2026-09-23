Mongol táhne Dynamo a hlásí: Chci ukázat, že mám na první ligu. Ozve se mu Plzeň?

Vlastně už to mohlo platit v současnosti. V létě, kdy budějovický klub po administrativním sestupu rozprodal většinu hráčů, kteří měli zajímavou hodnotu, si Plzeň a Jablonec vyhlédly prvního Mongola, který kdy hrál českou nejvyšší soutěž. Jenže Dynamo nastavilo tak vysokou cenovku, že kluby od jednání ustoupily.
„Mrzí mě to, to je jasné. Kdo by nechtěl hrát třeba za Plzeň. Ale nemohl jsem s tím nic dělat,“ přiznává jednadvacetiletý útočník.
Fotbalista s přezdívkou „Tugi“ věří, že se za lepším vydá v zimním přestupním období. „Chci ukázat, že na to mám. Rád bych hrál nejvyšší českou ligu,“ zdůrazňuje.
Kvality v úvodu nového ročníku potvrzuje. Nedává znát zklamání z neuskutečněného přestupu nebo ze šlamastyky, ve které se budějovický klub nachází. „Snažím se věci kolem nevnímat. Soustředím se na fotbal. Nějaké góly jsem dal, ale mohlo jich být ještě víc. Jsem rád, že se daří týmu,“ hlásí.
|
Blíží se „nechtěné“ derby. Budějovické Dynamo a Písek řeší i spory o hráče
Dynamo po sedmi kolech vede třetiligovou tabulku, Gantogtokh je s osmi brankami nejlepší střelec. Aktuálně skóroval čtyřikrát v řadě. „Cítím se teď opravdu dobře, snad to vydrží,“ líčí velmi slušnou češtinou. Poznáte, že je cizinec, ale řeč se naučil dobře.
V Česku už žije přibližně pět let. Do země ho s rodinou zavedlo povolání otce, který řídí kamiony. „Rok jsem chodil ještě na základní školu, pak na střední. Ze začátku to bylo hodně těžké. Mluvil jsem anglicky, poslouchal a učil se česky. Ještě to zdaleka není ideální, ale snad se zlepšuji,“ tvrdí.
Hraje i za reprezentaci
Českou republiku a život v ní si oblíbil, sportovně i osobně by se zde rád usadil. Tak plynulý scénář v novém prostředí sám nečekal. Hodně gólů dával v mládeži za Meteor Tábor, talent viděli i trenéři v akademii Dynama. Sám je nejvíc vděčný za podporu a rady od Stanislava Rožbouda, Filipa Toncara nebo současného kouče Jana Dvořáka.
„Má zajímavá řešení situací, často netradiční. Je rychlý, silný, umí vystřelit oběma nohama. Ještě by mohl proměňovat víc šancí,“ poznamenal Rožboud před třemi lety, kdy Gantogtokh debutoval v první lize.
|
Skalák otevřeně o Dynamu: Trenér nechtěl být loutka. Nechápu, proč to majitelka drží
V ní nastoupil třikrát. První šanci mu dalo trenérské duo Tomáš Zápotočný – Marek Nikl. Dva starty má z minulé sezony ve druhé lize, kde také jednou skóroval.
Gantogtokh je také členem mongolské seniorské reprezentace. „Je to krásné hrát za vlastní zemi. Zápasů nehrajeme tolik, srazů je jen několik za rok. Ale celkově se nám nedaří. Už více než dva roky jsme nevyhráli žádný zápas. V Evropě hrajeme jen tři, ostatní jsou domácí fotbalisté,“ přemítá.