„I když výsledek mluví za vše a je pro nás krutý, každý z nás si zápas užil po svém,“ přiznal vsetínský kapitán David Dulík, který pamatuje dobu, kdy Vsetín kopal krajský přebor. „Zahrát si proti prvoligovému týmu, ještě Bohemce, mančaftu s tradicí, je svátek. Snažili jsme se na zápas nachystat, těšili jsme se na něj,“ prohodil.
Místní klub se střetl s týmem z elitní soutěže po dlouhých 61 letech, v roce 1965 přivítal Masopustovu Duklu Praha na Tyršově ulici, odkud se musel v létě odstěhovat do azylu ve Lhotě u Vsetína.
Na stadionek v zalesněném údolí potůčku Rokytenka si ve středu odpoledne našlo cestu 1 234 diváků. Klokany podporoval padesátihlavý kotel za bránou, Vsetín neúnavně povzbuzoval celé střetnutí stejně početný hlouček teenagerů na opačné straně hřiště.
„V kabině jsme tipovali, že by mohlo přijít okolo 1 800 lidí. Ale jsme rádi za každého fanouška. Hnali nás, zatleskali nám za každou šanci, za každou pěknou střelu,“ děkoval Dulík.
Outsider se pod ostrým zapadajícím sluncem držel do 27. minuty, kdy Bohemians z první vážnější akce udeřili Krobotem, který dal nakonec ve Lhotě domácím čtyři kousky. „Prohodili jsme pár slov, je to sympaťák, fajn kluk. Je fakt, že měl štěstí, že byl tam, kde se balon vykulil, kromě druhého gólu, který padl po pěkné individuální akci. K útočníkovi čuch na branky patří, zaslouženě dal čtyři góly,“ ocenil vsetínský kapitán Krobotovu pohotovost.
Ještě v 78. minutě to bylo 0:2, což bylo skóre, které by Vsetínští brali všemi deseti. Další tři inkasované góly jejich výkon znehodnotily.
„Bohemka to zahrála zkušeně. My už jsme ve druhém poločase neudrželi balon a snadno jsme ho ztráceli. I tak jsme neudělali ostudu,“ mínil Dulík.
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„Rozdíl dvou tříd byl vidět. Kdybychom hráli na větším a rovnějším hřišti, byl by markantnější,“ podotkl kapitán fotbalistů Vsetína, kteří hrají ve městě ve stínu prvoligových hokejistů.
„Fotbal je ve Vsetíně na druhé, možná třetí koleji, i zázemím, které by mohlo snad být příští rok. Musíme se s tím poprat a ukázat, že tady není jenom hokej, ale také fotbal,“ vzkázal Dulík.