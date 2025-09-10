Mongaguá není jen pro Romy. Vzory máme! Horvátha nebo Baroše, říká zakladatel

Petr Bílek
  9:58
Všechno nejlepší, Mongaguá! Bohulibý fotbalový projekt Lukáše Pulka pro děti z problematických sídlišť, čtvrtí a ghett slaví desetileté výročí a za dekádu pořádně zmohutněl. „Máme už 18 klubů po celé republice a Mongaguá není jen o Romech,“ povídal Ústečan na mládežnickém Memoriálu Karla Ryneše v Modlanech, kde jeho klučinové na konci prázdnin startovali.
21 fotografií

Hrajete jen na turnajích, nebo figurujete i v soutěžích?
Každá Mongaguá to má jinak. Například Mongaguá Líšťany na Lounsku hraje oficiální soutěž, v Ostravě nebo v jiných městech taky. My v Ústí nad Labem to máme pořád street, na ulici, na plácku. Jednou za měsíc jedeme na mládežnický turnaj s naší novou generací. A hráče, které vychováme, dáváme do Viagemu Ústí, do futsalového Rapidu, do profesionálnějších klubů.

Kdo už u vás vyrostl?
Hráči, kteří prošli první generací, se dostali i do české futsalové reprezentace. Daniel Hajaš, Jan Koňa, z jabloneckého oddílu Dominik Pohlodko a Martin Džudža a další kluci. V dresu ústeckého Rapidu vyhráli první dorosteneckou ligu. Určitě se naši odchovanci prosazují, hrají i fotbalové krajské soutěže.

Cesta z ghetta vede i přes hřiště, věří aktivista. Romy učí hrát fotbal

Je dobře, že jsou vzorem?
Pořád jim to připomínám. Dan Hajaš malé i trénuje. Pořád jsme s hráči, kteří od nás vzešli, v kontaktu. Kluci je jako malincí sledovali.

Pomohl by vám romský fotbalista třeba i v první fotbalové lize?
Myslím, že romských fotbalistů bylo dost. Třeba Pavel Horváth, Milan Baroš, i když se k tomu nehlásí, jsou napůl Romové. Pak pan Polách, který hrál za Spartu. Jsou to v podstatě fotbalové legendy. Pamatujeme, že vrcholově kopal Josef Gabčo, jeho syn je teď taky výborný. Lukáš Krok dlouhodobě působí v nejvyšší futsalové soutěži.

Proč Mongaguá?

Projekt založil Lukáš Pulko v létě 2015, pomáhal mu brazilský futsalista Rodrigo Taverna, který v Ústí nad Labem žil. A Mongaguá je město, odkud Taverna pochází.

Mohlo by jich být i víc?
Chyba je, že romských dětí sportuje málo. Většina žije na sídlištích a na nich není nic. Nefunguje tam žádný fotbalový klub – a kde funguje, tam se do ligy prosadí jako běžní kluci. Mongaguá vznikla i kvůli tomu, aby poukazovala na to, že sport je skutečně důležitý. Aby rodiče vedli děti ke sportu.

Jak jste se rozrostli?
Začínali jsme v Ústí nad Labem, druhá se k nám přidala Ostrava, pak Pardubice, Jablonec nad Nisou. A už to bobtnalo. Jsem na to neuvěřitelně pyšný a děkuji za to Bohu. Potvrzuje se mi, že lidí jako já nebo Jarda Horváth z Ostravy, který to tam vede, je strašně moc. Pořád se nám ozývají noví a noví. Věřím, že se budeme ještě rozrůstat.

Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, tým Mongaguá Ústí nad Labem. Gólová oslava.

Jak berou romské kluby soupeři?
Všichni nás přijali jako každý jiný tým. Samozřejmě koukají, že jsou v dresu většinou Romové. Ale třeba v Líšťanech je 80 procent dětí neromského původu. Mongaguá není jen o Romech. Většina klubů má děti ze sociálně slabších poměrů, ale ani to není pravidlo.

V Modlanech váš brankář přiznal teč a roh pro soupeře. Vedete je cíleně k férové hře?
To je základ. Nehledíme na to, jestli jdeme někam vyhrát, i když se nechceme ani jen účastnit. Chceme, ať se děti někam podívají, ať poznají jiné soupeře, ať se spřátelí mezi sebou. K fair play je vedu, to je pro mě číslo jedna. V rámci výchovy to funguje tak, že nechci dětem kupovat hned všechno. Třeba dresy. Musí si to zasloužit. Ukázat mi dobrý prospěch ve škole, mít dobrou docházku na trénink, až pak přijde odměna.

