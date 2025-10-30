Lepší mač už nezažiju. Nové Sady sklidily ovace, proti Spáčilovi vyběhl jeho kantor

Pětasedmdesát minut trval další díl pohárové pohádky týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Ještě minulý týden Viktoria Plzeň na stadionu pro sedmdesát tisíc lidí přemohla AS Řím, ve středu se trápila v koncovce a na maličkém fotbalovém hřišti Nových Sadů dlouho marně hledala recept na brankáře Zdeňka Kofroně.
Plzeňský Karel Spáčil (vlevo) v souboji s Dominikem Německem z Nových Sadů v osmifinále domácího poháru. | foto: ČTK

Trenér Plzně Martin Hyský během utkání MOL Cupu na půdě Nových Sadů.
Filip Přikryl z Nových Sadů odpadává ze souboje s Christophem Kabongem z Plzně.
Milan Machálek z Nových Sadů ukazuje na poraněné místo.
Na rozdíl od Sigmy před měsícem však další prvoligista na výletě mezi panelovými domy na předměstí Olomouce trpělivost udržel.

Odpor houževnatých amatérů zlomil gólem z rohu z hlavy Durosinmiho. Viktoria ještě v závěru přidala razítko na postup a triumfovala 2:0, ovace však sklízeli domácí. A po zásluze.

Zbití, k smrti unavení a přes porážku šťastní si hned po konci zápasu Plzeň vychutnali alespoň v láhvi. Však jde o bandu studentů, učitelů, podnikatelů i dělníků. Že proti nim stáli dvoufázově trénující profíci ale tolik znát nebylo.

Slavia zase dává góly, v poháru to odnesl Zlín. Plzeň se proti týmu z divize nadřela

„Bylo to hodně náročné, mnohem více než se Sigmou. Plzeň to nepodcenila, o to více můžu být na tým pyšný. Tak dlouho je držet na bezbrankovém stavu, to jsme si malovali jen v těch nejideálnějších scénářích,“ hodnotil záložník Aleš Rus.

„Já už lepší mač v kariéře hrát nebudu, je pro mě vyznamenáním, když mi Karel Spáčil po zápase říkal, že jsme pro ně byli oříškem, výborným soupeřem,“ shrnul jedenatřicetiletý rutinér, působící jako učitel a trenér v Prostějově.

Sám měl na plzeňského fotbalistu zápasově spadeno. I když je mezi nimi „jen“ devět let věkového rozdílu, byl Spáčilovým kantorem.

Milan Machálek z Nových Sadů ukazuje na poraněné místo.

„Jsem na Karla hrdý, je to čistý odchovanec Prostějova. Já mu jen přeji, aby v Plzni vyrostl dál, aby si získal zahraniční angažmá. Vzal jsem si jeho dres, ale doma si ho nenechám. Vystavím ho v Prostějově klukům, aby viděli, jaký hráč vyrostl ve stejných kabinách, jako jsou oni a že nic není nemožné,“ orámoval minipříběhem rozdíl ve významnosti zápasu pro oba soupeře.

Pro Nové Sady šlo o absolutní vrchol, pro Plzeň o možná až nečekaně otravnou nutnost. „Souboji a specifičností hřiště to bylo možná těžší než v Římě. Určitě nám to Nové Sady neudělaly jednoduché. Hřiště je tady rozměrově hodně malé. Není na nic čas a soupeř jezdil po pr..li. Hodně to dnes bolelo. Klobouk dolů před nimi,“ smekl záložník Tomáš Ladra.

Kolem maličkého hřiště se nakonec vměstnalo přes šestnáct stovek fanoušků, i přes zákaz fotbalové asociace postavit montované tribuny.

Hřiště? V této fázi poháru nedostatečné, myslí si Hyský. Výhry Plzně si i proto váží

„Český člověk je vynalézavý. Jsem na ně pyšný, že to tady všichni pojali jako školní focení. Spodní řada seděla na lavičkách, druhá stála za nimi a třetí stála ještě na lavičkách za nimi. Atmosféra byla skvělá,“ pochvaloval si Rus kulisu.

Snad jediným, kdo chválu nepěl, byl plzeňský kouč Martin Hyský.

„Byť domácím rozumím, že se tu cítí dobře a že tady chtějí hrát v této fázi poháru, už to tu není dostatečné. Jsme ve fázi posledních šestnácti týmů v republice. Takové zápasy se mají hrát na hřištích s normálním, povoleným rozměrem. Je to tu úzké i krátké,“ přemítal. „Zažili ale zápas života. Bylo vidět, jak makají naplno,“ ocenil soupeře nakonec i on.

30. října 2025

30. října 2025

29. října 2025

29. října 2025

29. října 2025

29. října 2025

29. října 2025

29. října 2025

29. října 2025

29. října 2025

29. října 2025

29. října 2025

