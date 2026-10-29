Splněný úkol, ale vzadu jsme stále křehcí, hodnotil Kováč po výhře nad Jihlavou

I díky dvěma gólům Prince Adua, ghanského útočníka, kterého v posledních týdnech kvůli disciplinárním prohřeškům přeřadila do třetiligové rezervy.
„Pracoval pro tým, potom je odměna jasná. Když tvrdě pracujete, individuální kvalita se vám vrátí. Věřím, že v tom bude pokračovat. Je dost chytrý na to, aby v tomhle udělal další progres,“ líčil pro klubový web trenér Radoslav Kováč.
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Byť je rozdíl ve skóre propastný, dlouho nebylo jasno. Plzeň sice po pár minutách nabrala vedení 2:0, jenže vzápětí se prosadili i domácí. „Je těžké říkat při výsledku 1:6, že jsme hráli dobře, ale tak hrozné to zase nebylo. Nebáli jsme se, hrozili z brejků. Bohužel chyby, které jsme udělali, Plzeň potrestala,“ mínil jihlavský brankář Ondřej Mastný.
Klidnější rozpoložení dala Viktorii až 55. minuta, kdy se Adu přesnou ranou z hranice šestnáctky prosadil podruhé v utkání a poslal tým do vedení 3:1. A hned za další dvě minuty přišla krásná rána Sojky.
„Je to splněný úkol, navíc jsme nastříleli šest gólů. Měli jsme dobrý začátek, rychle vedli 2:0, jenže vzápětí dostali gól. Vzadu jsme stále křehcí, Jihlavští cítili krev, dokud jsme nedali třetí branku. Pořád se bavíme o věcech, které musíme zlepšit, práce je stále dost,“ hlásil Kováč.
Zajímavé pocity prožíval kapitán Viktorie Matěj Vydra. Rodák z nedaleké Chotěboře působil v Jihlavě od mládežnických let až do roku 2010, kdy přestoupil do Ostravy. Pak se vydal do světa. „Jsem tu po strašně dlouhé době. Ještě starého pana maséra jsem poznal, pak dalších pár lidí, ale už je to dávno,“ popisoval čtyřiatřicetiletý útočník Vydra.
Zařídil šestou, poslední trefu Plzně. Po faulu na něj odpískal sudí Berka pokutový kop, který v 88. minutě proměnil Višinský. „Když jsem faulovaný, většinou na penalty nechodím. Jsem rád, že dal Víša gól. Já už jsem na to starý.“
Nicméně Vydra dobře ví, že jeden výsledek Viktorii z marastu nedostane. „Ale potřebujeme se od něčeho odpíchnout. Musíme už zlomit ty naše výkyvy. Doufám, že stejné nasazení a zopakujeme i v neděli v Ostravě,“ připomněl. „Situace není jednoduchá, ale tahle výhra může pomoci,“ souhlasil kouč Kováč.