„Důležité je pro nás vítězství. Všude po Evropě vidíte, že v domácím poháru není zápasu, který by byl dopředu rozhodnutý. Stačí se podívat do Německa, kde třetiligové týmy trápí bundesligové favority. Rádi bychom tyhle zápasy vyhrávali 4:0, ale to teď není realita,“ uvědomoval si po vítězství 3:2 v prodloužení.

Utkání načal ve čtvrté minutě Sörensen, po gólech Takácse a Kuchty to byl znovu dánský stoper, kdo ve vápně nešikovně zahrál rukou a dvě minuty před koncem základní hrací doby vyrobil penaltu, z níž srovnal Trubač.

„V některých momentech toho od nás bylo málo, výkon nestačil a my soupeře zbytečně vrátili do zápasu. I tou penaltou. Prostě přesně jeden z těch večerů, kdy je slovo úleva opravdu na místě,“ uznal Friis.

A proto: Jak je důležité mít Lukáše Haraslína?

Velmi důležité. Chválím ho stále, nejen teď, když rozhodl zápas. Podle mě je to nejlepší ofenzivní hráč v lize a pro nás je obrovskou výhodou. V týmu mu musíme pomáhat a připravovat prostor, aby si vyhověl s ostatními a vyniknul.

Tepličtí naznačovali, že se favorit v pohárových zápasech cítí víc pod tlakem, což podpořilo i úterní vypadnutí Slavie. Je to tak?

V Česku můžeme získat dvě trofeje a pokaždé chceme obě. V lize to teď máme složitější, u té druhé uděláme všechno, abychom ji vyhráli. Nemůžu klukům nic vyčítat, protože v tréninku na Strahově odvádějí maximum. V lize se nám nedaří, měli jsme nejdřív sérii výher, pak dlouho nezvítězili. Nevím, zda je na nás větší tlak, obě soutěže jsou totiž úplně odlišné. Jakmile hrajeme o trofej, musí to být pro nás motivace. To ve Spartě platí vždy, pro hráče i trenéry.

Sparťanský kouč Lars Friis během čtvrtfinálového utkání s Teplicemi.

Máte před sebou strhující fázi sezony, hraje se skutečně vyrovnaný boj o Evropu a pohár může být velmi důležitý. Jak se na souboje s konkurenty připravit?

Bude to vážně těžký závod až do konce. Nezbývá nám nic jiného, než se maximálně soustředit na sebe a všechno, co děláme. Video, regenerace, trénink. Záleží na každém detailu, abychom byli dobře připravení. Věřte mi, že budeme bojovat až do konce. Nedá se ani tolik věcí měnit, důležité je být fit a mít energii, protože té bude potřeba nejvíc. Může se zase stát, že nebude potřeba lítat 90 minut, ale dokonce 120.

Po dlouhé době vedle sebe nastoupili útočníci Kuchta s Rrahmanim. Jak se vám jejich spolupráce líbila?

Obzvlášť v první půli nadělali Teplicím dost problémů, nestíhaly je ve středu pokrýt. Kuchta hřiště natahoval a Albion si sbíhal níž. Ve druhém poločase se to zhoršilo, začalo se hrát příměji, což výsledku vůbec nepomohlo. Musíme dostávat balon více mezi řady, v tom je Albion vážně silný, zvýšit rychlost a přesnost těchto přihrávek. Jakmile byl útok unavený, doplnili jsme ho Olatunjim, který Kuchtovi také dost pomohl. V koncovce pak chyběla kvalita a přesnost, které by zápas rozhodly dříve.

Kuchta dal gól a vydržel celý zápas. Jak důležitý je momentálně pro tým?

Jsem moc rád, že skóroval. Každý den odvádí zatraceně hodně práce. Musí být v dobré formě, pracujeme na tom, abychom z něj vymáčkli maximum. Je to trochu jiný Honza Kuchta, než ten, co nás v létě opouštěl. Potřebuje Spartu mnohem víc, ždímá se do maxima, stále si nabíhá, klidně stokrát, a když míč nedostane, nepřestává. Je to takový raťafák, v dobrém slova smyslu blázen. Takové hráče s emocemi potřebujeme. On je čistě týmový a to je pro nás důležité.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani pálí na teplickou bránu. Sparťanský útočník Jan Kuchta střílí gól do sítě Teplic ve čtvrtfinále poháru.

Klub před zápasem informoval o vážném zranění Tomáše Wiesnera, který si přetrhl přední zkřížený vaz. Co se mu tedy stalo?

Ze všeho nejdřív chci říct, že to zranění je opravdu velmi závažné, je mi to fakt hodně líto. Bude mimo dost dlouho. Stalo se to v tréninku, byla to nehoda a on nemá komu co vyčítat ve smyslu, že by do něj někdo ošklivě zajel. Prostě smůla pro hráče, co s námi držel a mohli jsme s ním kdykoli počítat. Takové zranění nechcete. My ho budeme podporovat co to půjde, on je mentálně velmi silný, na tom pracuje už několik sezon. Zvládne to.

Jaké jsou teď na pravé straně možnosti?

Máme jich několik. Viděli jsme Suchomela, na chvíli tam vypomohl i Krasniqi, zaskočit může také Sadílek, i když to není jejich hlavní pozice. Pak je tam ještě Uchenna, který může tuhle roli také převzít. Můžeme si vybírat, mě víc trápí právě to vážné zranění.