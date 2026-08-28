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Pražské derby v poháru. Sparta se utká s Žižkovem, Slavia pojede do Varnsdorfu

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  11:24aktualizováno  12:01

Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje svůj gól s Romanem Mackem. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Úřadující mistr fotbalové ligy Slavia se ve třetím kole národního poháru utká o postup do osmifinále na hřišti třetiligového Varnsdorfu, pražské derby pak čeká Spartu proti druholigovému Žižkovu. Jediného zástupce ze čtvrté nejvyšší soutěže Kozlovice poctí svou návštěvou Pardubice. Finalista posledního ročníku Jablonec pojede na Duklu. Rozhodl o tom páteční los.

Ve třetím kole platí, že výhodu domácího prostředí má vždy celek z nižší soutěže.

Slavia v minulé sezoně MOL Cupu vypadla ve čtvrtfinále s Jabloncem, pozdějším finalistou. Tentokrát ji jako první čeká cesta na sever Čech do Varnsdorfu, který dosud vyřadil Brandýs nad Labem a Ústí nad Labem pokaždé na penalty.

MOL Cup – los 3. kola

Varnsdorf - Slavia Praha, Neratovice-Byškovice - Slovácko, Králův Dvůr - Zbrojovka Brno, Havířov - Zlín, Vsetín - Bohemians Praha 1905, Kozlovice - Pardubice, Vítkovice - Artis Brno, Příbram - Hradec Králové, Kladno - Baník Ostrava, Táborsko - Teplice, Třinec - Mladá Boleslav, Vlašim - Liberec, Viktoria Žižkov - Sparta Praha, Dukla Praha - Jablonec, Prostějov - Sigma Olomouc, Jihlava - Viktoria Plzeň

Spartu, která naposledy rovněž skončila ve čtvrtfinále po penaltách s Mladou Boleslaví, čeká v úvodním pohárovém snažení pikantní pražský střet s nedalekým Žižkovem. Právě na stadionu jejího soupeře ještě minulou sezonu nastupovala sparťanská rezerva.

Se Žižkovem se sparťané utkali v soutěžním zápase naposledy před čtrnácti lety, kdy postoupili do osmifinále domácího poháru až na penalty po úvodní remíze 1:1.

Překvapením dosavadního ročníku jsou Kozlovice ze čtvrté ligy, v obci se třemi tisíci obyvateli totiž padl obhájce trofeje z Karviné. Teď do Moravskoslezského kraje zavítají prvoligové Pardubice.

Z MOL Cupu zatím nevypadl ani jeden tým z nejvyšší soutěže, 2. kolo zvládlo všech deset prvoligových zástupců. Soutěž už ale opustil obhájce trofeje Karviná. Slezané, kteří na jaře ve finále porazili Jablonec, byli po sezoně kvůli účasti v korupční kauze přeřazeni do druhé ligy. Zároveň přišli o start v evropských pohárech.

Stejně jako sparťané narazí na druholigový celek také Plzeň, kterou čeká duel v Jihlavě. Papírově nejtěžší soupeř připadl finalistovi minulého ročníku Jablonci: Severočeši budou hrát v Praze na Julisce proti Dukle, která na jaře sestoupila z nejvyšší soutěže.

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Druholigoví soupeři čekají také Baník Ostrava v zápase na půdě Kladna, Hradec Králové v Příbrami, Teplice na stadionu Táborska, Liberec ve Vlašimi, Mladou Boleslav v Třinci a Olomouc v Prostějově. S týmem ze třetí nejvyšší soutěže se vedle Slavie utkají i Slovácko, Bohemians, Zlín a oba brněnští prvoligoví nováčci Zbrojovka s Artisem.

Úředním hracím termínem je středa 16. září. Pro Spartu a Plzeň, účastníky hlavní fáze Evropské ligy, pak středa o týden dříve.

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  • 3.74
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