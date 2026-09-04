Ultras Sparty budou bojkotovat pohár na Žižkově. Vadí jím vysoká cena vstupenek

Pražské derby mezi pohárovými souboji o osmifinále láká. Přesto v něm Sparta nebude mít za zády nejhlasitější podporovatele.
„Jako aktivní skupina proto toto utkání bojkotujeme a na zápas nevyrazíme. V tomto případě nám nejde o peníze, ale o samotný princip,“ doplňují zástupci ultras.
Fanoušci mohou na stadion na Žižkově ve středu 9. září vyrazit za 590 korun, což je víc než dvojnásobný nárůst proti standardním druholigovým utkáním. A platí to i pro hosty, kteří mají sektor za bránou a za plotem.
Na zápasy s Příbramí či Třincem pořídíte coby vstupenky za 250 korun na hlavní tribunu a 220 do sektoru domácích vlajkonošů. Na Spartu, atraktivního soupeře v poháru, je cena do všech sektorů jednotná.
Což se aktivním sparťanům nezdá.
„Žižkov je sympatický tým. Vím, že ta cena je vysoká a evropská,“ zareagoval na sociální síti X Daniel Peterka, sparťanský SLO (kontaktní osoba pro fanoušky). „Ale spousta z nás, kdyby si musela vybrat druhý klub, kterému v Česku přát, ukáže na Viktorku. Zkuste se na to podívat tak, že Žižkovu dáváte příspěvek na fungování po další měsíce. Aby mohli zase dělat snídaně,“ dodal.