O předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru hrají fotbalisté druholigové Zbrojovky Brno s Hradcem Králové z nejvyšší soutěže. Utkání vložené do reprezentační přestávky sledujte v podrobném online přenosu od 18 hodin.

Stoper Zbrojovky Brno s číslem 3 Brazilec Kaká. | foto: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno

Kvůli termínu se v obou týmech neukážou hráči povolaní do národních týmů. Hradci bude chybět Tom Slončík, který je s českou jedenadvacítkou, a Adam Griger reprezentující ve stejné kategorii Slovensko.

Na druhé straně budou absence citelnější, Zbrojovka postrádá hlavně brankářskou jedničku Adama Hrdinu, který rovněž hraje za slovenskou jedenadvacítku. Chybí jí také Bienvenue Kanakimana z Burundi a Martin Gjorgievski ze Severní Makedonie.

Oba celky mají skvělou formu a neprohrály v šesti předchozích duelech. Zbrojovka vede druhou ligu, Hradec je v prvoligové tabulce na sedmém místě.

Vítěz dnešního souboje doplní ve čtvrtfinále Ostravu, Mladou Boleslav, Jablonec, Slavii, Plzeň a Karvinou. Osmifinálový program zakončí až 3. prosince souboj Artis Brno - Sparta.

MOL Cup
Osmifinále 12. 11. 2025 18:00
zápas probíhá
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sváček – Kaká, Břečka, Vedral – Klíma (C), Blecha, Janetzký, Juroška – Kronus, Velich, Kanakimana.
Sestavy:
Zadražil – Elbl, Čihák, Čech – Horák, Dancák, Darida (C), Ludvíček, Sojka, Vlkanova – Van Buren.
Náhradníci:
Sláviček – Čavoš, Selnar, Rymarenko, Texl, Vachoušek, Kutík, Granečný, Haitl, Hofmann, Cicilia
Náhradníci:
Vágner – Petrášek, Pilař, Uhrinčať, Hodek, Mihálik, Hruška, Kučera, Kubr

Rozhodčí: Všetečka – Nádvorník, Zoufalý

ONLINE: Zbrojovka - Hradec, osmifinále poháru. Oba týmy bez reprezentantů