Chodí děti na tréninky?
Disciplína je dobrá, docházka taky. Spíš nás trápí, že nemáme prostory, kde trénovat. Většina klubů se připravuje za barákem, za krámem, na betonu. Což je problém českých sídlišť obecně u nás, že nefunguje sportovní infrastruktura. Chybí plácky na hokejbal, fotbal, basket. Doufám, že se to brzy změní. Mongaguá tady je i proto, aby na to upozornila.

„Brzy to bude stejné.“ Sportovci uklízeli ústecké ghetto i se svým romským mluvčím

Kolik dětí vám odpadne?
Minimálně. Většina hrát fotbal neumí, snažíme se je ho naučit. Přednější ale pro nás je, aby dítě v klubu bylo šťastné, aby si našlo partu a naučilo se dodržovat fair play a slušné chování v partě i na veřejnosti. Pamatuju si jako dítě, když jsme bydleli v Ústí na sídlišti na Výšině v Neštěmicích, měli jsme partu 12 až 15 kluků. Scházeli jsme se každý den, hodili jsme tašku do kouta a šli jsme ven. To je v podstatě Mongaguá.

Rozšíříte se do ústeckých ghett, jako jsou Předlice nebo Mojžíř?
Ono v Krásném Březně to není taky ideální. Největší problém vyloučených lokalit spočívá především v drogách. Na to se pak nabalují další potíže, alkohol, gamblerství, lemplovství. Ale děti se mi do Krásného Března scházejí i z Předlic a Mojžíře. Doufám, že jednoho dne se Mongaguá natolik zprofesionalizuje, že budeme působit po celém městě, v Ústí i v Ostravě, kde je taky víc problematických lokalit.

„Trenérovi musíme ukazovat vysvědčení“

Rozhodčí rázně ukázal odkop od branky. „Já ale míč tečoval!“ přiznal soupeři roh gólman Dominik Belák. Zcela dobrovolně, automaticky, férově. Na konci prázdnin ústecká Mongaguá, tým převážně romských klučinů, startovala na turnaji v Modlanech a svým vystupováním si získala sympatie. Skončila poslední, dostávala kupu gólů a svých pár slavila jako titul mistrů světa, měla jasně nejmenší a nejmladší tým.

Brankář Dominik Belák inkasuje.

„Fotbal hraju už od čtyř let, baví mě hodně, chodím pravidelně,“ vykládal Belák ve svítivě zeleném dresu druholigového Ústí, na němž je výzva k čistému městu. „Do Viagemu to chci dotáhnout. Dres mi dali, když hráči uklízeli u nás na sídlišti v Krásném Březně, kde bydlím.“

Mongaguá je klub pro děti z problematických sídlišť či vyloučených lokalit. Zakladatel a kouč Lukáš Pulko je vede nejen k fotbalu, ale i ke slušnosti, disciplíně a fair play. Na turnaji s nimi v jednom zápase také nastoupil. „Musíme mu ukazovat vysvědčení, minule jsem měl dvě dvojky, jinak samé jedničky,“ pochlubil se jedenáctiletý Belák.

Jeho o dva roky mladší bratr Michal kmital v útoku. „Chci být nejlepší na světě! Nejradši mám Messiho. A góly,“ smál se. Legendárního Argentince obdivuje i Miroslav Tamáš: „Nejdřív jsem hrál na plácku, pak mi kamarádi řekli, že chodí na fotbal s Mongaguá. Tak jsem se přidal. Jsme velká parta!“

Oči svítí i Tamášovu bratranci Nikolasi Čikošovi, dalšímu čiperovi. Oba měli bílé dresy AC Milán. „Já hrál na plácku, ale i za Viagem. Nevím, proč jsem to vzdal, chci se tam vrátit,“ svěřil se Čikoš. „Chodíme se dívat i na druhou ligu. Taky jsme hráli proti Armě, dal jsem tři góly. Rád jsem v útoku, rád i přihrávám. Chci být jako Yamal!“ jmenoval španělskou hvězdu.

Zato Damián Šivák našel vzor v brazilském hračičkovi Ronaldinhovi. „Rád dělám parádičky,“ září. „Ve škole mi to jde dobře. Měl jsem na vysvědčení dvě trojky a samé jedničky.“ Co ho nejvíc baví, to nepřekvapí. „Tělák!“

