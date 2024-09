Fotbalový pohár nabídne klubům větší odměny, slíbil šéf FAČR Fousek

Zápasy MOL Cupu až dosud byly k vidění na ČT sport. Od nového ročníku je stejně jako první ligu vysílá O2 TV. „MOL Cup je vlajková loď soutěží FAČR. Vítám, že v závislosti na výsledcích tendru máme nového vysílatele. Jeho nabídka přinesla výrazné navýšení výnosů. Rozhodně jsme zaznamenali výrazný posun v příjmech,“ uvedl Fousek.

Předseda představenstva pražské Dukly Bohumil Paukner šéfovi FAČR řekl, že po několika sezonách, kdy se částky neměnily, by se měly odměny za účast v poháru navýšit.

„Rozumím tomu. Ocenili jsme navýšený výnos z tendru. Je to poměrně čerstvá věc, teď se jedná o tom, jak se rozdělí. Určitě dojde k určitému navýšení, nechci to zatím kvantifikovat,“ reagoval Fousek.

Až do minulé sezony získával vítěz poháru 1,5 milionu korun a poražený finalista půl milionu korun. Klubům však jde především o zvýšení odměn v dřívějších fázích soutěže.

V nové sezoně bude ve více utkáních k dispozici videorozhodčí. „V Chance lize jsme dokázali, že jsme schopní dostat projekt na vyšší úroveň. Rádi bychom to předvedli také v MOL Cupu. Poprvé jsme nasadili do vysílání dron, s tím se počítá i nadále. Poprvé se také vysílal magazín k poháru, živě budeme přenášet i losy jednotlivých kol, aby byl pohár ještě atraktivnější. Za sezonu odvysíláme až dvacet přenosů, finále budeme snímat na dvanáct kamer,“ řekla šéfka obsahu společnosti O2 Anna Lenerová.

Již třetí sezonu působí jako ambasador poháru bývalý reprezentant Jan Koller. „Každý rok jde dopředu, kluby mu dávají větší prestiž. Vítěz jde do předkola Evropské ligy, je to nejkratší cesta do pohárů. Myslím, že zlom nastal, když se před lety rovnou do Evropy dostal Zlín, přece jen menší klub,“ uvedl nejlepší střelec v historii české reprezentace. „Nejatraktivnější by asi bylo finále Sparta - Slavia. Minule mě oba kluby proklínaly, protože jsem je proti sobě vylosoval už ve čtvrtfinále,“ připomněl Koller.

„Už se to asi nestane, v závěrečných kolech se bude před losem nasazovat,“ oznámil Fousek další novinku.