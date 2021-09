Rychlý gól. A po něm postup. Jihlava využila psychologické výhody

Před pohárovým utkáním v Jihlavě hlavní trenér prvoligových fotbalistů Pardubic Jaroslav Novotný vyslal na Vysočinu jasný vzkaz: Chceme postoupit!

„Jedeme do Jihlavy proto, abychom vyhráli. Vidíme to jako možnost dostat se na vítěznou vlnu. Mohlo by nám to pomoct i v dalších ligových bojích,“ uvedl na klubovém webu kouč aktuálně třináctého celku Fortuna ligy, který proto rozhodně nechtěl nic podcenit.

„Nebude hrát sestava jako v minulém pohárovém kole v Hostouni, kdy dostali velký prostor mladí hráči,“ zmínil duel 2. kola MOL Cupu, ve kterém Pardubice zachraňovaly na hřišti třetiligisty výhru 1:0 a postup až v deváté minutě nastavení. „Nyní nasadíme i ty zkušenější.“

Druholigová Vysočina se však soupeře, který podle papírových prognóz měl být favoritem, nezalekla. Naopak, brzy šla do vedení.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, kluci hráli se sebevědomím a dokázali se prosadit gólově,“ těšilo trenéra domácích Jana Kameníka.

„Na vývoj utkání měl velký vliv rychlý gól domácích, kterému podle mého předcházela sporná ofsajdová pozice domácího hráče. Ale na to se nejde vymlouvat,“ uznal asistent trenéra hostujících Pardubic Jiří Krejčí.

„To, že jsme dali gól už v 11. minutě, bylo důležité,“ uznal jihlavský záložník Miroslav Tureček.

Jihlava dokázala psychologické výhody v podobě brzkého vedení skvěle využít, když krátce po přestávce přidal druhou branku domácích Miroslav Tureček.

„Jsem rád, že jsem se konečně trefil,“ usmíval se 22letý středopolař. „Abych pravdu řekl, ve druhé lize jsem se k takové šanci ještě nedostal. V lize se nám daří herně, ale gólově ne. Tak jsme rádi, že teď v poháru jsme to takhle zvládli,“ pochvaloval si.

„Při druhé brance soupeře jsme zaspali a dvougólová ztráta se tentokrát doháněla těžko,“ připustil v hodnocení pro klubový web Krejčí. „I my jsme se dostávali dopředu, ale v předfinální nebo i finální fázi jsme situace řešili příliš zbrkle. Často jsme se dostali až k vápnu a pak nastřelili prvního obránce… Proto jsme vyšli střelecky naprázdno.“

Vysočina tak v pohárové soutěži překvapivě získala cenný skalp prvoligového soupeře. „Když jsme sledovali los, byli jsme lehce zklamaní. Ale věděli jsme, že se s nimi dá hrát. A nakonec jsme přes ně postoupili,“ těší Turečka. „Uvidíme, koho dostaneme teď.“

Kouč FC Vysočina se zatím soupeřem pro další kolo MOL Cupu nezaobírá. „Uvidíme, koho dostaneme. Budeme se těšit na kohokoli,“ má jasno Kameník, pro kterého je nyní důležité dobrý výkon z poháru přenést také do druholigových bojů. V tom nejbližším čeká Jihlavu v sobotu cesta do Líšně.

„Náš postup je pro hráče zpětnou vazbou, že když plní taktické pokyny, mohou se poměřit s každým soupeřem,“ dodal jihlavský trenér.