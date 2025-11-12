ONLINE: Zbrojovka - Hradec, osmifinále poháru. Oba týmy bez reprezentantů

Kvůli termínu se v obou týmech neukážou hráči povolaní do národních týmů. Hradci bude chybět Tom Slončík, který je s českou jedenadvacítkou, a Adam Griger reprezentující ve stejné kategorii Slovensko.
Na druhé straně budou absence citelnější, Zbrojovka postrádá hlavně brankářskou jedničku Adama Hrdinu, který rovněž hraje za slovenskou jedenadvacítku. Chybí jí také Bienvenue Kanakimana z Burundi a Martin Gjorgievski ze Severní Makedonie.
Oba celky mají skvělou formu a neprohrály v šesti předchozích duelech. Zbrojovka vede druhou ligu, Hradec je v prvoligové tabulce na sedmém místě.
Vítěz dnešního souboje doplní ve čtvrtfinále Ostravu, Mladou Boleslav, Jablonec, Slavii, Plzeň a Karvinou. Osmifinálový program zakončí až 3. prosince souboj Artis Brno - Sparta.
Sváček – Kaká, Břečka, Vedral – Klíma (C), Blecha, Janetzký, Juroška – Kronus, Velich, Kanakimana.
Zadražil – Elbl, Čihák, Čech – Horák, Dancák, Darida (C), Ludvíček, Sojka, Vlkanova – Van Buren.
Sláviček – Čavoš, Selnar, Rymarenko, Texl, Vachoušek, Kutík, Granečný, Haitl, Hofmann, Cicilia
Vágner – Petrášek, Pilař, Uhrinčať, Hodek, Mihálik, Hruška, Kučera, Kubr
Rozhodčí: Všetečka – Nádvorník, Zoufaly